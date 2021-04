Lasten tiedekysymykset pohtivat myös uraa nenän alla, tuhatjalkaisen jalkoja ja koirien pissaamista. Entä voiko ihminen haukotella, jos on jo nukahtanut?

Salme Koskimaa, 10

Housut ovat tulleet Suomessa käyttöön viimeistään keskiajalla eli ennen 1500-lukua.

Niihin viittaava sana on lainattu muinaisruotsin sanasta hosa, joka on alun perin tarkoittanut putkimaista sukkaa tai polven yli ulottuvaa sääriverhoa. Niitä on tietysti tarvittu kaksi kappaletta, yksi molempiin jalkoihin.

Housut ovat kehittyneet sellaisista vaatteista, kun ne on käytännön syistä alettu ommella yläpäästä yhteen.

Samoista syistä housuja tarkoittavat sanat ovat monikollisia muissakin kielissä kuin suomessa.

Esimerkiksi englannissa on trousers-, pants-, knickers- ja shorts-sanat. Suomeen englannista lainatussa sanassa shortsit on mukana sekä englannin että suomen kielelle ominainen monikkomuodon tunnus.

Nykyruotsissa hosa-sanaa ei enää juuri käytetä muuten kuin vanhojen aikojen kuvauksissa, mutta samaa germaanista juurta oleva nykyenglannin hose on edelleen käytössä sukkien tai letkun merkityksessä.

Suomen kirjakielen isän Mikael Agricolan teoksissa housuja ei mainita, mutta sana esiintyy muissa 1500-luvun kirjoissa.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Nenän alla olevalla uralla ei liene varsinaista tehtävää.­

Miksi nenän ja ylähuulen välissä on ura?

Ilmari Rastas, 8

Nenän ja ylähuulen välissä sijaitseva ura eli filtrum muodostuu, kun ihminen on sikiövaiheessa eli ei ole vielä syntynyt.

Aluksi sikiöllä ei ole varsinaisia kasvoja. Suuaukon muodostuttua sen ympärille alkaa kehittyä muita kasvojen rakenteita ulokkeina.

Vasen ja oikea yläleuan uloke kasvavat sivultapäin toisiaan kohti ja muodostavat ylähuulen. Vasen ja oikea nenäuloke kasvavat yhteen ja muodostavat nenän. Siihen paikkaan missä nuo neljä uloketta kohtaavat muodostuu tämä ura eli filtrum.

Ihmisten filtrumilla ei ole todennäköisesti mitään varsinaista tehtävää. On mahdollista, että sillä on jotain merkitystä hajuaistin toiminnan kannalta, mutta se on epätodennäköistä.

Meillä filtrum on suhteellisen leveä ja matala. Useilla muilla nisäkkäillä se on kapeampi ja syvempi. Filtrumilla voi olla vaikutusta monien niistä hajuaistiin siten, että se kerää kosteutta ja hajumolekyylejä.

Henry Pihlström

fysiologian ja neurotieteiden tutkija

Helsingin yliopisto

Tuhatjalkaisella on jalkoja tavattomasti muttei tuhatta.­

Miksi tuhatjalkaista sanotaan tuhatjalkaiseksi – onko sillä tuhat jalkaa?

Manuel Tirilä, 7

Nimestään huolimatta yhdelläkään tuhatjalkaisella ei ole tuhatta jalkaa. Vähimmillään niitä on lajista riippuen 16 kappaletta ja enimmillään 750.

Eniten jalkoja on lllacme plenipes -nimisellä tuhatjalkaislajilla. Sillä on niitä enemmän kuin millään muulla tuntemallamme eläimellä.

Osalla tuhatjalkaislajeista on munasta kuoriutuessaan jalkoja vähemmän kuin aikuisena. Kun ne kasvavat, niille kasvaa samalla lisää jalkoja.

Tuhatjalkaisen vipeltäessä ohitsemme näyttää helposti meidän ihmisten silmissä siltä kuin jalkoja olisi ainakin tuhat. Se on todennäköisesti ollut syy sen nimitykselle.

Tuhatjalkaisten antiikin kreikasta tuleva tieteellinen nimi on Myriapoda. Sen nimesi vuonna 1802 ranskalainen eläintieteilijä Pierre André Latreille. Nimi tarkoittaa suurta määrää jalkoja. Vastaava tuhat-sanaa käyttävä nimitys kuin suomessa on monissa muissa kielissä, kuten ruotsissa, englannissa, ranskassa ja espanjassa.

Varpu Vahtera

dosentti

Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö

Kino-niminen whippet-koira katselee kylttiä, joka kieltää pissaamisen.­

Miksi koiria ei nolota, kun ne käyvät pissalla kaikkien nähden?

Konni Ahtinen, 9

Nolous on häpeän tunteen lievempi muoto. Koirien aivojen kuorikerros ei ole nykytiedon mukaan sillä tavalla kehittynyt, että ne voisivat tuntea häpeää tai nolostua.

Koiranpennut oppivat emoiltaan pissaamaan kaikkien nähden. Se on niiden lajinmukaista käytöstä, jota ei tarvitse tehdä piilossa.

Pissaaminen on koiralle tärkeä toiminto. Se on virtsarakon tyhjentämisen lisäksi viestintää. Kun koira pysähtyy ja lirauttaa pissin, se jättää merkin käynnistään: Minä kävin täällä, tämä on aluettani. Sen jälkeen muut paikalle osuvat lajitoverit lukevat sanoman tarkan nenänsä avulla.

Hajusta selviää, onko sen tuottaja tuttu vai vieras. Siitä voi haistaa myös ainakin merkkaajan iän ja sukupuolen. Merkin korkeus maasta antaa vihjeitä tekijän koosta.

Kohdatessaan koirat tapaavat nuuskia toistensa hännänalusia. Ne vaihtavat hajujen muodossa todennäköisesti ikään kuin kuulumisiakin. Vastaavanlainen hajuviestien etsintä voi kohdistua myös ihmisen jalkoväliin, mutta silloin eläintä yleensä kielletään, koska ihmisestä nuuhkiminen tuntuu nololta.

Outi Vainio

eläinlääketieteellisen farmakologian emeritaprofessori

Helsingin yliopisto

Nukahtamisen jälkeen ei yleensä haukotuta.­

Voiko haukotella, jos on jo nukahtanut?

Dulla Abdoulaye, 9

Unitutkimusten mukaan aikuisten ja pikkulapsi-iän ylittäneiden lasten haukottelu tapahtuu melkein aina joko ennen unta tai heräämisen aikaan eli kun ollaan väsyneitä. Haukottelua ei yleensä esiinny nukahtamisen jälkeen.

REM-unen aikana, eli silloin kun näemme suurimman osan unistamme, ei varsinkaan voi haukotella.

Tuolloin elimistön lihakset eivät silmänliikuttajalihaksia lukuun ottamatta nimittäin kuuntele aivojen käskyjä. Niiden toimintaa jarruttavat aivorungossa sijaitsevat eräänlaiset lihasjarrut, jotka koostuvat lukuisista hermosoluista.

On mahdollista, että vauvat ja ihan pienet lapset kuitenkin haukottelevat enemmän unissaan. Heillä lihasjarrut ovat nimittäin vasta kehittymässä.

Jos ihminen sairastaa REM-unihäiriötä, lihasjarrut menevät rikki, ja silloin kaikki unessa tapahtuvat liikkeet välittyvät lihaksille. Silloin ihminen saattaa haukotellakin unessa.

Henna-Kaisa Wigren

neurotieteiden yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

