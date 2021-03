Fimea on saanut yhdeksän ilmoitusta rokotuksen jälkeisistä veritulppa­epäilyistä: ”Ei ole nähtävissä, että tapauksia olisi rokotusten jälkeen odotettua enemmän”

THL:n rekisterianalyysin valossa veritulppia ei ole rokotetuilla odotettua enempää.

Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on alkanut saada kansalaisilta haittailmoituksia rokotusten jälkeen syntyneistä veritulpista sen jälkeen, kun niitä uutisoitiin viime viikolla joistakin Euroopan maista.

Irlannin, Tanskan, Norjan ja Islannin viranomaiset keskeyttivät viime viikon lopulla tilapäisesti Astra Zenecan rokotteen antamisen, kun joillakin rokotetuilla oli ilmennyt veritulppia ja muita veren hyytymiseen liittyviä häiriöitä. Hollanti seurasi perässä sunnuntaina, Italia, Ranska ja Saksa maanantaina.

Rokotteen saamisen ja veritulppien välillä on toistaiseksi havaittu vain ajallinen yhteys. Syy-seuraussuhdetta ei ole vahvistettu.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan lääkevirasto Ema sanoivat viime viikolla, ettei rokotusten keskeyttämiseen tältä pohjalta ole aihetta. Ema on kuitenkin aloittanut selvityksen hyytymishäiriöiden mahdollisesta yhteydestä rokotukseen.

Suomessa rokotusten ja lääkkeiden haittavaikutuksen ilmoitetaan Fimealle. Viime torstaihin mennessä ilmoituksia hyytymishäiriöistä ei ollut yhtään, mutta sen jälkeen niitä on saapunut yhdeksän.

Ylilääkäri Maija Kaukonen Fimean lääketurvallisuusyksiköstä sanoo, että ilmoitukset ovat olleet tiedoiltaan hyvin niukkoja, eikä niiden pohjalta ole pystytty vielä tekemään mitään johtopäätöksiä.

”Ilmoituksia on tehty epäilyn perusteella, esimerkiksi ennen ultraäänitutkimusta ja lääkärin diagnoosia”, Kaukonen sanoo. Tietoja on pyydetty ilmoittajilta lisää. Yksi epäily on ehtinyt paljastua ganglioksi eli kiusalliseksi mutta vaarattomaksi patiksi ranteessa.

Kaukonen kehottaa veritulppaa epäileviä olemaan ensimmäiseksi yhteydessä terveydenhuoltoon, jotta vaiva voidaan tutkia ja hoitaa.

Rokotushaittailmoitukseen hän neuvoo liittämään sairaskertomustekstin, josta käy ilmi tapahtumatiedot. Selvitysten kannalta erittäin arvokas olisi myös tieto rokote-erästä. Se löytyy Kaukosen mukaan Omakanta-palvelusta.

Kaukosen mukaan Suomen tilanne ei vaikuta huolestuttavalta, sillä THL:n analysoiman rekisteridatan valossa veritulppariski ei ole lisääntynyt rokottamisen jälkeen.

THL:ssä on yhdistelty rokotusrekisterin tietoja terveydenhuollon rekisteriin keuhkoveritulppa- ja laskimotukostapauksista.

”Ei ole nähtävissä, että tapauksia olisi rokotusten jälkeen odotettua enemmän”, sanoo vanhempi tutkija Petteri Hovi THL:stä.

Hovi sanoo, että tarkastelua jatketaan ja tarkennetaan.

”Työskentelemme sen eteen, että jos jokin yhteys on, se löytyy.”

Britanniassa on ehditty antaa Astra Zenecan rokote jo 11 miljoonalle ihmiselle, eikä sielläkään ole tullut esille veritulppariskin nousua rokotetuilla.

THL ja Fimea eivät siis toistaiseksi suosittele rokottamisen keskeyttämistä.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että keskeytyksestä päättäneet maat ovat toimineet varovaisuusperiaatteen nojalla.

”Kun epäily on noussut, on haluttu juurta jaksaen varmistaa, onko kyseessä muukin kuin ajallinen yhteys. Jokainen maa tekee omat päätöksensä ja jakaa sitten tietoa myös muille.”

Kaukonen arvioi, että myös media ja poliittinen paine ovat voineet vaikuttaa keskeytyksiin.

”Nämä ovat herkkiä asioita, kun koko väestö pitäisi saada rokotetuksi.”

Mikäli syy-yhteys rokotuksen ja verisuonitukosten ja hyytymishäiriöiden väliltä löytyy, täytyy tarkemmin selvittää, onko se sidoksissa potilaiden ikään, perussairauksiin tai käytössä olevaan lääkitykseen.

Tämän perusteella Ema voi rajata rokotteen käyttöä joissain potilasryhmissä tai tarvittaessa kieltää sen kokonaan.

Eman suositus toteutetaan Kaukosen mukaan Suomessa, mutta THL:llä on mahdollisuus muokata rokotusohjelmaa myös omasta aloitteestaan, jos se nähdään tarpeelliseksi.

Kaukonen arvioi, että Ema tiedottaa selvityksestään viikon loppuun mennessä.