Lasten osuus korona­tartunnoista on kasvanut – Mikä vaikutus etäkoululla on epidemiaan?

Lasten osuus tartunnoista on kasvanut, kun oireettomiakin lapsia on alettu testata.

Lukiot, ammattikoulut ja lukiot ovat lähes koko maassa etäopetuksessa, mutta sululle asetettu aikaraja umpeutuu ensi maanantaina.

Kouluja koskevat rajoitukset ovat koskeneet peruskoulun yläluokkia ja toisen asteen oppilaitoksia eli lukiota ja ammatillisia oppilaitoksia. Nyt leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla tilapäinen etäopetus kestää 28. maaliskuuta asti, minkä jälkeen päätösvalta asiassa siirtyy takaisin alueille. Opetusministeri Jussi Saramo (vas) on sanonut, että hallitus ei enää ohjeista kouluja pysymään etäopetuksessa.

Pääkaupunkiseudulla yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden etäopetusta päätettiin keskiviikkona jatkaa pääsiäiseen asti.

Samaan aikaan mahdollisten lisätoimien listalla on ollut myös alakoulujen siirtäminen etäopetukseen.

Hallituksen tarkoituksena on pitää koronatoimien painopiste aikuisten välisten kontaktien rajoittamisessa, mutta onko linja tartuntalukujen perusteella riittävä?

Koulujen sulkemisella on suuri vaikutus lasten ja nuorten elämään, mutta miten suuri on vaikutus epidemiaan?

Aihetta on tutkittu taloustieteen huippuyksikössä Helsinki GSE:ssä, mutta yksiselitteisiä tuloksia on vaikea saada.

Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Jussipekka Salo tarkastelivat tartuntatautirekisterin avulla, mitä seurasi, kun toisen asteen oppilaitokset siirrettiin etäopetukseen joulukuun alussa pääkaupunkiseudulla ja useilla muillakin suurilla paikkakunnilla kuten Oulussa, Jyväskylässä ja Kouvolassa.

Tulos oli, että 16–18-vuotiaiden nuorten tartunnat vähenivät etäkouluun siirtyneissä kunnissa.

”Tartunnat tulivat huomattavasti alas sekä pääkaupunkiseudulla että muissa kunnissa”, sanoo Kortelainen.

Etäkoulukunnissa vähenivät kuitenkin samalla tavalla myös yläkouluikäisten 13–15-vuotiaiden tartunnat, vaikka he jatkoivat lähiopetuksessa. Tartunnat vähenivät yhtä lailla myös molempien ikäluokkien äideillä ja isillä.

Kortelaisen mukaan yläkoululaisten yhtäläinen tartuntakäyrä ei sulje pois, että lukiolaisten ja ammattikoululaisten etäopetus on vähentänyt tartuntoja. Sillä on voinut olla epäsuoraa vaikutusta myös vertailuryhmään.

”Rajoituksillahan tavoitellaan nimenomaan yleisempää tartuntojen vähenemistä.”

Suuri haaste tulosten tulkinnassa on, että samaan aikaan etäkoulun kanssa tuli voimaan muita rajoituksia. Pääkaupunkiseudulla keskeytettiin kaikki harrastustoiminta sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Nuorten ja aikuisten harrastustoimintaa rajoitettiin myös Oulussa, ja useiden kaupunkien yleisötilat suljettiin kokonaan.

Niinpä tutkimusraportissa todetaan, ettei etäkoulun ja muiden rajoitusten vaikutusta pystytä kunnolla erottamaan.

Lasten infektiotautien professori Harri Saxén antaa tutkimukselle tunnustusta kunnianhimosta ja kriittisyydestä.

”Tämä on vaikea asia. Tutkimuksessa ei päädytä siihen, että etäopetuksesta olisi kauheasti hyötyä.”

Kortelainen tulkitsee kuitenkin tulostaan niin päin, että etäkoulun hyödyt kannattaa huomioida.

