Luonnon sinisestä väristä on ollut pulaa – apu löytyy nyt punakaalista

Punakaalin mehusta saatiin oikea sininen esiin tietokoneen haravoinnin avulla.

Van Gogh maalasi sinisellä. Taiteilijan maalauksia on heijastettu seinille näyttelyssä Vancouverissa Kanadassa maaliskuussa 2021.­

Sinisestä väristä luonnossa on pulaa. Sinistä kaipaavat eri teollisuudenalat ja taiteilijatkin. He ovatkin keksineet tilalle keinotekoisia konsteja.

Niinpä sinisiä tai sinertäviä tuotteita on väritetty keinotekoisilla väreillä: on tehty sinisiä makeisia, juomia, tabletteja, kosmetiikkaa ja sinisiä vaatteita.

”Siniset värit ovat luonnossa melko harvinaisia. Monet niistä ovat punertavia tai violetteja”, sanoo kemian opiskelija Pamela Denish Kalifornian yliopistosta.

Yleensä sininen valmistetaan petrokemikaaleista. Sen valmistus voi siksi rasittaa ympäristöä. Kun sinistä käytetään ruuan lisäaineena, on huolta aiheuttanut myös sen vaikutus elimistöön.

Näiden rasitteiden takia kemistit ja muut tutkijat ovat etsineet luonnosta sinistä vaihtoehtoa.

Nyt tutkijat Kalifornian yliopistossa Davisissa näyttävät lopulta löytäneen runsaan sinisen lähteen – punakaalista. Työtä sen löytämiseksi tehtiin vuosikausia.

Denish oli ryhmässä, joka löysi sinistä pigmenttiä tavallisesta punakaalista, kertoo lehdistötiedote ja verkkosivu Phys.org. Sen väri on samaa kuin Brilliant Blue FCF väriluokituksessa.

Suomeksi on puhuttu Loistavasta sinisestä tai Sinisestä 1. Se muistuttaa taivaansineä. Värin E-numero eli EU:ssa käytettävä elintarvikkeiden lisäaineiden numero on E 133.

Euroopan unionissa punakaalin sininen tunnetaan numerolla E 133.­

Tämä pigmentti on punakaalissa vähäisenä antosyaanin molekyylin muodossa. Antosyaaneja esiintyy kasvien solunesteessä, ja ne ovat vesiliukoisia.

Denishin ryhmä kuitenkin teki kuin taikatempun. Se käsitteli punakaalin punaisia antosyaaneja entsyymillä, joka muutti ne sinisiksi.

Parhaita entsyymejä ryhmä testasi laboratoriossa. Hyvä entsyymi löytyi etsimällä sitä tietokoneen avulla hyvin suuresta entsyymien joukosta, kertoo Tekniikka & Talous.

Tietokone testasi mahdollisia proteiinien jaksoja oikean sinisen löytämiseksi.

Väri on alun perin hieman lilaan vivahtava sininen, mutta alumiini-ionien kanssa se muuttuu lähes puhtaan siniseksi.

Ryhmä kokeili tätä uutta sinistään jäätelöön, donitsin kuorrutteeseen ja sokerilla päällystettyihin linsseihin. Kokeissa sininen väri säilyi 30 päivää eri oloissa.

Oikeanvärinen sininen on tärkeää myös muiden värien, kuten vihreän, sekoituksessa.

Jos sininen ei ole oikeaa sävyä, on sekoituksen lopputulos mutaisia, ruskeita värejä. Tämän moni maallikkokin on havainnut, kun on kokeillut eri värejä vesiväreillä.

Nyt tämä uusi luonnonsininen altistetaan turvallisuustesteihin. Jos se läpäisee ne, sinistä voitaisiin käyttää eri ruuissa, sanoo Kumi Yoshida Nagoyan yliopistosta Japanista. Hän oli ryhmässä, joka tutki uutta sinistä.

Toiveita on, sillä punakaalin antosyaaneja on punaisina käytetty pitkään eri ruuissa, Yoshida sanoo New Scientist -lehden mukaan.

Sinisen harvinaisuudelle luonnossa on oma syynsä. Sininen väri vaatii luonnolta paljon, sanoo Rebecca Robbins Mars Wrigleyn globaalista innovaatiokeskuksesta Yhdysvalloissa.

Siniseen tarvitaan mutkikkaita molekyylien rakenteita.

Molekyylien pitää absorboida eli sitoa oikeat valon aallonpituudet sinisen ulkonäön saamiseksi, kertoo Robbins. Hän oli mukana uuden sinisen löytämisessä.

Osa ryhmän jäsenistä perusti startup-yrityksen, jonka nimi on PeakB. Entsyymejä käytetään paljon elintarvikkeiden tuotannossa, esimerkiksi juuston valmistuksessa, sanoo professori Justin Siegel Kalifornian yliopiston Ravinnon ja terveyden instituutista.

Luonnonsinisestä kertoi tiedelehti Science Advances.