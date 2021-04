Neliöiden A ja B kirkkaus on täsmälleen sama, mutta ne havaitaan taustan vuoksi erilaisina. Potilaat ja kontrolliryhmä näkivät illuusion yhtä voimakkaana. Myös neliöiden C ja D kontrasti on sama. Potilaat näkivät illuusion heikompana kuin kontrolliryhmä.­