”Sillä saatetaan pystyä jonkin verran vähentämään tartuntoja.”

Viime keväänä Suomen koulut olivat pääosin etäopetuksessa 18. maaliskuuta lähtien toukokuulle asti.­

Tässä kuussa Pnas-tiedelehdessä ilmestyneessä ruotsalaisessa tutkimuksessa vertailtiin myös tartuntojen määrää viime keväänä etäkoulussa olleiden lukion ykkösluokkalaisten ja lähiopetuksessa olleiden peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten vanhemmilla ja opettajilla.

Tulos oli, että nuorten lähiopetus lisäsi tartuntoja vanhemmilla hiukan. Vaikutus koko epidemiaan arvioitiin vähäiseksi. Lähiopetusta pitäneet opettajat saivat kuitenkin tartuntoja kaksi kertaa niin paljon kuin etäopettajat.

Ruotsia ja Suomea vertailtiin keskenään tutkimuksessa, jonka toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen ruotsalainen vastine Folkhälsomyndigheten.

Viime keväänä Suomen koulut olivat pääosin etäopetuksessa 18. maaliskuuta lähtien toukokuulle asti. Päiväkodit olivat auki, mutta hallitus suositteli, että vanhemmat pitäisivät lapset kotona. Varhaiskasvatuksessa oli noin viidesosa normaalista lapsimäärästä.

Ruotsissa peruskoulut ja päiväkodit olivat auki koko kevään, eikä maiden välillä ollut suurta eroa 1–19-vuotiailla todettujen koronavirustartuntojen ilmaantuvuudessa.

Johtopäätös oli, että koulujen ja päiväkotien sulkemisella oli vain vähän vaikutusta lapsilla ja nuorilla todettujen koronavirustartuntojen määrään.

Mikään tutkimuksista ei yllä tähän vuoteen eikä tarttuvamman brittimuunnoksen aikaan. Kortelainen ja Salo aikovat muun ryhmän kanssa tutkia myös yläkoulujen sulkemisen vaikutusta, kunhan saavat THL:stä tämän vuoden tartuntadataa.

Entä alakoululaisten siirtäminen etäopetukseen? Saxén sanoo, että varsinkaan sen perusteeksi ei ole näyttöä.

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC tiivistää tutkimukseen perustuvan nykytiedon: Alle teini-ikäiset ovat vähemmän alttiita tartunnalle kuin teinit ja aikuiset. Lapset myös tartuttavat viruksen harvemmin eteenpäin. Tämä on todettu klusteritutkimuksissa, joissa on perusteellisesti tutkittu tartuntaryppäitä ja tartuntojen järjestystä niissä.

”Aikuiset tartuttavat virusta lapsiin, lapset vähemmän toisiinsa ja harvoin aikuisiin”, Saxén sanoo.

Koululainen luokkahuoneessa oppitunnilla Itäkeskuksen peruskoulussa Helsingissä tammikuussa.­

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että alle kymmenvuotiaiden lasten osuus koronatartunnoista on vuoden alusta kasvanut kaikista ikäryhmistä vauhdikkaimmin.

Vuoden alussa pienimpien lasten osuus kaikista tartunnoista oli viisi prosenttia. Viime viikolla heille kirjattiin 575 tartuntaa, mikä tarkoittaa, että nyt jo 13 prosenttia tartunnoista löydetään alle 10-vuotiailta.

Ylilääkäri Emmi Sarvikivi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä sanoo, ettei tilanne kouluissa ja päiväkodeissa ole radikaalisti muuttunut tämän vuoden aikana verrattuna aiempaan.

”Ehkä jonkin verran enemmän tulee tartuntoja, mutta ne eivät ole kasvaneet samassa suhteessa siihen, miten virus on väestössä yleistynyt. Aikuisten väliset kontaktit ovat nyt ne, mitä pitää ennen kaikkea rajoittaa”, Sarvikivi sanoo.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi löytää useita selittäviä tekijöitä lasten osuuden kasvulle.

