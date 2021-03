Miksi on ”tappamispelejä”? Miksi niitä tehdään?

Lasten tiedekysymykset pohtivat myös lapsen työtä, veden sinisyyttä ja kananmunan kuoren kovuutta. Entä mikä on terveellisin hedelmä?

Peleissä kuolema ja väkivalta on useimmiten kevyttä ja epätodellista.­

Tampereen Sorilan esiopetusryhmä

Pelit ovat ihmisille kuin sadut tai elokuvat – mielikuvituksen tuotetta.

Monia kiinnostavat iloisten ja onnellisten asioiden lisäksi myös sodan ja kuoleman kaltaiset synkemmät aiheet. Nekin saavat mielikuvituksen laukkaamaan, ja mielikuvitus antaa samalla työkaluja niiden käsittelyyn.

Peleissä kuolema ja väkivalta on useimmiten kevyttä ja epä­todellista. Jos vaikkapa tasoloikintapelin tai Minecraftin pelihahmo kuolee, pelaaja voi yleensä yrittää heti uudelleen uuden elämän turvin.

Joukkuepelissä hahmon kuolema voi olla samanlaista kuin esimerkiksi pesäpallossa palaminen. Pelaaja joutuu hetkeksi sivuun odottamaan uutta vuoroa. Kuoleminen on tällöin vain tapa esittää epäonnistumista.

On olemassa myös pelejä, joissa tappaminen esitetään todellisemman tuntuisesti. Samoin kuin elokuville, peleille asetetaan ikärajoja. Siinä on taustalla tieto siitä, että aikuiset osaavat yleensä käsitellä kuoleman kaltaisia asioita eri tavalla kuin lapset.

Lopuksi täytyy vielä todeta, että ihmisen lisäksi moni muukin eläin leikkii rajuakin taistelemista. Emme siis ole tässä yksin.

Marko Siitonen

Suomen pelitutkimuksen seuran puheenjohtaja, apulaisprofessori

Jyväskylän yliopisto

Lapsia päiväkodin pihalla.­

Miksi leikki on lapsen työtä?

Ilmari Rastas, 8

”Leikki on lapsen työtä” on vanha sanonta, joka esiintyy myös muissa kuin suomen kielessä. Se on syntynyt aikoina, jolloin aikuisten ja lasten arki oli erilaista kuin nykyään.

Vielä 1950-luvun Suomen maaseudulla lapset seurasivat aikuisten työntekoa aamusta iltaan ja osallistuivat siihen itsekin. Lapsista tuli kasvaa ahkeria ja vastuullisia työntekijöitä. He leikkivät, jos siihen jäi työnteolta aikaa. Leikeissään lapsilla on tapana myös usein matkia aikuisia.

Lapsiin suhtauduttiin usein ikään kuin pieninä aikuisina ja lasten maailma leikkineen nähtiin aikuisten maailman pienoiskuvana. Aikuiset kuitenkin huomasivat jo varhain, että leikkiminen on lapsille tosi tärkeä asia. Niinpä monesti ajateltiinkin, että se on heille samaa kuin aikuisille työ.

Nykyään on eri tilanne. Leikkiä voi leikin itsensä vuoksi ja antaa sille aikaa. Leikit muistuttavat työtä kyllä sikäli, että niissäkin usein neuvotellaan ja sovitaan erilaisia asioista, ratkotaan yhdessä ongelmia, sovitaan sääntöjä ja käytetään paljon teknologiaa. Välillä voi kadota ilo ja saattaa tulla jopa riitoja. Näin käy joskus työelämässäkin.

Leikkimiseen liittyy kuitenkin vapaus. Leikeissä voi kuvitella ja yhdistää outojakin asioita toisiinsa sekä käyttää erilaisia tiloja ja esineitä välittämättä siitä, miten niitä tulisi käyttää. Näin ei työelämässä kannata tehdä, ainakaan kovin usein.

Sara Sintonen

kasvatustieteiden yliopistonlehtori ja dosentti

Helsingin yliopisto

Sininen aallonpituus heijastuu.­

Miksi vesi näyttää joskus siniseltä?

Siiri Takala, 10

Kun tarkastelee vettä vaikkapa vesilasissa, se näyttää ihan värittömältä. Sen sijaan esimerkiksi Välimeren väri on syvän sininen. Syynä tähän on se, että kaikkia värejä sisältävän valon, kuten auringon paisteen, osuessa veteen valon punaiset ja keltaiset osat absorboituvat eli imeytyvät veteen tehokkaammin kuin sininen osa.

