Virus tosiaan saattaa jäädä kiertämään pysyvästi mutta tuskin tulevaisuudessa sotkee elämää samalla tavalla kuin nyt.

Tasan vuosi sitten koronakriisi iski toden teolla suomalaisiin, kun hallitus kehotti siirtymään etätöihin, isot tapahtumat peruttiin ja wc-paperi uhkasi loppua kaupoista. Nyt HS kertoo, miten suomalaiset ovat totutelleet uudenlaiseen arkeen ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy.

Pääministeri Sanna Marin hätkähdytti keskiviikkona arviollaan, että voisimme joutua elämään epidemian kanssa vielä vuosia.

”Voi olla, että tämä ei ole edes mikään maraton vaan me olemme tässä tilanteessa vielä vuosia”, hän sanoi toimittajille mennessään hallituksen iltakouluun Helsingin Säätytalolle.

Pääministerin huoli liittyi mahdollisiin uusiin muunnoksiin, jotka voisivat kiertää rokotteista syntyvää immuniteettia.

Lausunto pysäyttää etenkin nyt, kun rokotusten tahti näyttää ainakin jonkin verran nopeutuvan ja alkaa nousta tunne, että loppusuora häämöttää.

Kaiken lisäksi rokotearsenaali vain kasvaa. Kolmen jo käytössä olevan rokotteen lisäksi John­sonin & Johnsonin rokote sai torstaina myyntiluvan, ja sitä aletaan jakaa mahdollisesti huhtikuussa. Seuraavaksi voi sitten odottaa täydennystä Novavaxin ja Curevacin rokotteilta.

Eikö näillä pistoksilla panna virus matalaksi?

Pitkälle rokotuksissa ehtineet maat osoittavat, että ne myös toimivat. Kuusikymmentä prosenttia kansalaisistaan rokottaneessa Israelissa tapausmäärät ovat selvässä laskussa ja yhteiskuntaa on voitu avata yhä enemmän tiukasta sulustaan. Skotlannissa rokotukset ovat vähentäneet todella tehokkaasti sairaalahoitojen tarvetta.

Näiden maiden esimerkin perusteella luulisi, että meillä on lupa odottaa huojennusta Suomenkin tilanteeseen, kunhan rokotukset etenevät. Siksi Marinin kommentti tuntuu vähän kylmäävältä.

Ehkä hänen tarkoituksensa oli havahduttaa kansalaisia juuri nyt, kun epidemia Suomessa on kiihtynyt ja tartuntakäyrä on painettava laskuun. Mutta vaikka kansalaiset tarvitsisivatkin nyt herättelyä koronaväsymyksestä, uumoilu epidemian jatkumisesta vuosikaupalla on jo toinen juttu.

Mikä tarkkaan ottaen on se ”tilanne”, johon voisimme jäädä jumiin vuosiksi? Tarkoittaako se sitä, että rajoitusten kiristämisen ja hellittämisen vuoroliike jatkuisi loputtomiin? Luultavasti tulevaisuus on valoisampi.

Pahin skenaario on se, että virus keksii jatkuvasti uusia keinoja väistää rokotteiden antamaa immuunisuojaa. Uusi muunnos lähtisi leviämään aina, kun edellinen muunnos olisi saatu taltutettua rokotteilla.

Pahimmillaan rokotteet eivät antaisi minkäänlaista suojaa uudelta muunnokselta, ja tilanne olisi sama kuin ennen rokotteita. Pandemia pysyisi aina keskuudessamme.

Tällainen painajainen tuskin toteutuu. Ainakin nykyiset ärhäkämmät virusmuunnokset tottelevat rokotteita, vaikka ne väistäisivätkin immuunisuojaa osittain.

Esimerkiksi Johnson & Johnsonin ja Novavaxin rokotteet suojaavat taudilta kokeiden mukaan myös Etelä-Afrikassa, jossa jyllää yksi immuunisuojaa väistävä variantti. Teho ei ole ihan yhtä hyvä kuin tavallista viruskantaa vastaan mutta suurin piirtein yhtä hyvä kuin kausi-influenssarokotteella keskimäärin. Vieläkin paremmin ne suojasivat Etelä-Afrikassakin vakavalta tautimuodolta.

