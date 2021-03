Perimä paljastaa nyt leviävän ebolaviruksen olevan perua viiden vuoden takaisesta epidemiasta.

Ebolavirus leviää jälleen Länsi-Afrikan Guineassa. Maaliskuun alkuun mennessä tämä erittäin vaarallinen verenvuotokuume on vienyt yhdeksän ihmisen hengen. Guinean hallitus on julistanut tilanteen epidemiaksi. Virusta on havaittu myös Kongossa.

Historian pahin ebolaepidemia on vielä tuoreessa muistissa. Vuosina 2014–2016 tauti tappoi 11 000 ihmistä pääosin Guineassa, Sierra Leonessa ja Liberiassa.

” ”Löydös on häkellyttävä.”

Uudessa epidemiassa on poikkeuksellinen ja huolestuttava piirre. Nyt leviävä virus näyttää nimittäin olevan suoraan peräisin edellisestä epidemiasta.

Se tarkoittaisi, että virus on lymynnyt oireettomana yhden tai useamman aiemmasta epidemiasta selvinneen henkilön elimistössä jopa viisi vuotta ja säilynyt tartuntakykyisenä. Tällaista ei ole koskaan aiemmin havaittu.

”Löydös on häkellyttävä”, sanoo virologi Angela Rasmussen Science-tiedelehdessä.

Rasmussenin mukaan ebolavirusten ei ole ajateltu voivan säilyä elimistössä pitkiä aikoja toisin kuin vaikkapa herpesvirusten, jotka voivat jäädä pysyviksi seuralaisiksi.

”Yleensä myöskään rna-virukset eivät vain muhi paikoillaan ilman, että ne kopioituisivat lainkaan.”

Tartuntaketju on jäljitetty 51-vuotiaaseen sairaanhoitajaan, joka kuoli tammikuun lopulla. Hänellä oli alkujaan diagnosoitu lavantauti ja malaria.

Naisen hautajaisissa useat vieraat sairastuivat ja neljä sittemmin kuoli. Sairastuneiden joukossa oli naisen perheenjäseniä sekä naista hoitanut luonnonparantaja. Helmikuun alussa naisen aviomiehellä todettiin ebolatartunta.

Ei tiedetä, mistä nainen on saanut tartunnan, mutta viruksen perimä kertoo, että taudinaiheuttaja on säilynyt lähes muuttumattomana yli viisi vuotta.

Virustutkijat keräsivät näytteitä neljästä tautiin sairastuneesta. Heidän alustavien analyysiensä mukaan nyt leviävä virus poikkeaa aiemman suurepidemian aiheuttaneesta viruksesta vain noin tusinan mutaation osalta.

Tutkijoiden mukaan viruksen perimään olisi tässä ajassa pitänyt kertyä yli sata mutaatiota, jos virus olisi kuluvan viiden vuoden aikana tavalliseen tapaan tarttunut ihmisestä toiseen ja muuntunut matkan varrella.

Todennäköisesti virus onkin selvinnyt salamatkustajana yhden tai korkeintaan muutaman ihmisen elimistössä.

” On poikkeuksellista, että virus olisi säilynyt ihmisessä näin pitkään.

Eräät hedelmälepakot ovat ebolaviruksen luontaisia kantajia, ja aika ajoin virus hyppää ihmiseen.

Lepakoista virus voi esimerkiksi siirtyä riistaeläimiin kuten antilooppeihin, ja metsästäjät saavat tartunnan raatoja nylkiessään. Sitten virus alkaa levitä ihmisestä toiseen.

On poikkeuksellista, että virus olisi säilynyt ihmisessä näin pitkään ja uusi epidemia alkaisi suoraan ihmisten välisistä tartunnoista. Tunnetaan vain yksi tapaus, jossa virus on säilynyt taudista selvinneen miehen siemennesteessä 500 päivää ja tarttunut eteenpäin yhdynnässä.

Välttämättä virus ei olekaan lymynnyt yhden ja saman ihmisen elimistössä yli viittä vuotta. Virus on voinut levitä huomaamatta muutaman ihmisen välillä vuosien aikana. Tällaista tartuntaketjua hahmottelee ebolaan erikoistunut virologi Dan Bausch Science-tiedelehdessä.

”Esimerkiksi vuonna 2014 taudin sairastanut on saattanut tartuttaa vaimonsa pari vuotta myöhemmin, joka puolestaan on tartuttanut toisen miehen, ja tämä on jälleen kantanut virusta pari vuotta”, Bausch kertoo.

Lopulta joku tartunnan saaneista on mennyt sairaanhoitajan vastaanotolle ja tartuttanut tämän. Nyt menehtynyt hoitaja ei tiettävästi sairastunut ebolaan edellisen epidemian aikana, joten hänen elimistössään ei virus ole koko tätä aikaa muhinut.

”Tässä on taustalla jokin omituinen mekanismi, jollaista emme ole aiemmin nähneet. Todennäköisesti ratkaisemme mysteerin, mutta juuri nyt emme tiedä paljoakaan”, virologi Rasmussen sanoo.

Helmikuussa Nature-tiedelehdessä julkaistu tutkimus antaa lisätukea mahdollisuudelle, että virus voisi lymytä elimistössä oireettomana hyvinkin pitkiä aikoja.

Molekyylivirologi Georgios Pollakis kollegoineen havaitsi sairastuneiden verestä virukseen liittyviä immuuniproteiineja vielä kuukausia sen jälkeen, kun nämä olivat jo toipuneet.

Tutkimusryhmä ei löytänyt viitteitä siitä, että virus olisi tänä aikana lisääntynyt, mutta immuunijärjestelmän herkistyminen osoittaa, että virus lymysi yhä heidän elimistössään.

”Tämä oli melko yllättävää”, kertoo Liverpoolin yliopistossa työskentelevä Pollakis ScienceNews -uutissivustolla.

Ebolavirukseen on nykyään rokote, ja sitä jaetaan nyt Guineassa. Tavoitteena on rokottaa kaikki henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä sairastuneiden kanssa. Ensimmäiset rokotteet on annettu terveydenhuollon työntekijöille.