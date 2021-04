Lasten tiedekysymykset pohtivat myös gepardia lemmikkinä, maiden nimien suomennoksia ja dinosauruksen kakkaa. Entä voiko hiekanjyvien määrän rannalla laskea?

Eerikki Nisonen, 10

Kun puu on kuollut, sen elintoiminnot ovat lakanneet. Puussa loppuu esimerkiksi ravinteiden ja veden kuljettaminen kasvin eri osiin.

Puuparruissa on kuitenkin jäljellä samat solut kuin elävässä puussa. Parruissa ne ovat vain kuolleita.

Puun rakenne muodostuu muutaman millimetrin pituisista soluista, jotka ovat eräänlaisia onttoja putkia. Soluja tukevat, suojaavat ja niille muotoa antavat soluseinät koostuvat pääosin selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä.

Puuparrussa on jäljellä myös vettä. Lisäksi siinä on pieni määrä puun uuteaineita ja haihtuvia aineita kuten rasvahappoja, vahoja ja terpeenejä. Puun haihtuvat aineet antavat sille tyypillisen tuoksun.

Kuollutkin puu kuitenkin muuntuu ajan mittaan. Se kutistuu ja turpoaa ympäröivän kosteuden mukaan. Tästä ovat merkkinä halkeamat, joita parruun on saattanut muodostua.

Juha Rikala

yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Gepardi kuvattuna savannilla, jossa se voi metsästää.­

Voiko gepardista kasvattaa lemmikkieläimen?

Siina Nikula, 9

Periaatteessa eläin kuin eläin voi kesyyntyä ja tottua ihmiseen, mutta vain harvoin villieläin voi hyvin lemmikkinä.

Gepardista huolehtiminen sen tarvitsemalla tavalla onkin erittäin hankalaa.

Useimmat lemmikkigepardit kuolevat nuorena väärän ruokavalion aiheuttamiin sairauksiin. Harva pystyy myöskään tarjoamaan tuolle maailman nopeimmalle eläimelle sen vaatimaa liikuntamäärää ja tilaa.

Gepardi on myös vaarallinen petoeläin, eivätkä sen luonnolliset käyttäytymisen tarpeet katoa, vaikka se olisi ollut pennusta asti ihmisen hoidossa. Valitettavan usein käy niin, että kesytetyksi yritetty gepardi hyökkää omistajansa kimppuun.

Monessa maassa, kuten Suomessa, villieläinten pitäminen lemmikkinä on myös laitonta. Muutamassa maassa se on laillista.

Gepardi on uhanalainen kissaeläin, jonka luonnonkantaa pienentää entisestään salametsästys. Jotta gepardipentuja saadaan luonnosta lemmikeiksi, niiden emot on tapettu ja usein vain yksi kuudesta pennusta selviää elävänä lemmikkimarkkinoille saakka.

Gepardia ei siis kannata missään nimessä kasvattaa lemmikkieläimeksi. Jos niistä on kiinnostunut, kannattaa tutustua suojeluhankkeisiin ja suojella tuota upeaa kissaeläintä luonnossa.

Hanna-Maija Lahtinen

nisäkäskuraattori

Korkeasaaren eläintarha

Island merkitsee jään maata ja Irland viittaa nykyisen Irlannin alueella asuneeseen ihmisryhmään.­

Kun suomeksi Iceland on Islanti ja Ireland on Irlanti, niin miksi Poland ei ole Puolanti?

Joakim Kalliolahti, 8

Maailmassa on yli 7 000 kieltä, joista jokaisella on omat nimensä eri maille. Kaukaisempien maiden nimitykset on saatu yleensä naapurikielistä, joiden puhujat ovat jo tutustuneet noihin maihin.

Joakim kysyy maiden suomen- ja englanninkielisistä nimistä. Islannin, Irlannin ja Puolan nimitykset tulevat kuitenkin suomeen ruotsista, jossa ne ovat Island, Irland ja Polen.

Island merkitsee jään maata ja Irland on ruotsiin saatu monen kielen välityksellä Irlannin saarella puhuttavan iirin kielen Eire-sanasta. Eire on ollut muinaisen heimon nimi. Polen taas tulee puolan kielen peltoa tarkoittavasta sanasta pole.

