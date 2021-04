Marsin pinnalla yölämpötilat voivat pudota jopa 90 pakkasasteeseen, mikä tekee helposti hallaa herkälle elektroniikalle.

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasan Mars-minihelikopteri Ingenuity on laskettu planeetan pinnalle, ja se valmistautuu ensimmäiseen lentoonsa, Nasa kertoo.

Ultrakevyt kopteri oli kiinnitetty Perseverance-mönkijän alaosaan. Mönkijä laskeutui Marsiin helmikuun puolivälissä.

”[Helikopterin] 471 miljoonan kilometrin matka Perseverancen kyydissä päättyi 10 senttimetrin pudotukseen mönkijän sisältä Marsin pinnalle. Seuraava etappi? Yöstä selviytyminen”, twiittasi Nasan avaruustekniikkakeskus Jet Propulsion Laboratory myöhään lauantaina.

Tähän asti Ingenuity on saanut virtaa Perseverancesta, mutta nyt sen pitää pärjätä omillaan. Erityisen tärkeää on se, pystyykö kopterin akkutoiminen lämmitin suojelemaan kopterin herkkiä osia Marsin hyytävän kylmältä, jopa 90 pakkasasteen yöltä. Lämmitin pitää kopterin sisäosat noin 7 astetta plussan puolella.

”Se suojelee mukavasti olennaisia komponentteja, kuten akkua ja joitakin herkkiä elektronisia osia, erittäin kylmiltä lämpötiloilta”, kopteriprojektin pääinsinööri Bob Balaram kirjoitti perjantaina.

Ingenuity-kopteri asettautuu paikoilleen Mars-mönkijä Perseverancen alle Watson-kameran ottamassa kuvassa. Kopteri on tähän asti ollut kiinnitettynä Perseverancen pohjaan.­

Seuraavien päivien aikana Balaramin mukaan tarkistetaan, että kopterin aurinkopaneelit toimivat sekä lataavat sen akkuja ja että moottorit sekä sensorit toimivat.

Ingenuityn ensilento tapahtuu aikaisintaan 11. huhtikuuta. Marsin kaasukehä on tiheydeltään vain sadasosa Maan ilmakehän tiheydestä, joten kopterin on vaikeampi saada roottoreillaan aikaan nostetta. Siitä taas on apua, että Marsin pinnalla painovoima on vain kolmasosan Maan painovoimasta.

Ensimmäinen lento tulee olemaan yksinkertainen: kolmen metrin korkeuteen nouseminen noin metrin sekuntivauhtia, 30 sekuntia leijumista ja laskeutuminen.

Kuukauden ajalle on suunniteltu enintään viisi asteittain vaikeutuvaa lentoa. Kopteri ottaa korkearesoluutioisia valokuvia lentäessään.

1,8 kiloa painavan Ingenuityn kehittäminen maksoi Nasalle noin 85 miljoonaa dollaria eli noin 72 miljoonaa euroa. Jos Ingenuity saadaan toimimaan odotetusti, se voi muuttaa avaruustutkimusta merkittävästi, sillä lentolaitteet voivat liikkua planeettojen pinnalla paljon mönkijöitä nopeammin ja tutkia vaikeampaa maastoa.