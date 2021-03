Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös sitä, miksi haukottelemme, miten karanneet kissat osaavat kotiin ja voivatko anakondat nielaista mitään sopimatonta. Entä sakottaako poliisi itseään, jos ajaa nuljuilla renkailla?

Lauri Mertaranta, 9

Suru läheisen ihmisen menetyksestä aiheuttaa monesti voimakkaan tunnereaktion.

Sellaisesta tunteesta seuraa usein sydämen ja verisuonten toimintaan vaikuttavien stressihormonien runsasta eritystä.

Myös käyttäytymisen muutoksia saattaa tulla: esimerkiksi ruokahalu voi mennä. Yleensä nämä reaktiot menevän ajan kanssa ohi.

Äkilliseen ja voimakkaaseen tunnejärkytykseen voi kuitenkin joskus liittyä niin sanottu särkyneen sydämen oireyhtymä, joka muistuttaa oireiltaan sydänveritulppaa. Se johtaa sydämen toiminnan vaikeaan häiriöön ja pahimmillaan jopa kuolemaan.

Joskus tunne-elämän järkkyminen voi johtaa myös verihyytymän syntyyn sydämessä. Hyytymän liikkuessa verenkierron mukana aivoverisuoniin voi aiheutua vakavia vaurioita.

Jos suruun liittyvät ruoka­haluttomuus ja elämänhalun menettäminen, ihminen voi jättää huolehtimatta itsestään ja ­vähitellen kuihtua. Tämä voi ajan mittaan johtaa hurjimmillaan jopa kuolemaan. Samalla tavalla on mahdollista käydä myös muille eläimille kuin ihmiselle.

Onkin tärkeää olla syvää surua läpikäyvän tukena. Jos suru liittyy esimerkiksi läheisen ihmisen poismenoon, on tärkeää tuoda esiin, että jäljelle jääneet voivat tarjota tukea ja merkitystä elämälle.

Osmo Saarelma

yleislääketieteen erikoislääkäri

Duodecim

Vastasyntynyttäkin haukottaa.­

Miksi ihminen haukottelee?

Eero Ranta, 7

Ihmisen lisäksi monet muutkin eläimet haukottelevat. On väitetty, että jopa kalat ja muurahaiset tekevät niin.

Jo eläinten sikiöiden eli vielä syntymättömien yksilöiden on nähty haukottelevan. Vaikka haukottelu on siis yleistä luonnossa, sen merkitystä ei tiedetä tarkasti. Yhden varteenotettavan selityksen mukaan haukottelija imee aivoihinsa happea.

Toisen näkemyksen mukaan kyse on aivojen ravistelemisesta hereille ja niiden lämpötilan viilentämisestä. Sitä on tutkittu hauskalla kokeella: koehenkilöiden otsalle teipattu kylmäkalle vähensi haukottelua selvästi.

On syytä muistaa, että haukottelu tarttuu. Tehokkaimmin se tarttuu perheenjäsenten kesken. Se rytmittää perheen käyttäytymistä: nyt haukotuttaa, eiköhän ole aika mennä nukkumaan.

Haukottelu tarttuu jopa eläinlajien välillä. Jos koira näkee isäntänsä tekevän niin, se tekee perässä ja rentoutuu. Näyttää siltä, että ainakin ihmisten ja kotieläinten haukottelu liittyy väsymiseen ja tylsistymiseen.

Joillain eläinlajeilla, kuten paviaaneilla ja marsuilla, haukottelu kytkeytyy kuitenkin hyökkäyksen valmistelemiseen. Ihmisellä voi havaita samaa jännittävissä tilanteissa: esimerkiksi laskuvarjohyppääjät haukottelevat usein ennen hyppäämistä.

Hannu Sariola

kehitysbiologian professori

Kissoilla on hyvä suuntavaisto, mutta selitystä sille ei ole oikein löydetty.­

Miten kissat osaavat kotiin, jos ovat karanneet?

Sara Kokkonen, 7

Monilla eläinlajeilla on hyvä suuntavaisto. Osa eläimistä hyödyntää suunnistamisessa esimerkiksi maapallon magneettikenttiä, osa auringon suuntaa taivaalla, ja osalla on muita tapoja hahmottaa suuntia.