Testattuja rokotteita ei ollut vielä räätälöity torjumaan muunnoksia. Rokotevalmistajat kuitenkin kehittävät jo sellaisia versioita rokotteistaan, jotka tähtäävät nimenomaan uusiin muunnoksiin.

Periaatteessa aina kun virus kehittää jonkin mutaation, joka auttaa sitä menestymään – joko tarttumaan tehokkaammin kuten brittimuunnos tai kiertämään immuunisuojaa kuten eteläafrikkalainen ja brasilialainen muunnos, menestyksen aiheuttava mutaatio voidaan selvittää. Kun se tiedetään, rokotteiden resepti pistetään uusiksi. Myös piakkoin ihmiskokeisiin siirtyvässä suomalaisrokotteesta on jo olemassa versio, jossa on otettu huomioon kolme muunnosta.

Kuinka paljon uudet, vielä ilmaantumattomat muunnokset meitä uhkaavat, siitä tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä.

Koronaviruksen rakennetta Texasin yliopistoissa selvittänyt molekyylibiologian apulaisprofessori Jason McLellan esitti toiveikkaan olettamuksen tuoreessa The New Yorker -aikakauslehdessä.

Hänen mukaansa viruksella on käytössään vain rajallinen määrää mutaatiota, joilla se voi pyrkiä väistämään immuunisuojaa. Ja viruksen kannalta hyödyllisin mutaatio saattaa olla E484K, joka on jo itsenäisesti kehittynyt sekä eteläafrikkalaisessa että brasilialaisessa muunnoksessa. Toisin sanoen tätä pahempaa ei virus voisi enää keksiä.

Helsingin yliopiston virologian professori, suomalaisrokotetta kehittävä Kalle Saksela ei ole samaa mieltä. Hän ennustaa pikemminkin, että immuniteettia väistävien mutaatioiden synty lisääntyy, kun ihmisiä laajemmin rokotetaan ja immuunisuojaa on väestössä yhä enemmän. Immuniteetti nimittäin luo virukselle painetta kehittää sitä kiertäviä mutaatioita.

Nykyrokotteet eivät torju täysin tartuntaa vaikka tautia hyvin estävätkin. Siksi virus jää todennäköisesti jonkin verran kiertämään väestössä rokotuksista huolimatta. Samalla se voi harjoitella väistämään rokotettujen ihmisten vasta-aineita.

Niinpä pääministeri Marinin ennakoima tulevaisuus voisi tarkoittaa, että tulevina vuosina elämme tämän koronaviruksen kanssa vähän samaan tapaan kuin tähän saakka influenssan kanssa. Jos rokotteiden antama immuunisuoja ei pidä, otamme uuden rokotuksen samoin kuin tähän mennessä olemme suojautuneet kausi-influenssalta joka vuosi uudella pistoksella.

Ennuste kuitenkin on, että vaikka virus jäisi keskuuteemme, se menettää vaarallisuuttaan. Lievemmäksi sen tekevät paitsi rokotukset myös se, että tulevaisuudessa ensimmäinen tartunta saadaan todennäköisesti lapsena, jolloin tauti on tyypillisesti hyvin lievä.

Tutkijat Science-tiedelehdessä ovat ennakoineet, että tulevina vuosina ihmiset potevat ensimmäisen kerran infektionsa kolmen ja viiden ikävuoden välillä. Tartunta voi tulla uudestaan vanhemmalla iällä, mutta koska lapsuuden tarunnasta jää immuunisuojaa, tauti jää lieväksi. Näin se muistuttaisi muita, lievää flunssaa aiheuttavia koronaviruksia.

Olemme tottuneet elämään kausi-influenssan ja flunssakoronoiden kanssa, ja samalla tavoin siedettäväksi muuttunee myös uusi koronavirus. Elämään kuuluu se, että silloin tällöin makaamme kuumeisina sängyn pohjalla. Siksi maskit, karanteenit, etäkoulut, hiljaiset liikuntasalit ja autiot teatteri- ja urheilukatsomot tuskin jäävät pysyväksi osaksi arkeamme.

Silti täytyy varautua siihenkin, että lepakoissa odottaa tilaisuuttaan jokin sars-cov-3.