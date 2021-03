Hallitus on suunnitellut suoraan järeitä liikkumis­rajoituksia – Miksi kauppa­keskusten ja rakennus­työmaiden sulkemista ei harkita ensin?

Liikkumiskiellot vähentävät kontakteja laajemmalla rintamalla kuin pistemäiset rajoitukset, sanovat päättäjät.

Maaliskuun alussa harrastettiin aikuisten ohjattua sisäliikuntaa Vantaalla. Aluehallintoviraston mukaan se on yhä mahdollista, jos osallistujia on korkeintaan kymmenen.­

Hallitus on suunnitellut koronavirusepidemian taluttamiseksi alueellisia liikkumisrajoituksia, joihin voitaisiin turvautua, jos nykyiset rajoitukset eivät riitä painamaan viruksen kiertoa alas.

Suunnitelma tarkoittaa, että siirtyisimme suoraan järeisiin liikkumisrajoituksiin sen sijaan, että kokeiltaisiin uusia täsmätoimia, kuten esimerkiksi kauppojen, kauppakeskusten ja partureiden tapaisten pienpalveluiden sulkemista.

Esillä olleissa kaavailuihin ei ole kuulunut myöskään rakennustyömaiden tai telakoiden sulkeminen, vaikka näillä aloilla virus on levinnyt työntekijöiden keskuudessa runsaasti.

Monissa maissa kaupat elintarvikeliikkeitä ja apteekkeja lukuun ottamatta ovat olleet kiinni eikä partureihin pääse. Irlannin sulussa myös rakennustyömaat pantiin tauolle.

Yhden selityksen hallituksen valitsemalla linjalle antoi pääministeri Sanna Marin viime lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Yksittäisten täsmätoimien sijasta tarvitaan hänen mukaansa ”lekaa”, ja liikkumisrajoitukset olisivat tällainen järeä työkalu.

”Terveysviranomaisten viesti on pikemminkin ollut se, että kun muuntovirus leviää, tarvitsemme kunnon isoa työkalua, lekaa, emme niinkään yksittäistä ruuvimeisseliä, jolla pistemäisesti säätelisimme eri paikkoja”, Marin sanoi.

Lue lisää: Pääministeri Marin Ylellä: Liikkumisrajoitukset ovat ”iso leka”, jota voidaan tarvita pienempien toimien sijaan, jos epidemia pahenee

Laajoja toimia ennakoi tulevaksi myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa.

”Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen osalta tautikehitys on niin kovaa, että näiden numeroiden valossa vaikuttavimmat toimet eivät ole yksittäisiin rajoitustoimiin keskittyviä, vaan aika vaativa ja nopea tartuntojen lasku tarvitaan. En sulje mitään rajoitustoimia pois”, Kiuru sanoi.

Marinin mukaan liikkumisrajoituksilla päästäisiin laajasti kiinni ihmisten välisiin kontakteihin.

”Meidän pitää pystyä puuttumaan hyvin laajasti kaikkiin kontakteihin, ei vain kauppakeskuksiin ja yksittäisiin yrityksiin vaan myös ihmisten sosiaalisiin kontakteihin, ja pyrkiä rajaamaan niitä, koska iso osa tartunnoista tapahtuu nimenomaisesti siellä”, Marin sanoi Ykkösaamussa.

Myös THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan olisi tärkeää vähentää mahdollisimman kattavasti aikuisväestön fyysisiä kontakteja.

”Yksityiset sosiaaliset tilaisuudet ovat hyvin merkittävä tartuntojen lähde”, Salminen kertoo.

Tähtäimessä ei ole niinkään ulkonaliikkumiskielto vaan se, että ihmiset eivät menisi kohtaamaan toisiaan sisätiloihin.

Tutkimusten mukaan sisällä tartuntariski on noin kaksikymmenkertainen ulkona tapahtuviin kohtaamisiin verrattuna. Viruksen brittimuunnos lisää tartuntariskiä kaikenlaisissa kontakteissa, mutta silti ulkona tartuntavaara on huomattavasti suurempi kuin sisällä.

THL:n aiemmin hallitukselle antama lausunto suosittelee kovempia rajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueille. THL:n ehdotuksen mukaan kodin ulkopuolelle sisätiloihin voisi mennä vain välttämättömiä tarpeita varten ja ulkona oleskelukin rajoittuisi väljissä oloissa tapahtuvaan ulkoiluun ja kuntoliikuntaan oman lähipiirin kesken.

THL:n Salminen muistutti viime perjantaina HS:n haastattelussa, että ”ulkoilu on turvallista ja suositeltavaa, kun pidetään riittäviä turvavälejä.”

Kauppojen ja muiden palveluiden sulkeminen ennen liikkumisrajoitusten käyttöönottoa voisi olla myös juridisesti hankalaa.

”Erilaisten valikoitujen liikehuoneistojen ja työpaikkojen tilapäinen sulku olisi juridisesti erittäin haastava kokonaisuus, johon ei ole olemassa aiempaa perustuslakivaliokunnan tai muuta pohdintaa,” THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Puumalaisen mukaan myöskään vaikutusarviota ei ole mahdollista luotettavasti tehdä erilaisista pistemäisistä suluista.

Juridisiin hankaluuksiin viittaa myös Oxfordin yliopiston oikeustieteen tutkimusprofessori Martin Scheinin, joka on arvioinut kriittisesti hallituksen pyrkimyksiä kehittää oikeudellisia työkaluja epidemian hillitsemiseksi.

”Sosiaali- ja terveysministeriö on ajautunut tartuntatautilain hyvin pikkutarkkaan ja usein haitallisia vastakohtaispäätelmiä aiheuttavaan säätelytapaan”, Scheinin sanoo.

Esimerkiksi aluehallintoviranomaisten on ollut mahdollista tulkita sisätilojen kokoontumisrajoituksia lievemmin kuin hallitus oli tarkoittanut.

Myös elinkeinojen sulkeminen on hänen mukaansa mahdollista perustuslain pykälä 23:n nojalla eduskunnan enemmistöpäätöksellä, vaikka se olisi joillekin poliittisesti hankalaa.

”Tässä on varmasti osaksi kyse bisneksen lobbauksesta. Ravintoloidenkin osalta on nähty, että on tavattoman nihkeää saada läpi tehokkaita keinoja ravintolatoiminnan rajoittamiseksi. Vähän sen takia siirryttiin tilapäiseen sulkemiseen”, Scheinin arvioi.

”Olisi voinut jo paljon kovemmin sulkea yökerhot, karaokebaarit, diskot ja pidemmäksi aikaa niin, ettei ehkä olisi tarvinnut ruokaravintoloita nyt sulkea.”

Myöskään maaliskuussa käyttöön otetussa valmiuslaissa ei Scheininin mukaan ole paljon käyttökelpoisia välineitä.

”Valmiuslaissa on hyvin vähän sellaista, jota voisi käyttää epidemian painamiseksi alas. Nyt sitten löydetään pykälä 118, joka on ulkonaliikkumiskielto tai sitä lievemmät liikkumisrajoitukset.”

Scheininin mielestä hallituksen kaavailemat liikkumisrajoitukset vaikuttavat kuitenkin hyviltä ja riittävän täsmällisiltä.