Perseverancen pyörät kolisevat ja laser nakuttaa. Marsin tuulten suhinaa kuuluu taustalla.

Pyörät kolisevat. Aivan kuin ne pyörisivät tyhjää peltikaapissa. Tallenne on kuin uutta konemusiikkia.

Kolinaa tallennettiin maaliskuun aikana yli 200 miljoonan kilometrin päässä, planeetta Marsin pinnalla. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkisti viime viikolla kaksi ääninäytettä Marsista.

Kokeissa Maan päällä on testattu, minkälainen pyörä kestää Marsin oloissa parhaiten.­

Marsin tuulen suhinaakin saatiin purkkiin. Äänissä kaikuu kuitenkin eniten mönkijä Perseverancen tuottamia ääniä. Kolinaa ja nakutusta.

”Jos kuulisin tuollaista metallista kolinaa autossani, pysäyttäisin heti tien syrjään”, vitsaili Nasan sivujen mukaan Nasan insinööri Dave Gruel. Hän on yhtenä suunnitellut Perseveranceen sen mikrofoneja.

Nasan mönkijä Perseverance laskeutui ehjänä Marsin pinnalle 18. helmikuuta. Sen jälkeen sen monia laitteita on availtu rauhallisesti matkapaketeista.

Arvotavaraa on viritelty ja testattu matkaan Marsin pinnalla. Perseverance lähtee keväämmällä taipaleelle, joka kestää Marsin Jezero-kraatterin lähellä ainakin kaksi Maan vuotta.

Perseverance eteni testeissä yli 27 metriä maaliskuun alkupuolella. Mönkijän kuusi pyörää hakivat tuntumaa Marsin kiviseen maastoon. Samalla Nasa tallensi ääniä 16 minuuttia.

Kolinaa on ihmetelty. Sitä syntyy, kun pyörien alumiini kohtaa kivisen pinnan.

”Pyörät ovat metallista”, muistuttaa Vandi Verma Nasan sivuilla. Hän on kokenut mönkijöiden reittien suunnittelija Nasan Jet Propulsion -laboratoriosta Kaliforniasta.

”Kun tällaisilla pyörillä ajetaan kivisessä maastossa, se todella on meluisaa.”

Jos kuitenkin miettii tarkemmin, missä ja miten ääni on tallennettu, se kuulostaa täysin järkevältä, muistuttaa Gruel.

Kolisevaa ääntä tuottavat paitsi mönkijän kuusi pyörää, myös niiden jousitus. Perseverancen sähkölaitteet voivat myös tuottaa sivuääniä.

Tallenteessa kuuluu esimerkiksi taustalla rapinaa, jonka lähdettä selvitellään. Insinöörit eivät usko, että rapina johtuisi laiteviasta.

Perseverancessa on kaksi mikrofonia. Toinen niistä on aivan lähellä mönkijän laitteita ja ääni siksi sen mukaista. Tämä edl-mikrofoni oli viritetty muuhun tarkoitukseen. Se tallensi laskeutumisen tuottamia ääniä 18. helmikuuta. Mikrofoni kesti mönkijän monivaiheisen laskeutumisen. Niinpä lennonjohto halusi napata sen avulla ääniä Marsin pinnaltakin.

Toinen äänitallenne kestää vain 90 sekuntia. Siinä on jo luonnonääntä, Marsin tuulten suhinaa. Taustalla kuuluu myös nakutusta. Se tulee Perseverancen laserista, joka lähetti valopulsseja Marsin pinnan kiveen.

Marsissa äänet kuuluvat ja tallentuvat hieman eri tavalla kuin Maassa.

Äänet ovat yleensä vaimeampia. Äänen kulkuun vaikuttaa se, että Marsin kaasukehän tiheys on hyvin ohut, noin prosentin Maan ilmakehästä. Äänillä on myös tieteellistä arvoa. Kivestä heijastuva ääni voi kertoa, miten kova tai pehmeä se on.

Nyt äänien tallentaminen jää taka-alalle. Lennonjohto aikoo näet pian lennättää pientä kopteria. Minikopterin massa on vajaat kaksi kiloa. Se tuotiin Marsin pinnalle Perseverancen alustassa.

Mönkijä jättää huhtikuun alussa tuon polvenkorkuisen minikopterin aukealle alueelle. Sitten Perseverance ohjataan noin sadan metrin päähän.

Alkaa koe, jossa tehdään ehkä historiaa. Moottoroitu lentolaite kohoaa ja laskeutuu hallitusti vieraan taivaankappaleen pinnalla, ensimmäistä kertaa.