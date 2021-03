Mönkijä rikkonee edeltäjiensä ennätyksiä, mutta sen huippunopeus on silti vain noin 150 metriä tunnissa.

Mars-mönkijä lähtee pian pitkälle matkalleen. Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan lennonjohto liikutti Perseverance-mönkijää loppuviikosta koemielessä neljä metriä eteenpäin. Sitten se kääntyi vasemmalle ja peruutti 2,5 metriä.

Yli puolen tunnin hyörintä jätti Marsin maaperään jäljet. Koe lupaili, että Perseverance pääsisi tositoimiin.

Mönkijä laskeutui punaiselle planeetalle helmikuun 18. päivänä. Lennonjohto on sen jälkeen tarkistanut tutkimusrobotin laitteita ja virittänyt niitä. Viime viikolla kokeiltiin esimerkiksi mönkijän tuulianturia. Jezeron kraatterista on saatu jo tuhansia kuvia.

Maaliskuun lopulla lennonjohto ohjaa lopulta mönkijän pitkälle matkalle. Yhden päivän taival on arvioitu noin 200 metriksi.

Mönkijä on huippuunsa varusteltu, mutta vauhdissa on säästelty. Perseverencen huippunopeus on yli kaksivuotisella taipaleella enintään noin 0,15 kilometriä tunnissa. Vertailun vuoksi: hidaskin ihminen kävelee yli kaksi kilometriä tunnissa.

Jo 200 metriä päivässä on mönkijöiden historiassa paljon. Ennätys on nyt 214 metriä, ja sitä pitää hallussaan Opportunity-mönkijä, joka on yksi Perseverancen neljästä edeltäjästä.

Marsista saatiin äsken tarkennettu panoraama, jonka otti Perseverancen mastokamera. Tähän Jezeron kraatterin maisemaan voi zoomata. Geologit löysivät heti oudon kiven. Se ristittiin kirjohylkeeksi. Nähtävästi Marsin tuulet ovat kovertaneet sen muotoonsa vuosimiljoonien aikana. Horisontissa näkyy kraatterin länsireunaa noin kahden kilometrin päässä.­

Perseverance rikkoo ennätyksiä varmasti useaan kertaan. Mönkijä liikkuu nyt itsenäisemmin kuin edeltäjänsä ja on nopeampi.

Marsissa taivaltaa yhä myös pienempi Nasan mönkijä Curiosity, ja se saa Maasta paljon enemmän ohjeita liikkumiseen. Viestit matkaavat Marsiin nykyisillä etäisyyksillä yli 11 minuuttia.

Työnkulkua ohjaa yksi Marsin vuorokausi tai päivä eli solar day, josta Nasan lennonjohto Jet Propulsion -laboratoriossa Kaliforniassa käyttää lyhennettä sol.

Solin pituus Marsissa on 24 tuntia, 39 minuuttia ja 35 sekuntia, kun Maan vuorokauden tarkka pituus on 23 tuntia, 56 minuuttia ja 4 sekuntia. Marsin vuorokausi on siis noin 2,7 prosenttia pidempi kuin Maan.

Kalifornian lennonjohto tekee työvuoronsa ainakin aluksi Marsin ajassa. Urakka kestää Marsin vuoden eli 687 Maan päivää.

Perseverance on pakattu ja viritetty moniin kenttäkokeisiin. Sen tärkeimpiä tehtäviä on etsiä ja kerätä Jezeron kraatterin ympäristöstä yli 30 kiinnostavaa kivi- ja pölynäytettä.

Ison Jezeron kraatterin läntistä kuivunutta suistoa. Kuvassa keskellä suiston pienempi kraatteri, noin kilometrin läpimittainen Belva. Mönkijä Persevarence laskeutui noin kuusi Belvan läpimittaa kaakkoon.­

Mönkijä ottaa osan näytteistä pinnan alta poralla. Näytteet säilötään ilmatiiviiseen, titaaniseen kapseliin. Sitten robottikäsi vie sinetöidyn näytteen Perseverancen etuosaan lokerikkoon. Näytteet jätetään Marsiin odottamaan noutajaa.

Jezeron kraatteriin laskeutuu ehkä vuonna 2026 taas mönkijä Maasta. Mönkijärobotti noutaa nuo näytteet ja lastaa ne paluurakettiin pitkälle matkalle Maahan.

Perseverancen toinen tärkeä tehtävä on suunnistaa ensin suistolle ja sitten kraatterin reunalle. Suisto on yli kahden kilometrin päässä.

Taival matkataan kuitenkin rauhallisesti. Matkalla etsitään aava alue, jonka keskelle Perseverance ajaa.

Sitten sen robottikäsi ottaa mönkijän pohjasta esiin pienen minikopterin, Ingenuityn, ja asettaa sen jaloilleen. Perseverance viedään etäämmälle kopterista, joka noussee siivilleen.

Jos minikopteri onnistuu, lennot jäävät historiaan. Ihmiskunta lennättäisi hallitusti siivekästä laitetta ensi kertaa vieraan taivaankappaleen ilmatilassa.

Minikopteri lentäisi kuukauden aikana viisi kertaa, joka kerta kauemmas. Se kuvaa ilmasta mutta pysyy mönkijän lähellä.

Matkalla kraatterin länsireunalle on valittu muitakin pysähdyspaikkoja.

Yhden etapin päässä on kuivuneen jokisuiston 50-metrisiä jyrkänteitä, joiden aines koostuu järven sedimenteistä. Kerrostumat ovat jopa yli kolme miljardia vuotta vanhoja. Perseverance kuvaa niitä.

”Jos kerrostumiin on jäänyt todisteita muinaisesta biosfääristä, muinaisesta elämästä, me löydämme ne”, sanoo planeettatutkija Jim Bell Wired-lehdessä.

Pääosassa kerrostumien tutkimisessa on mönkijän maston stereokamera, Mastcam-z. Se erottaa millimetrin kokoisia yksityiskohtia sadankin metrin päästä ja eri aallonpituuksilla.