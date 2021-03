Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kännyköiden numeroita, vanhinta planeettaa ja lyhintä romaania. Entä miksi uimme koiraa emmekä norsua?

Sara Kopteff, 10

Sekä villi- että kesysialla on tarve kieriä mudassa eli rypeä. ­Rypemiselle on kaksi tärkeää syytä.

Sioilla on ensinnäkin heikko lämmönsäätelyn kyky, koska niillä ei ole juurikaan hikirauhasia. Ne eivät myöskään pysty koiran tavoin läähättämällä poistamaan liikaa lämpöä kovin tehokkaasti. Kuumalla kelillä ne saattavat kärsiä lämpöstressistä, jos eivät pääse rypemään.

Toinen syy liittyy sian tapaan hoitaa ihoaan. Kun muta kuivuu, se irtoaa itsestään tai viimeistään sian raaputtaessa kehoaan esimerkiksi seiniin, puihin tai kiviin. Mudan mukana irtoaa kuollutta ihoa ja mahdollisia ulko­loisia. Rypeminen toimii siis ikään kuin ihon kuorintana.

Rypemisen tarve on vahvimmillaan kuumalla säällä. Sika pyrkii kierimään aina puhtaassa mudassa ja on tarkka, ettei paikkaan sotkeudu ulostetta. Jos tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, kuten ahtaassa karsinassa, se joutuu joskus rypemään ulosteessakin.

Koska rypeminen on sialle niin tärkeä toiminto, se tuottaa hyvin todennäköisesti mieli­hyvää. Jos sialta voisi kysyä mudassa kierimisen syytä, se varmaan vastaisi: koska se tuntuu hyvältä.

Anna Valros

kotieläinten hyvinvoinnin professori

Helsingin yliopisto

Numerot alkavat nollalla, koska se nähtiin aikoinaan luontevimmaksi vaihtoehdoksi.­

Eveliina Mäkelä, 7

Suosituksen nollista numeroiden alkuun antoi vuosia sitten Kansainvälinen televiestintäliitto.

Liitto näki asian niin, että nolla oli loogisin vaihtoehto.

Matkapuhelinverkot syntyivät Suomessa vuodesta 1981 alkaen. Vuoteen 1996 saakka piti näppäillä alkuun numero yhdeksän, jos halusi soittaa matkapuhelimeen. Tuolloin nuo numerot olivat esimerkiksi 949-, 940- ja 950-alkuisia.

Vuonna 1996 Suomen numerointisuunnitelma uudistettiin kansainvälisten suositusten mukaisesti, jolloin numero yhdeksän muuttui nollaksi.

Tällöin matkapuhelinnumerot muuttuivat esimerkiksi 040- ja 050-alkuiksi.

Päätökseen vaikutti se, millaisia numeroita isoissa maissa oli jo käytössä ja että kansainväliset tunnukset valitaan mieluiten numeroiden 0–9 alusta tai lopusta. Kahta peräkkäistä nollaa alettiin käyttää ulkomaille soitettaessa.

Matkapuhelinnumeroiden alkuun valittavaa numeroa sanotaan kaukotunnukseksi, sillä puhelut matkapuhelinverkkoihin rinnastetaan teknisistä syistä niin sanottuihin kaukopuheluihin.

Jukka Rakkolainen

viestintäverkkoasiantuntija

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Mikä on vanhin avaruuden planeetta?

Alina Mansikka, 9

Vanhin avaruudesta löydetty planeetta sijaitsee oman koti­galaksimme Linnunradan laidalla.

Se killuu kahden vanhan tähden lähellä M4-nimisessä pallomaisessa tähtijoukossa. Planeettaa sanotaan Metusalemiksi ja viralliselta nimeltään se on PSR B1620-26 b.

Metusalemin iäksi on arvioitu 12,7 miljardia vuotta eli se on syntynyt vain noin miljardi vuotta alkuräjähdyksen eli maailmankaikkeuden syntymisen jälkeen. Se on siis melkein kolme kertaa vanhempi kuin maapallo. Olot Metusalemissa ja sen ympäristössä ovat niin ­vaikeat, ettei siellä uskota ­olevan elämää.

Avaruudessa voi hyvin olla vieläkin vanhempia planeettoja. Niiden havaitseminen on varsin vaikeaa, koska planeetat eivät säteile ja loista kuten tähdet.

