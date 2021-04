Kuvavisaan on valittu sekalainen parvi siivekkäitä. Kokeile montako saat oikein 25:n muuttolinnun joukosta.

Suomessa on havaittu hieman yli 480 lintulajia, joista säännölliseen pesimälinnustoomme kuuluu noin 240 lajia.

Pane lintutietämyksesi koetukselle HS:n muuttolintuvisassa. Kokeneelle lintubongarille visa on läpihuutojuttu, mutta satunnaiselle luonnossa liikkujalle täysien pisteiden saaminen saattaa olla haasteellinen tehtävä.

Peippo, kirjosieppo ja västäräkki ovat useimmille meistä helposti tunnistettavia muuttolintuja. Suomen kevät on täynnä muitakin paluumuuttajia.

Pohjolan talvessa sinnittelevät vain karaistuneimmat lajit, mutta keväisin lajien ja varsinkin yksilöiden määrät moninkertaistuvat. Pelkästään peippoja pesii Suomessa yli seitsemän miljoonaa paria, kuten Suomen lintujen uhanalaisuus -raportti mainitsi vuonna 2015.

Vaikka luvut saattavat kuulostaa suurilta, on lintulajien opettelu suhteellisen helppoa – esimerkiksi perhoslajeja on lähes 2 600. Muiden hyönteisten lajimäärä on jo tavallisen ihmisen oppimiskyvyn ulottumattomissa. Suomessa on havaittu noin 21 000 hyönteislajia.

Mitä lintuihin tulee, Birdlife Suomen rariteettikomitealle tulee uusia havaintoja jatkuvasti eli tilanne elää koko ajan.