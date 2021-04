Kotijoukkue voittaa tai pelaa tasan yhä noin 75 prosentissa otteluista, joskin eri maiden sarjoissa on eroja.

Kotiyleisö tuo tutkitusti aina kotijoukkueelle etua jalkapallossa.

On ajateltu, että yleisön tuki on ratkaiseva syy siihen, miksi kotijoukkueet voittavat enemmän kuin vierailijat. Ero on tilastollisesti merkitsevä kaikissa eurooppalaisissa sarjoissa.

Jalkapallo-otteluiden tilastot osoittavat, että kotijoukkue voittaa noin 50 prosenttia otteluista. Tasapelin mahdollisuus on lisäksi noin 25 prosenttia. Etu on siis kotijoukkueelle merkittävä.

On ajateltu, että kotietuun kannustavat erityisesti kotiyleisön äänet. Huudot kannustavat omia pelaajia, mutta vaikuttavat myös tuomareihin. He näyttävät tuomitsevan rikkeitä tavalla, joka suosii kotijoukkueita.

Nyt on tilastoitu, että Euroopan jalkapallosarjoissa kotikenttäetu on säilynyt viime talven aikana niissäkin peleissä, joissa pelejä on pelattu tyhjille tai lähes tyhjille katsomoille.

Koronapandemia antoi viime talvena ainutlaatuisen tilaisuuden tutkia kotikenttäetua. Urheilun tutkija ja professori Daniel Memmert Kölnin saksalaisesta urheiluyliopistosta tarttui tilaisuuteen, jonka saa harvoin.

Hän tutki ryhmänsä kanssa yli 35 000 viime aikojen eurooppalaista miesten jalkapallo-ottelua ja niiden tilastoja.

Luvussa on mukana otteluja, joihin yleisö pääsi, ja myös sellaisia, joihin yleisöä ei päästetty lainkaan. Tilastoissa oli yli tuhat ottelua, joissa katsojia ei päästetty stadionille.

” Lapsetkin ovat tutkitusti omassa kodissaan enemmän omillaan ja hallitsevampia kuin muualla.

Näytti siltä, että kotikenttä kyllä vaikuttaa erotuomareihin, kun katsomo on tyhjä. Erotuomarit jakoivat vähemmän sekä keltaisia että punaisia kortteja kummallekin joukkueelle, kun yleisö loisti poissaolollaan.

Vieraat voittivat hiukan enemmän, kun katsomot olivat tyhjiä. Ero oli kuitenkin vain seitsemän prosenttiyksikköä koko Euroopan mitassa. Memmertin mukaan tämä ero ei ole hänen tilastossaan vielä merkitsevä.

Lisäksi kotijoukkueiden laukaukset kohti maalia näyttivät vähenevän, kertoo verkkopalvelu Eurekalert.

”Uskomme tilastojen perusteella, että peli omalla stadionilla, siis omalla alueella ja reviirillä, on yhä tärkeä tekijä. Se antaa kotikenttäetua”, Memmert sanoo New Scientist -lehden mukaan.

Hän vertaa tätä lasten käytökseen. Lapsetkin ovat tutkitusti omassa kodissaan enemmän omillaan ja hallitsevampia kuin muualla. Lapsen olo ja mieli muuttuvat varautuneemmaksi esimerkiksi ystävien luona tai vieraassa talossa.

Tilastoista löytyi toki eroja eri maissa.

Englannin Valioliigassa kotijoukkueiden voitot, häviöt tai tasapelit eivät juuri muuttuneet, vaikka katsomot olivat tyhjiä.

Saksan Bundesliigassa pandemia ja tyhjät katsomot vaikuttivat enemmän. Kotijoukkueet hävisivät pandemian aikana 15 prosenttiyksikköä todennäköisemmin.

”Tuloksissa on eroja, jotka toki pistävät silmään”, sanoo verkostojen tutkija Joey O’Brien Limerickin yliopistosta Irlannista. Hän on aiemmin tutkinut Englannin Valioliigan pelejä.

O’Brien haluaa silti varoittaa, ettei tutkimuksesta voi vielä tehdä pysyviä päätelmiä. Yksi syy on, että sarjojen tiedot koottiin eri sarjojen loppuvaiheissa.

Monet joukkueet olivat sarjoissaan jo kuivilla eivätkä voineet pudota sarjaporrasta alemmas. Samalla sarjan kärki on kuitenkin monelle joukkueelle jo liian kaukana.

Nämä asetelmat sarjataulukossa voivat vaikuttaa joukkueen pelitapaan, olivatpa katsomot tyhjiä tai täynnä.

Jos ja kun ottelut jatkuvat vielä ilman katsojia, saksalaisten tulokset voivat saada vahvistusta.

Tutkimuksen jalkapallo-otteluiden yleisön vaikutuksesta julkaisi tiedelehti Plos One.