Ilmastonmuutoksen seurauksena leudontuvat talvet, ruokinta, metsästys ja pedot vaikuttavat sorkkaeläinkantoihin. Etenkin valkohäntäpeurat runsastuvat nopeasti.

Valkohäntäpeuran kanta on viime vuosina runsastunut.­

Tietä reunustavilla pelloilla seisoskelee siellä täällä valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita. Autolla ajavan onkin syytä olla tarkkana iltahämärissä.

Tällä tieosuudella, Raaseporin halki kulkevan valtatie 25:n varrella, tapahtui pitkälti toistasataa sorkkaeläinonnettomuutta viime vuonna.

Riistaonnettomuuksien määrä lisääntyy monin paikoin muuallakin. Manner-Suomessa sattui yli 14 000 sorkkaeläinkolaria vuonna 2020, kertovat Tilastokeskuksen tuoreet tiedot.

Onnettomuudet ovat lisääntyneet etenkin Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Eniten törmäyksiä oli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Lisäksi Satakunta ja Kanta-Häme olivat korkealla tilastossa.

Etenkin vieraslaji valkohäntäpeuran runsastuminen lisää onnettomuuksia. Vieraslajit ovat ihmisen avustamana uusille alueille levinneitä lajeja.

Puolet riistan ja ajoneuvojen välisistä onnettomuuksista on nykyisin törmäyksiä valkohäntäpeuroihin, ja määrä vain kasvaa vuosi vuodelta.

Autojen ja valkohäntäpeurojen törmäyksiä sattui vuonna 2020 yli 7 000. Myös metsäkauristurmia oli tuhansia.

Raaseporissa ollaan maakunnan kolaritilastojen kärkipaikalla. Vuonna 2020 kunnan alueella tapahtui yli 400 sorkkaeläinturmaa, kun seuraavalla sijalla olevalla Lohjalla niitä sattui vähän yli 300.

Kirkkonummella ja Nurmijärvellä sorkkaeläinonnettomuuksia sattui noin 250 kummassakin ja Espoossa vähän yli 200.

Raaseporissa suurin riski kolaroida sorkkaeläimen kanssa on juuri tällä kunnan läpi kulkevalla valtatiellä 25, joka jatkuu Hangosta Mäntsälään. Kolareista valtaosa on törmäyksiä valkohäntäpeuroihin.

Liikenneturmien määrä kulkee kautta maan käsi kädessä sorkkaeläinkantojen kehityksen kanssa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemien tuoreiden kannanarviointien mukaan Suomessa oli talvella 2020–2021 noin 125 000 valkohäntäpeuraa. Määrä on kasvanut edellisvuodesta noin viidellätoista prosentilla.

Voimakkainta kannan kasvu on ollut Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Hämeessä – samoilla alueilla, joilla kanta on ollut runsas jo entuudestaan.

Metsäkauriille ei tehdä varsinaista kanta-arviota.

”Saalistilastojen, kolaritietojen ja hirvenmetsästyksen ohessa kerättyjen tietojen perusteella voi kuitenkin tehdä päätelmiä, että metsäkauriskanta on kasvussa”, kertoo erikoistutkija Sami Aikio Luonnonvarakeskuksesta.

Valtatie 25:n varren pellot ovat läpi talven täynnä sorkanjälkiä, ja aamu- tai iltahämärissä voi nähdä kymmenien valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden laumoja.

Lajien runsastumiseen ja lajiston muutokseen on monia syitä. Valkohäntäpeura on Pohjois-Amerikasta tullut vieraslaji, jonka kanta on peräisin istutetuista yksilöistä.

Se hyötyy talvien leudontumisesta. Ilmastonmuutoksella on todennäköisesti osuutensa myös metsäkauriiden, villisikojen ja täpläkauriiden pärjäämisessä.

Leutoina talvina pakkanen ei pure ja ravintoakin on enemmän saatavilla. Niukassa lumessa on helpompi paeta saalistajia kuin syvässä hangessa. Riistaruokinnoillakin on luultavasti vaikutusta.

”Riistaruokinnan vaikutus on tärkeä kysymys, johon pitäisi päästä paremmin kiinni tutkimuksella”, Aikio sanoo.

Kun ilmasto lämpenee, lajisto muuttuu. Seuraukset näkyvät paitsi maanteillä myös ympäristössä. Sorkkaeläinten runsastuminen vaikuttaa monella tavalla kasvillisuuteen, suurpetoihin ja punkkien leviämiseen.

Valkohäntäpeurat syövät myös viljelijöiden satoja. Esimerkiksi syysvilja on niiden mieleen. Myös metsätaimikot ja harrastepuutarhureiden viljelmät maistuvat.