Planeetat kiertävät aina omaa tähteään. Aivan ensimmäiset alkuräjähdyksen jälkeen syntyneet tähdet olivat hyvin suuria ja polttivat itsensä nopeasti loppuun räjähtäen supernovina. Silloin niiden ympärillä mahdollisesti sijainneet planeetat tuhoutuivat samalla.

Vähän myöhemmin syntyneiden tähtien ympäristöt ovat olleet paljon otollisempia paikkoja. Vanhimmat planeetat saattavat kiertää myös jo sammuneita tähtiä, jotka eivät ole räjähtäneet.

Silja Pohjolainen

tähtitieteen dosentti ja yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

Kirjallisuus on hyvin monimuotoista, ja jokaiselle löytyy kiinnostavaa luettavaa.­

Kuinka monta sivua on maailman lyhimmässä romaanissa?

Salli Honkanen, 9

Kysymykseen ei ole tarkkaa vastausta, koska romaanin, pienoisromaanin ja novellin rajat eivät ole kovin tarkkoja. Ne ­häilyvät kirjoittajasta ja lukijasta riippuen.

Romaani on tyypillisesti laajamuotoinen kirjallisuudenlaji.

Romaaneissa on usein monimutkainen juoni, lukuisia henkilöitä ja keskusteluja sekä asioita ja esineitä kuvaavia jaksoja. Noiden teosten pituus vaihtelee yleensä vajaasta sadasta sivusta moniosaisiin ja monituhatsivuisiin järkäleisiin.

Lyhimpiin romaaneihin kuuluvat esimerkiksi varhaiset ­antiikin kreikkalaiset romaanit, kuten Longoksen Dafnis ja Khloe. Sen suomennoksessa on 117 pienehköä sivua.

Jos romaani on hyvin lyhyt, ­sitä kutsutaan usein pienois­romaaniksi. Nimitystä on käytetty esimerkiksi James Joycen Dublinilaisia-teoksen viimeisestä novellista Kuolleet, joka on kirjan muita novelleja laajempi. Pienoisromaanissa on tavallisesti 40–80 sivua.

Vielä lyhyempiä proosatekstejä eli runoudesta ja draamasta eroavia kaunokirjallisia tekstejä kutsutaan novelleiksi.

Lyhimmillään ne ovat usein parin sivun mittaisia, mutta voivat rajoittua jopa vain yhteen riviin, kuten Augusto Monterroson novelli: ”Kun hän heräsi, dinosaurus oli edelleen siinä”.

Hannu K. Riikonen

yleisen kirjallisuustieteen emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

Norsu uimassa.­

Luontoelokuvassa norsut uivat samalla tavalla kuin koirat. Eli uimmeko me sittenkin norsua?

Mai Laine, 9

Kyllä, ihmisen voisi yhtä hyvin sanoa uivan norsua kuin koiraa.

Mutta ihmisen voisi sanoa uivan myös lehmää tai hevosta – ja taitavimpien uimarien vaikkapa jääkarhua.

Useimmat maanisäkkäät ovat nimittäin nelijalkaisia ja osaavat myös uida. Niiden uintiliikkeet ovat yleensä varsin samanlaista neljällä raajalla melomista.

Norsuja ei ole ollut Suomessa laajalti nähtävillä ennen tele­vision aikakautta. Onkin varsin luonnollista, että täällä on ajan mittaan tarkkailtu ennemminkin koiran uintiliikkeitä ja nimetty uintitapa sen mukaan.

Suomessa sanotaan usein myös ihmisten uivan sammakkoa eli rintauintia.

Jos uintitekniikkaa haluaisi sanoa koiran sijaan vaikkapa norsuksi tai lehmäksi, nimeämisen voisi aloittaa kuka vain. Aika sitten näyttää, leviääkö sellainen yleiskieliseksi sanonnaksi.

Nykyisenkaltaisia norsuja oli tutkimusten mukaan selvästi ennen kuin koira kesyyntyi ­sudesta. Näin ollen norsu ehti myös uimaan ensin.

Petteri Nieminen

lääketieteellisen biologian professori

Itä-Suomen yliopisto

Anne-Mari Mustonen

tutkija

Itä-Suomen yliopisto

