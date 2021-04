Yläkoululaisten etäkoululla näyttää olleen vähemmän vaikutusta epidemian vaimenemiseen kuin ravitsemisliikkeiden sululla.

Ravintolat ja baarit menivät kiinni kuukausi sitten, ja se on ilmeisesti kääntänyt etenkin nuorten aikuisten tartunnat laskuun.­

Mistä toimenpiteistä voidaan kiittää viimeaikaista tartuntojen määrän laskua? Eniten ovat vähentyneet nuorten aikuisten tartunnat, mikä viittaa siihen, että tähän ikäluokkaan osuva ravintolasulku on purrut.

Sen sijaan etäkoulun vaikutuksesta on erilaisia arvioita.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi viime viikolla HS:lle, että hyvin tärkeää oli etäopetukseen siirtyminen.

”Se on todennäköisesti ollut ratkaisevaa ja vaikuttanut siihen, että tartunnat ovat vähentyneet”, Lehtonen sanoi.

Helsingin kaupungin epidemiologista toimintaa johtava ylilääkäri Sanna Isosomppi on toisella kannalla.

”Vaikka kaikkien kontaktien väheneminen aina on edullista, emme omassa analyysissämme ole havainnet, että etäopetukseen siirtyminen yläkouluissa olisi ollut erityisen merkittävä asia”, Isosomppi sanoo.

Suurin osa lasten ja nuorten tartunnoista tulee hänen mukaansa koulun ulkopuolelta, etupäässä kotoa, joten etäkoululla voi vaikuttaa niihin vain rajallisesti.

Maaliskuussa otettiin käyttöön useita rajoituksia, joilla vähennettiin ihmisten kontakteja kodin ulkopuolella.

Ensin pantiin kiinni erilaisia yksityisiä sisäliikuntatiloja ja ryhmäharrastustoimintaan tarkoitettuja tiloja. Tosin alle kymmenen hengen ryhmät saivat edelleen luvan jatkaa kuntokeskuksissa.

Kuukausi sitten maaliskuun toisella viikolla yläkoululaiset siirtyivät etäkouluun ja ravintolat ja baarit suljettiin.

Kestää aikansa ennen kuin kontaktien väheneminen näkyy tartuntakäyrissä. Mutta lopulta rajoitusten vaikutukset alkoivat tulla esiin.

Koko tähänastisen epidemian eniten tartuntoja oli sillä viikolla, kun yläkoululaiset alkoivat käydä kotoa koulua ja ravintolat sulkivat ovensa. Tartuntoja tuli koko maassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautitrekisterin mukaan ilmi lähes viisituhatta, tarkasti sanottuna 4 936.

Sitä seuraava viikko ei vielä paljon parantanut tilannetta, mutta sitten tapaukset alkoivat vähetä. Viime viikolla niitä oli 3 224.

Lasku on ollut tuntuva, vaikka edelleen viikkoluku on suurempi kuin helmikuussa tai joulukuun toisen aallon aikaan. Tartuttavuuslukukin on painunut alle yhden, mikä ennustaa epidemian edelleen pienenevän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kiinnitti torstaina THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa huomiota siihen, että koko maassa 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä tartuntojen ilmaantuvuus on laskenut kaikkein eniten.

”Voisi ajatella, että tämä johtuu sitä, että ravitsemusliikkeet ovat olleet suljettuna tai niiden aukioloja on voimakkaasti rajoitettu. Voi myös olla, että yksityisiä kokoontumisia ja yksityisiä juhlia on vietetty vähemmän, ja tästä johtuen nuorten aikuisten ikäryhmässä on nähty selvä taudin ilmaantuvuuden lasku”, Puumalainen sanoi.

Baarien ja ravintoloiden sulku näkyy myös Helsingin tartunnanjäljityksessä. Isosompin mukaan tartuntoja jäljitettiin baareihin ja ravintoloihin paljon juuri sen jälkeen, kun rajoitukset olivat astuneet voimaan, mutta nyt ne ovat luonnollisesti loppuneet, kun ravintolat ovat olleet kiinni.

Mutta pelättyä siirtymistä kotijuhlintaakaan ei ole näytä suuremmin tapahtuneen.

”Yksityistilaisuuksiin jäljitettyjä tartuntoja on ollut viikko viikolta vähemmän. On selkeästi ymmärretty, että nyt on tärkeää malttaa mieli ja vähän aikaa siirtää tapaamisia. Uskoisin, että useammat ovat tulleet siihen tulokseen, että rajoittavat näitä tapaamisia, ja se näkyy edullisesti tapausmäärissä”, Isosomppi kertoo.

Nuorten aikuisten ikäryhmässä tapaukset ovat vähentyneet eniten koko maassa ja erikseen myös Husin alueella.

Maaliskuun tartuntojen huippuviikolta viime viikkoon 20–29-vuotiaiden tartunnat vähenivät Husin alueella 45 prosenttia ja 30–39-vuotiaiden 41 prosenttia.

Ylipäätään työikäisten aikuisten tartunnat vähenivät tänä aikana enemmän kuin lasten ja nuorten. Se vaikuttaa tukevan ajatusta, että aikuisiin kohdistuvat rajoitukset ovat purreet parhaiten.