”Lajin runsauteen vaikuttanevat myös metsänhoidolliset toimenpiteet, kuten puulajit ja taimikoiden suojaus. Valkohäntäpeura syö puuvartisia kasveja etenkin talvella, kun ruohovartinen kasvillisuus on vähissä”, Aikio kertoo.

Taimikoiden ja viljelysten suojaus on kuitenkin kallista eikä yleensä sovellu kuin pienialaisille kohteille.

Valkohäntäpeurat ja metsäkauriit laiduntavat tehokkaasti myös luonnonkasveja. Suomen ympäristökeskuksessa selvitetään parhaillaan kauriiden vaikutuksia luonnonvaraisiin kasvilajeihin kasviharrastajille suunnatun kyselyn avulla.

Alustavien tulosten mukaan valkohäntäpeurat ja metsäkauriit vaikuttavat yli sataan kukkivaan kasvilajiin ja monien lehtipuiden taimiin.

”Mustikka mainittiin vastauksissa usein. Se on ilmeisesti tärkeää ravintoa keväällä ennen muiden kasvien vihertymistä. Syöntejä on havaittu kohdistuvan myös joihinkin uhanalaisiin ja harvinaisiin kasveihin kuten kämmeköihin”, sanoo vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta.

Saaristossa valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden on havaittu verottavan muun muassa isomaksaruohoa, joka on uhanalaisen apolloperhosen ravintokasvi. Kesällä kauriille maistuvat etenkin kukkakasvit, ja sitä kautta voimakkaalla laidunnuksella voi olla vaikutusta myös pölyttäjähyönteisiin.

Kantojen kasvun vaikutuksia on Suomessa toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Yksi harvoista selvityksistä on tehty juuri Raaseporissa, Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja sen lähialueilla.

Selvityksessä todettiin, että valkohäntäpeurojen laidunnus Tammisaaren saaristossa, myös kansallispuiston alueella, on niin voimakasta, että siitä voi olla selkeää haittaa kasvillisuudelle.

Valkohäntäpeurojen kannan kokoon vaikuttavat niin ilmasto, ravinto, pedot kuin metsästys.

Viime kaudella metsästäjät saivat Suomen riistakeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan saaliiksi yli 70 000 valkohäntäpeuraa. Saalismäärä nousi edelliskaudesta selvästi, kasvua oli noin 16 prosenttia.

Riistakeskuksen mukaan tiheimmän valkohäntäpeurakannan alueella metsästyksen tavoitteena on kannan pienentäminen. Suuresta saalismäärästä huolimatta kanta kuitenkin kasvoi edelleen.

Ihmisen lisäksi valkohäntäpeuroja verottavat myös muut pedot, esimerkiksi ilves. Samoilla alueilla pyritään usein kuitenkin sekä pienentämään kauriskantaa että metsästämään ilveksiä, jotka syövät kauriita ja voisivat siten hillitä kauriskannan kasvua.

Valkohäntäpeurojen runsastuminen johtuu osin suoraan ja osin epäsuorasti ihmisen omasta toiminnasta. Ratkaisun löytämiseksi tarvitaan maltillista keskustelua monien eri ryhmien kesken.

”Se on iso yhteiskunnallinen kysymys, johon on monia näkökulmia. Siksi monen tahon oltava mukana keskustelussa”, Sami Aikio toteaa.

Valkohäntäpeura välttää täpärästi turman Poriin vievällä tiellä.­

Monien muiden sorkkaeläinturmien määrä on kasvanut, mutta hirvikolarit ovat sentään vähenemässä. Vuonna 2020 niitä tapahtui lähes 500 vähemmän kuin edellisvuonna.

Kuten kolaritilastoistakin näkyy, hirvikanta on lievässä laskussa. Hirvien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna noin kymmenen prosenttia.

Teillä liikkuu näiden yleisten lajien lisäksi myös harvinaisempia otuksia. Jos Raaseporista jatkaisi ajamista Lohjan puolelle, saattaisi kolaritilastojen perusteella eteen sattua vaikkapa villisika tai täpläkauris, toiselta nimeltään kuusipeura.

Luken tuottaman kanta-arvion mukaan villisikakanta on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Kannan keskimääräinen koko oli noin 3 400 villisikaa vuoden 2021 tammikuussa.

Villisikoja jäi auton alle vuonna 2020 koko maassa lähes 50 kappaletta ja täpläkauriita parisenkymmentä. Suomenselällä ja Kainuussa liikenteen uhreiksi jää vuosittain useita kymmeniä uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi määriteltyjä metsäpeuroja.

Täpläkauriille ei tehdä varsinaista kanta-arviota. Laji on vielä sen verran vähälukuinen, että tietoa ei ole saatavissa riittävästi kannan koon arvioimiseksi.