Tutkijoiden mukaan ayahuascan vaikuttava aine dmt voi lisätä aivojen muuntautumiskykyä ja kiihdyttää uusien aivoyhteyksien syntymistä.

Ayahuascana tunnettua uutetta saadaan amazoninajahuaskaliaanin osista. Tämä on kuvattu Perussa.­

Ayahuasca on hallusinaatioita aiheuttava kasviuutejuoma, joka tunnetaan parhaiten shamaanien vetämistä rituaaleista Amazonin sademetsässä.

Nyt sen vaikuttavaa ainetta dmt:tä testataan Britanniassa ensimmäistä kertaa masennuksen hoidossa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Dmt eli dimetyylitryptamiini on psykedeelinen aine, joka aiheuttaa voimakkaita aistiharhoja. Harhat voivat ilmetä muun muassa värikkäinä kuvioina, äänien kuulemisena ja olentojen näkemisenä.

Olotila vaihtelee usein voimakkaiden pelko- ja ahdistuskokemusten sekä hyvän olon tuntemusten välillä. Aineen on kuvailtu aiheuttavan myös kehon leijailemiseen ja kuolemaan liittyviä kokemuksia.

Dmt:n aiheuttamat aistiharhat voivat olla voimakkaampia kuin muilla psykedeeleillä, esimerkiksi taikasieniksi kutsutulla psilosybiinillä ja lsd:llä. Aineen vaikutus on kuitenkin lyhytkestoisempi.

Kliinisen kokeen toteuttaa brittiläinen lääkeyhtiö Small Pharma yhteistyössä Imperial College Londonin kanssa. Lontoolainen yliopisto perusti muutama vuosi sitten oman psykedeelien tutkimuskeskuksensa.

Dmt:tä aiotaan testata potilailla, jotka sairastavat keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta ja jotka eivät ole hyötyneet tavanomaisista masennuslääkkeistä.

Tutkijoiden mukaan dmt voi lisätä aivojen plastisuutta eli muuntautumiskykyä ja siten kiihdyttää uusien aivoyhteyksien syntymistä. Lääkkeen ottamisen jälkeen sairauden aiheuttamia jumiutuneita ajattelutapoja on mahdollista muokata terapiassa.

Kliinisessä kokeessa lääkettä annetaan terapiaistunnon yhteydessä. Vaikuttavan aineen määrä on niin pieni, että se riittää juuri ja juuri psykedeelisten kokemusten käynnistämiseksi. Terapiaistunnon jälkeen koehenkilöiden mielialaa seurataan vähintään kuuden kuukauden ajan.

Koe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensin dmt:tä annetaan 32:lle terveelle koehenkilölle, jotka eivät ole aikaisemmin kokeilleet psykedeelisiä aineita, mukaan lukien ekstaasia tai ketamiinia. Sen jälkeen lääkettä testataan 36:lla masennuksesta kärsivällä koehenkilöllä.

Tarkoituksena on myös tutkia, toimiiko lääke kerta-annoksena vai vasta pidempiaikaisen käytön seurauksena. Masennuksen lisäksi dmt:stä uskotaan olevan apua muun muassa traumaperäisen stressihäiriön, lääkkeiden väärinkäytön ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.

”Uskomme, että vaikutukset ovat välittömiä ja ne kestävät tavallisia mielialalääkkeitä pidempään”, kertoo Small Pharman tutkimusjohtaja Carol Routledge BBC:lle.

Ayahuascaa on tutkittu mielenterveysongelmien hoidossa myös aikaisemmin. Muun muassa Brasiliassa on tehty kliinisiä kokeita, joissa ayahuascaa on testattu vaikeaa masennusta sairastavilla potilailla.

Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan potilaiden masennusoireet vähenivät huomattavasti jo muutaman tunnin kuluttua kerta-annoksen ottamisesta ja pysyivät lievempinä kolme viikkoa kokeilun jälkeen.

Tulokset olivat samansuuntaisia myös kaksi vuotta myöhemmin toteutetussa lumekontrolloidussa kokeessa. Siinä 14 masennuspotilasta sai ayahuascaa ja 15 potilaan verrokkiryhmä samanmakuista ja -näköistä lumejuomaa.

Molemmissa ryhmissä masennusoireet helpottivat välittömästi. Lumejuomaa saaneiden potilaiden mieliala laski nopeasti koetta edeltävään tilaan, siinä missä ayahuascaa saaneilla vaikutus yhä jatkui.

Tavanomaisiin mielialalääkkeisiin verrattuna ayahuascan vaikutukset ovat siis tähänastisten tutkimusten perusteella nopeampia ja pitkäkestoisempia. Tutkittujen koehenkilöiden määrä on ollut kuitenkin toistaiseksi vähäinen.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan masennuksesta kärsii maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa ihmistä. Yli kolmannes masennuksesta ja ahdistuksesta kärsivä ei hyödy nykyisin tarjolla olevista hoitomuodoista eli lääkkeistä ja terapiasta.

Sen vuoksi tutkijat ovat ryhtyneet etsimään hoitoapua psykedeeleistä. Esimerkiksi psilosybiiniä ja ketaaminia on testattu vaikean masennuksen hoidossa useissa kliinisissä kokeissa.

Kolme vuotta sitten Yhdysvaltojen lääkevirasto FDA näytti vihreää valoa kansainväliselle hankkeelle, jonka tavoite on tutkia psilosybiinin vaikutuksia vaikean masennuksen hoidossa.

Compass Pathways -yhtiön hankkeessa on Yhdysvaltojen lisäksi mukana lukuisia Euroopan maita, kuten Britannia, Espanja, Hollanti ja Portugali. Viime vuonna psilosybiiniä alettiin tutkia myös Ruotsissa.

Alustavasti tutkimuksista on saatu hyviä tuloksia. Muun muassa Imperial Collegen pienimuotoisen tutkimuksen mukaan psilosybiinihoito lievitti kaikkien masennuksesta kärsivien koehenkilöiden oireita.

Myös yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston tutkimuksen mukaan kaksi annosta psilosybiiniä riitti helpottamaan masennuksen oireita nopeasti.

Small Pharman toimitusjohtajan Peter Randsin mukaan dmt eroaa psilosybiinistä erityisesti vaikutusten voimakkuudessa ja kestossa. Dmt:n vaikutukset ovat voimakkaita ja lyhytkestoisia, jolloin lääkkeeseen liittyvä terapiaistunto on ohi vain parissa tunnissa.

Hitaammin vaikuttavaa psilosybiiniä sisältävä terapiaistunto voi sen sijaan kestää kokonaisen päivän.

”Uskomme, että dmt on nopeasti vaikuttava ja jopa parempi vastine psilosybiinille. Se helpottaa masennuksen oireita nopeasti jo muutaman tunnin sisällä, mutta sen vaikutukset voivat kestää yhtä kauan”, Rands kertoi The Guardianille.