Islannissa onkin isoja jäätiköitä ja Puolassa paljon peltoa. Puola on myös saksaksi Polen. Englantilaisille se kuulostaa vähän kuin lopussa olisi maata merkitsevä land. Todennäköisesti siksi Puola on englanniksi Poland.

Santeri Junttila

suomalais-ugrilaisten ja Pohjoismaiden kielten vieraileva tutkija

Helsingin yliopisto

Dinosaurusten kakka oli todennäköisesti kiinteää, mutta sen koostumusta ei tiedetä varmasti.­

Minkä värinen on dinosauruksen kakka?

Eino Suvanto, 3

Kukaan ihminen ei ole nähnyt tuoretta dinosauruksen kakkaa, joten kysymykseen ei ole varmaa vastausta.

Dinosaurusten lähimpiä eläviä sukulaisia ovat linnut ja krokotiilieläimet. Kaikki krokotiilieläimet ovat kuitenkin lihansyöjiä ja elelevät lähinnä vesiympäristöissä, kun taas suurin osa dinosauruksista oli kasvinsyöjiä eivätkä ne viihtyneet yhtä paljon vedessä.

Dinosaurusten kakka oli todennäköisesti kiinteää, kun taas lintujen ulosteet ovat lajista ja kulloisestakin ravinnosta riippuen joko veteliä tai kiinteitä.

Koska linnut ovat kuitenkin hyvin suoraan kehittyneet dinosauruksista, on pienten kasveja syövien dinosaurusten kakka voinut muistuttaa esimerkiksi kookkaiden kanalintujen tuotoksia. Nuo kakat ovat yleensä väriltään vihertäviä tai tummanpuoleisia.

Dinosaurusten ulostefossiileja eli koproliitteja on löytynyt melko runsaasti. Ulostefossiilit ovat kuitenkin kivettymiä, eikä niissä ole yleensä juurikaan alku­peräistä ainesta jäljellä.

Dinosaurusten sukulaisen silesauruksen koproliiteista on löytynyt hyönteisten jäänteitä. Silesauruksen ja paljon hyönteisiä syöneiden dinosaurusten ulosteen väri on voinut riippua esimerkiksi syötyjen kovakuo­riaisten peitinsiipien väreistä.

Jos koproliitissa on kuitenkin runsaasti luiden jäänteitä, on kakka todennäköisesti ollut aikoinaan väriltään vaalea. Kookkailla ja luita paljon murskanneilla petodinosauruksilla kuten esimerkiksi Tyrannosaurus rexillä on mitä ilmeisimmin ollut juuri vaaleita ulosteita. Useimmiten ei kuitenkaan päästä varmuuteen, mikä dinosauruslaji on ollut minkäkin koproliitin kakkaaja.

Timo Vuorisalo

ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti

Turun yliopisto

Helsingin Hietaniemessäkin hiekanjyviä on niin valtavasti, että määrän voi arvioida vain karkeasti.­

Pystyykö hiekanjyvien määrän rannalla laskemaan? Esimerkiksi Porin Yyterissä?

Joel Sillanpää, 8

Määrän pystyy laskemaan muttei ihan yhden rakeen tarkkuudella.

Hiekkarannalta pitäisi ottaa ensin hiekkaa mukaan ja mitata mikroskoopilla rakeiden keskimääräinen koko. Rantahiekoissa ne ovat keskenään hyvin saman­kokoisia. Näin on helppo laskea, paljonko rakeita on esimerkiksi yhdessä litrassa tai yhdessä kuutiometrissä.

Rantahiekka-alueen pinta-alan voi puolestaan mitata kartalta ja hiekan paksuuden määrittää esimerkiksi maatutka-nimisellä laitteella.

Näiden pohjalta voi laskea, montako kuutiometriä hiekkaa rannalla on. Kertomalla hiekkakuutiometrien lukumäärän yhden kuution rakeiden määrällä saadaan lopputulos.

Kukaan ei tiettävästi ole kuitenkaan laskenut esimerkiksi Yyterin hiekkarakeiden määrää.

Mittaukset ja laskutoimitukset paljastaisivat todennäköisesti, että siellä on reilusti yli triljoona raetta. Triljoona on miljoona kertaa miljoona kertaa miljoona, eli siinä on 18 nollaa.

Pekka Tuisku

geologian ja mineralogian lehtori

Oulun yliopisto

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.