Sininen heijastuu vedestä ja siksi vesi näyttää siniseltä. Valon eri osien erilainen imeytyminen veteen ja heijastuminen siitä johtuu veden molekyylien eli atomien muodostamien ryhmien rakenteesta. Atomit ovat aineiden pienen pieniä rakennepalikoita.

Sinisyys erottuu vasta silloin, kun valo on kulkenut vedessä pidemmän matkaa. Siksi sitä ei huomaa vesilasissa kuin tarkoilla mittalaitteilla. Mitä syvempi meri tai järvi on, sitä voimakkaammin absorptio tapahtuu.

Veden täytyy olla kuitenkin myös kirkasta. Jos vesi on likaista tai siihen on liuennut maa-ainesta, sen sinisyyttä ei näe. Silloin kaikki valo imeytyy veteen ja vesi näyttää vain tummalta.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

Kananmunan kuori on vahva.­

Miten kana pystyy tuottamaan kovan kuoren kananmunaan?

Lauri Hirvonen, 6

Kananmunan kuori muodostuu kanan kohdussa. Kohdun seinämän pinnassa on pussimainen elin nimeltään kuorirauhanen. Se pystyy käyttämään kanan verenkierron kalsiumia ja hiilidioksidia hyväkseen ja vapauttamaan kohdun nesteeseen kalsiumia ja bikarbonaattia, jotka liittyvät yhteen kuoren muodostamiseen tarvittavaksi kalsiumkarbonaatiksi. Pienten kalsiumkarbonaattikiteiden lisäksi kuoreen tarvitaan tukiaineeksi proteiiniverkkoa.

Kuoren muodostaminen on hidasta puuhaa. Siihen kuluu noin 20 tuntia, kun koko munan syntymiseen menee noin 24 tuntia.

Kuoren paksuus on lopulta 0,3–0,4 millimetriä. Se on vahvaa tekoa, koska sen pitää suojata munan sisällä kehittyvää uutta kanasikiötä. Kanat kääntävät hautomiaan munia kolme kertaa vuorokaudessa, joten niiden on kestettävä myös tämä toimenpide. Kaupassa myytävissä kananmunissa ei yleensä kehity uutta sikiötä, sillä ne eivät ole hedelmöityneitä. Kanat ovat siis munineet ne ilman kukon kanssa parittelua.

Jarmo Valaja

kotieläinten ravitsemustieteen professori

Helsingin yliopisto

Suomalaisten herkusss lakassa on hyvin monipuolisesti ravintoaineita­

Mikä on maailman terveellisin hedelmä?

Elli Nevalainen, 8

Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Terveellisin hedelmä vaihtelee muun ruoka­valion ja elämäntilanteen mukaan.

Esimerkiksi silloin, kun ruokaa on niukasti, energiaa voi saada kurpitsasta ja avokadosta. Tavalliselle suomalaiselle terveellisin hedelmä voisi olla esimerkiksi siemenineen päivineen syötävät lakat, sillä niissä on hyvin monipuolisesti ravintoaineita tai appelsiinit, koska ne sisältävät paljon muun muas­sa c-vitamiinia, kuitua ja folaattia.

Jos ihminen puolestaan urheilee paljon, suorituksen jälkeen saa nopeasti energiaa sokeri­pitoisista hedelmistä kuten viinirypäleistä. Ummetuksesta kärsivälle isoäidille taas kannattaa tarjota luumua sen kuitu­pitoisuuden vuoksi.

Mikäli ravinnossa ei ole eläinkunnan tuotteita, beeta­karoteenipitoiset hedelmät kuten mango ovat hyväksi. Jos on puutetta kasviksista, C-vitamiinipitoiset hedelmät ovat terveellisiä.

Vastasyntynyt selviää äidinmaidolla, mutta hedelmiä kannattaa tuoda jo noin viiden kuukauden iästä lähtien ruoka­valioon mahdollisimman monipuolisesti.

Monipuolisuus turvaa ravintoaineiden riittävän saannin ja suojaa esimerkiksi allergisilta sairauksilta.

Maijaliisa Erkkola

ravitsemustieteen dosentti ja yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Riitta Freese

ravitsemustieteen dosentti ja yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