”Kun tartunnat lisääntyvät yhteiskunnassa, se vaikuttaa ainakin jonkin verran kaikissa ikäluokissa. Olemme muuttaneet käytäntöjämme, mikä on todennäköisesti tuonut erityisesti tässä ikäryhmässä tartuntoja esiin.”

Isosompin mukaan virusmuunnosten takia Helsingissä ryhdyttiin laajemmin ohjaamaan oireettomia altistuneita koronatestiin, alkuvuodesta jopa kahteen kertaan. Nykyisin kaikki karanteeniin asetetut ohjataan testiin.

”Oireettomina testiin hakeutuneiden pienten lasten osuus on kasvanut. Päiväkotien ja koulujen kaltaisissa ryhmäympäristöissä altistuneet on helppo tavoittaa”, Isosomppi sanoo.

Monissa muissa tilanteissa altistuneita on sen sijaan vaikeampi tavoittaa ja testata yhtä kattavasti kuin kokonaista koululuokkaa tai päiväkotiryhmää. Jos altistunut aikuinen on esimerkiksi käynyt baarissa, samaan aikaan paikalla olleiden tavoittaminen on huomattavan vaikeaa.

Sanna Isosompin mukaan tämänhetkinen tieto on, että lasten ja nuorten tartunnoista suurin osa on tapahtunut muualla kuin päiväkodissa ja koulussa.

”Koulutiimimme selvityksen mukaan samassa luokassakin voi olla yhtä aikaa useampi, erillisistä lähteistä koulun ulkopuolelta saatu tartunta. Toki jatkotartuntoja tapahtuu jonkin verran. Varsinkin päiväkodeissa menee yleensä niin päin, että aikuinen tartuttaa lapsen. Tartuntariski täysikasvuisesta on suurempi kuin pienestä lapsesta.”

Isosompin mukaan Suomi toimi vuosi sitten koulujen ja päiväkotien suhteen varovaisuusperiaatteella. Tuolloin koronaviruksesta oli vielä vähän tietoa.

”Varmasti kaikkiin ikäluokkiin rajoituksia tarvitaan, mutta koululaisikäluokkia miettiessä on huomattava, että tartunnan lähde on yleensä muualla kuin koulussa. Pienet lapset tartuttavat vähemmän, ja mitä isommasta lapsesta on kyse, sitä paremmin pystytään hygieniatoimilla koulussa vähentämään tartunnan riskiä verrattuna vapaa-aikaan.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastot Suomen koronavirustartunnoista kertovat, että kahden edeltävän viikon aikana eniten tartuntoja on ollut nuorilla 20–29-vuotiailla aikuisilla. He johtavat tilastoja koko pandemian ajalta.

Emmi Sarvikiven mukaan nuorten aikuisten ikäryhmästä on löytynyt isoja tartuntaketjuja, jotka ovat lähteneet esimerkiksi yksityisistä juhlista.

Viikolla 10 eli 8.–14. maaliskuuta nuorten aikuisten tartunnat nousivat pandemianaikaiseen ennätykseen ja menivät yli tuhannen viikossa, mutta ne laskivat taas seuraavalla viikolla noin 900 tartuntaan. Sekin on yhä paljon, noin kaksinkertainen määrä tammikuun alkuun verrattuna.

”Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että tartuntoja torjutaan kaikissa ikäryhmissä, mutta toki 20–39-vuotiaat ikäryhmänä nyt korostuvat. Sinne kohdistuvat lisätoimet ovat perusteltuja”, Sanna Isosomppi sanoo.

Isosompin mukaan tämän ikäryhmän tartunnan lähteissä korostuvat saman talouden lisäksi erityisesti muut lähipiirin kontaktit.

”Toivon, että nuoret aikuiset skarppaisivat ja vähentäisivät kontakteja, mutta toki ymmärrän, että tämä on heille erityisen rankkaa aikaa.”