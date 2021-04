Maaperässä riittää kuitenkin lämpöä ihmiskunnan näkökulmasta loputtomasti, kun kaivot mitoitetaan sopivasti.

Maalämpö on nyt suosittua. Suomessa on porattu jo 25 000 kilometriä maalämpökaivoja, arvioi Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Tyypillisen kaivon syvyys on nykyään noin 300 metriä, mutta ennen porattiin lyhyempiä. Kaikkiaan kaivoja on jo 120 000–130 000. Kasvu on hurjaa. Tänä vuonna Hirvonen arvioi lämpökaivoja porattavan noin 2 500 kilometriä lisää.