THL tilastoi tartuntoja kymmenen vuoden ikäryhmittäin. Husin tilastot antavat hienojakoisempaa, ikävuosittaista tietoa, ja siksi niistä saa viitteitä siitä, miten etäkoulu mahdollisesti vaikutti 13–15-vuotiaiden yläkouluikäisten tartuntoihin.

Yläkouluikäisten ikäluokassa tartunnat vähenivät epidemian huippuviikolta laskien 32 prosenttia eli vähemmän kuin aikuisilla. Lähiopetuksessa jatkaneiden alakoululaisten tartunnat vähenivät samassa ajassa vielä vähemmän, 18 prosenttia. Tästä voisi päätellä, että etäopiskelulla oli vaikutusta.

Kuva kuitenkin muuttuu, kun otetaan huomioon testausmäärät, muistuttaa Isosomppi.

”Kysymys on siitä, että se, kuinka paljon testaamme jotain ryhmää, vaikuttaa siihen, kuinka paljon tapauksia tietoomme tulee. Yläkouluikäisten testaaminen on etäopetuksen myötä selvästi vähentynyt ja positiivisen testituloksen saaneiden osuus on korkeampi kuin nuoremmissa ikäluokissa.”

Voi siis olla, että yläkoululaisten tartuntoja tulee nyt vähemmän ilmi ja se selittää osaltaan tartuntojen todettu vähenemistä.

Lähiopetuksessa olevien koululaisten testaaminen on alkuvuonna lisääntynyt huomattavasti, kun kaupunki muutti testausstrategiaansa nopeammin leviävän brittimuunnoksen takia.

Kun viime vuonna altistuneita ohjattiin testeihin lähinnä jos oli oireita, niin tänä vuonna testataan enemmän myös oireettomien.

Helsingissä helmikuun lopulta lähtien on ohjattu testauksiin kaikki oireettomatkin karanteeneihin asetetut, ja se on lisännyt etenkin lasten osuutta testauksissa.

”Koulu- tai päiväkotiryhmässä tavoitamme aika helposti altistuneet, ja siksi luonnollisesti testataan runsaasti näitä ikäluokkia”, Isosomppi sanoo.

Tämä testausstrategia osaltaan selittää, miksi lasten osuus tartunnoista on alkuvuonna kasvanut.

THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa torstaina THL:n ylilääkäri Otto Helve huomautti, että tartunnat ovat vähentyneet viime viikkoina myös alle vuoden ikäisissä.

”Tässä ikäryhmässä häviää kokonaan päivähoidon tai koulujen vaikutus. Kyse on vain perheen sisäisistä tartunnoista”, Helve sanoi.

”Lähtisin siitä, että työikäisten perheiden vanhempien tartuntojen määrä korreloi aika vahvasti siihen, miten lapset sairastuvat perheissä.”

Husin alueen yläkoululaisten tartuntojen vertailu toista astetta eli lukiota tai ammattikoulua käyvien ikäryhmää antaa hämmentävän tuloksen. Husin alueella näiden vanhempien nuorten joukossa tartunnat ovat vähentyneet vauhdikkaammin maaliskuun alkupuolelta kuin yläkoululaisten.

Näin on kävi siitä huolimatta, että toinen aste oli ainakin pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään etäopetuksessa. Mitään sellaista äkkimuutosta ei siis tapahtunut, jonka olisi pitänyt vähentää kontakteja ja kääntää tartunnat laskuun. Jatkettiin vain entiseen tapaan etänä.

Voisi ajatella, että 16–19-vuotiaiden ikäluokassa tartuntojen väheneminen johtuisi siitä, että tässä joukossa on myös baari-ikäisiä ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvia. Siten tähän ryhmään purisivat ravintolarajoitukset, ja heillä olisi erityinen syy ylioppilaskirjoitusten takia vältellä tartuntaa.

Eniten kuitenkin vähenivät toiseen asteen ikäryhmässä alaikäisten eli 16–17-vuotiaiden tartunnat.

Hiljattain Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Jussipekka Salo tarkastelivat HS:n esittelemässä tutkimuksessaan, miten toisen asteen siirtyminen joulukuussa etäkouluun vaikutti nuorten tartuntoihin.

Tulos oli, että 16–18-vuotiaiden nuorten tartunnat vähenivät etäkouluun siirtyneissä kunnissa. Kuitenkin myös yläkouluikäisten 13–15-vuotiaiden tartunnat vähenivät, vaikka he jatkoivat lähiopetuksessa. Tartunnat vähenivät yhtä lailla myös molempien ikäluokkien äideillä ja isillä.

Vaikka etä- ja lähikoululaisten välillä ei ollut eroa, Kortelaisen mukaan tutkimus ei sulje pois sitä, että etäkoulu olisi vähentänyt tartuntoja ja vaikuttanut epäsuorasti myös lähiopetuksessa olleiden tartuntoihin. Tutkijat kuitenkin toteavat, että etäkoulun vaikutusta on vaikea erottaa muista rajoitustoimista, joita otettiin samaan aikaan käyttöön.

Myös nyt maaliskuussa otettiin yhtä aikaan useita rajoituksia käyttöön, ja niiden vaikutusta epidemiaan voi olla hankala erottaa toisistaan.

”Kaikkien rajoitusten ja suositusten ja niiden noudattamisen yhteisestä vaikutuksesta tässä suotuisassa kehityksessä on kysymys”, Isosomppi sanoo.