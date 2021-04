Tuoreen tutkimuksen parhaasta koivusta herui peräti 247 litraa mahlaa muutamassa viikossa. Huippuyksilö on paksu ja kasvaa Liperissä.

On jälleen se aika, kun koivunmahla alkaa virrata.­

Mahla on väkevä sana. Se tuo mieleen valtavat voimat, joiden ansiosta luonto pitkän talven jälkeen virkoaa ja saa takaisin vihreytensä. Nesteeksi mahla on kuitenkin laimeaa: 99 prosenttia siitä on vettä. Loppu sisältää sokereita, hedelmähappoja, entsyymejä, C-vitamiineja ja kivennäisaineita.