Maaliskuussa 1971: ”Maata kiertää nykyisin tuhansittain satelliitteja, jotka on varustettu hienoilla valokuvaustaitteilla. Avaruusvakoilusta ei kenelläkään ole näyttöä, mutta sitä tiedetään tapahtuvan. Tilanne on huolestuttava ja pahinta on, että ihmiset eivät edes tiedä, minkälaiset vaarat ovat uhkaamassa”, sanoo kansainvälisen oikeuden professori Ivo Lapenna, jonka Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot ovat kutsuneet vierailevaksi luennoijakseen.

Professori Lapenna puhuu Turussa maanantaina avaruusmatkailusta kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Professori Lapenna työskentelee tätä nykyä Lontoossa, jossa on kansainvälisen oikeuden tuoreimman tutkimusalan – avaruusoikeuden – ainoa oppituoli. – –

Avaruusvakoilu pitää nähdä osoituksena maailmassa vallitsevasta suuresta jännitystilasta, sanoo professori Lapenna.

”Idän ja lännen välinen tasapaino voi järkkyä helposti. Toisen maailmansodan jälkeen YK:n alettua työnsä ei ole ollut päivääkään, etteikö jossain maassa olisi sodittu. Yleisen maailmanpalon syttyessä tultaisiin myös avaruutta käyttämään hyväksi.” – –

”Vaikka sekä itä että länsi ovatkin hyväksyneet YK:n vuonna 1963 antaman julistuksen avaruuden rauhanomaisesta käytöstä, on sopimuksen tulkinnoissa eroa. Yhdysvalloissa ollaan sitä mieltä, että avaruutta ei saa käyttää hyökkäystarkoituksiin; Neuvostoliitossa taas katsotaan, että kaikki sotatoimet avaruudessa ovat kiellettyjä.”

Amerikassa on sallittua avaruussäteilyn tutkiminen armeijan laitteilla; mutta Neuvostoliitossa arvellaan, että mitään armeijaan tai sodankäyntiin liittyvää ei saa tehdä avaruudessa. Neuvostoliitossa ollaan sitä mieltä, että vain valtiolla on oikeus lähettää sattelliitteja ja tehdä avaruustutkimusta. – –

Astronautit avaruusoikeus tulkitsee kaikille valtioille kuuluviksi.

”Jos he jostain syystä joutuvat vieraaseen ilmatilaan, ei heitä saa pidättää vakoilijoina, vaan heidät on palautettava heidät lähettäneeseen maahan", sanoo Lapenna. – –

Profesori Lapenna pitää yliopistoluentonsa Suomessa esperanton kielellä, sillä hän on samalla kansainvälisen esperantoliiton puheenjohtaja.

”Yleisesti ottaen esperanto on mennyt eteenpäin, vaikka kielen harrastus on joissakin maissa polkenut paikoillaan. Esperantokin liittyy nykyisin politiikkaan, vaikka ei ole itsessään poliittista. Suuret hansat pyrkivät luonnollisesti tuomaan esille omia kieliään”, sanoo professori Lapenna.