Myös kissoilla on tarkka suuntavaisto, jonka avulla ne voivat löytää kotiin useiden kilometrien päästä. Toisinaan esimerkiksi juuri muuttaneen perheen kissa on karannut ja löytänyt vanhaan, tuttuun kotiin kymmenienkin kilometrien päästä.

Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, miten ne suunnistavat. Kissojen suuntavaistoa ei ole tutkittu ollenkaan. On kuitenkin arveltu, että ne osaisivat aistia maapallon magneettikenttiä.

Saattaa olla, että kissat käyttävät paljon kuuloaan hyväksi: voi olla, että ne muistavat, mistä päin esimerkiksi veden tai tien kohina milloinkin kuuluu.

Aina kissat eivät löydä kotiin, varsinkaan jos ne ovat säikähtäneet tai vahingoittuneet. Jos ­kissa karkaa, kannattaa tehdä välittömästi ilmoitus lähialueen eläinsuojeluyhdistyksille ja pyytää apua löytämiseen esimerkiksi Etsijäkoiraliitosta.

Milla Salonen

tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Poliisi ohjasi liikennettä kolaripaikan läheisyydessä Turunväylällä Espoossa maaliskuun alkupuolella.­

Sakottaako poliisi itseään, jos se ajaa nuljuilla kumeilla?

Matias Hartikainen, 6

Poliisit valvovat myös toisiaan. Jos siis poliisi rikkoo työtehtävissään esimerkiksi liikennesääntöjä, häntä koskevat samat säännöt ja sakkorangaistukset kuin muitakin kansalaisia.

Sama pätee tietysti myös työ­ajan ulkopuolella tehtyihin rikkeisiin.

Tieliikennelakiin on kuitenkin kirjattu poikkeus, joka mahdollistaa liikennesääntöjen noudattamatta jättämisen erityistä varovaisuutta noudattaen, jos tehtävä sitä edellyttää. Tämä koskee poliisi-, tulli- ja rajavartiotehtäviä.

Poliisi voisi siis periaatteessa käyttää normaalia huonompia renkaita, jos tehtävä sitä edellyttäisi. Tällaista tilannetta on kuitenkin vaikea edes kuvitella. Lähtökohtana on aina, että poliisi­autoissa on hyväkuntoiset renkaat.

Poliisit joutuvat sakottamaan toisiaan liikennerikkomuksista vain harvoin. Vuonna 2019 heille määrättiin esimerkiksi noin 20 liikenne­rikesakkoa työtehtävissä automaattivalvonnassa havaituista ylinopeuksista.

Rengasrikkeistä annettiin tuona vuonna sakkoja yhteensä 1 152 kertaa, kun mukaan lasketaan kaikki kansalaiset.

Dennis Pasterstein

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja

Myös Särkänniemessä Tampereella on ollut anakonda.­

Voiko anakonda nielaista mitään, mikä ei ole sille sopivaa?

Nesta Akpoka, 5

Käärmeet ovat tarkkoja siitä, mitä ne saalistavat, sillä liian suuri tai myrkyllinen saalis voi olla vaarallinen. Erehdyksiä tapahtuu vain harvoin.

Anakondien etuna on suuri koko. Niille sopiikin monenlainen saalis. Anakondat syövät paljon lintuja ja nisäkkäitä. Viheranakondat saattavat syödä jopa jaguaareja ja kaimaaneja.

Liian suuren saaliin kuristaminen ja nieleminen on anakondillekin mahdollista, jos ne ovat olleet pitkään nälissään.

Käärmeillä saattaa mennä tunteja ennen kuin ne luovuttavat kohtuuttoman ison saaliin nielemisen ja oksentavat osaksi niellyn eläimen nielustaan.

Terraariossa elävät käärmeet nielevät useammin epäsopivia asioita, koska ne ovat monesti stressaantuneempia kuin luonnossa. Boa- ja pytonkäärmeiden tiedetään nielleen tekokasveja ja lämpömattoja. Käärmeet ovat hotkineet kangaspyyhkeitä, kun ne ovat kietoutuneet ravintona olleiden rottien ympärille.

Joskus käärmeet ovat nielleet kiviä tai hiekkaa vääränlaisen terraarion pohjalta.

Timo Paasikunnas

kyyn suojeluhankkeen johtaja

