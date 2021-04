Lyhyitä unia keski-iässä nukkuvilla on suurempi riski sairastua dementiaan, pienin riski on keski­määrin seitsemän tuntia nukkuvilla

Dementiariskillä ja nukkumisen määrällä näyttää olevan yhteys. Dementia on kuitenkin monen tekijän summa, tutkija muistuttaa.­

Keski-iässä lyhyitä yöunia nukkuvilla ihmisillä on normaaliunisia suurempi riski sairastua vanhuusiän dementiaan.

Jos ihminen nukkuu viisikymppisenä jatkuvasti kuusi tuntia tai tätä vähemmän, vanhuusiän muistisairauden todennäköisyys kasvaa noin 20 prosenttia, kertoo tiistaina julkaistu tutkimus.

Sen mukaan pienin dementiariski on keskimäärin seitsemän tuntia nukkuvilla.

Tulokset perustuvat niin sanottuun Whitehall II -aineistoon, jossa lähes 8 000:ta Britannian valtionhallinnon työntekijää on seurattu vuodesta 1985 lähtien.

”Tutkimus osoittaa selkeän yhteyden lyhyen unen ja dementiariskin välillä”, sanoo Helsingin yliopiston epidemiologian professori Mika Kivimäki, joka on yksi tuoreen tutkimuksen kirjoittajista.

Kivimäki työskentelee myös Lontoon UCL-yliopiston sosiaalisen epidemiologian professorina ja johtaa Whitehall II -tutkimusta.

” ”Dementian puhkeaminen vanhemmalla iällä on monen tekijän summa.”

Jos ihminen nukkuu jatkuvasti lyhyitä yöunia 50, 60 ja 70 vuoden iässä, riski sairastua vanhuusiän muistisairauteen kasvaa tutkimuksen mukaan 30 prosenttia.

Kivimäki kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on havainnoiva tutkimus. Se ei voi aukottomasti todistaa syy-seuraussuhteita eli sitä, että lyhyet yöunet edistäisivät dementian syntyä.

Lisäksi vanhuusiän muistisairauksien kehittymiseen vaikuttavat aina monet tekijät. Osa niistä riippuu perimästä, toiset taas liittyvät elintapoihin ja muihin ympäristötekijöihin.

Jos lyhyet unet todella edistävät dementian syntyä, riittävät unet voivat viivyttää muistisairauden puhkeamista noin vuodella tai enintään kahdella, Kivimäki arvioi.

”Toisin päin sanottuna niillä, jotka nukkuvat lyhyitä unia, dementia puhkeaisi ehkä vuotta aiemmin kuin hyväunisilla. Dementian puhkeaminen vanhemmalla iällä on monen tekijän summa, ja tällä hetkellä ei tunneta yksittäisiä tekijöitä, joilla sitä pystyisi estämään.”

Tiedelehti Nature Communicationsissa julkaistu tutkimus ei ole ainoa lajissaan. Lukuisat aiemmat selvitykset ovat niin ikään kertoneet, että vanhuusiän muistisairauksia esiintyy lyhytunisilla enemmän.

Suurin osa aiemmista tutkimuksista on kuitenkin ollut kestoltaan lyhyempiä, ja ne on tehty ihmisille, jotka ovat jo tutkimuksen alkaessa vähintään 65-vuotiaita. Tällöin tuloksia on hankala tulkita, sillä dementian kehittyminen vie pitkään, usein parikymmentäkin vuotta ennen varsinaista tautivaihetta.

Uni-valverytmin häiriöt kuuluvat dementian oireisiin, ja jos tutkittavat ovat tutkimuksen alkuvaiheessakin eläkeikäisiä, joillekin jo kehittymässä oleva dementia voi antaa ensimerkkejä itsestään juuri lyhyinä yöunina. Ne saattavat tällöin olla muistisairauden oire, eivät sille altistava tekijä.

Siksi pitkäaikainen, tutkittavia keski-iästä vanhuuteen seuraava tutkimus antaa asiasta paremman kuvan. Kun Whitehall II -tutkimus alkoi 1980-luvulla, osallistujista suurin osa oli 35–55-vuotiaita. Noin 8 000 tutkittavasta vähän yli 500 sairastui dementiaan seurannan aikana.

Yöunien pituutta selvitettiin yli 25 vuoden aikana kuusi kertaa kyselylomakkeella. Sen lisäksi vuosina 2012–2013 unta mitattiin ranteesta aktiivisuusmittarin avulla viikon ajan noin puolella tutkituista. Mittaukset vahvistivat itse arvioitujen uniaikojen pituuden.

Joidenkin aiempien tutkimusten mukaan dementiariski kasvaisi myös erityisen pitkiä yöunia nukkuvilla. Kivimäki ja hänen kollegansa eivät saaneet tästä selkeää näyttöä.

Ajatus pitkien unien haitallisuudesta ei Kivimäen mukaan myöskään sovi hyvin yhteen sen kanssa, mitä tiedämme unen vaikutuksista ihmisen kognitiivisiin toimintoihin.

Riittävät unet tukevat kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä taitoja, kun taas unihäiriöt heikentävät muistia ja oppimista.

Univajeen epäillään heikentävän aivojen glymfaattisen järjestelmän toimintaa. Glymfaattinen järjestelmä on kuin viemäri, joka puhdistaa aivoja valveen aikana kertyneistä kuona-aineista. Se toimii aktiivisimmin syvän unen aikana, joten univajeessa se voi toimia puutteellisesti.

Kun univaje häiritsee glymfaattisen viemärijärjestelmän toimintaa, myös beeta-amyloidiproteiinin puhdistuminen aivoista voi vähentyä. Yleisimmässä muistisairaudessa Alzheimerin taudissa aivojen kuorikerrokseen kertyy juuri beeta-amyloidiplakkia.

Toinen Alzheimerin taudin tärkeä merkkiaine on hermosolujen sisäinen tau-proteiini. Univajeen epäillään lisäävän senkin kertymistä aivoihin.

”Nämä nivoutuvat toinen toisiinsa. Jos aivot eivät puhdistu aineenvaihduntatuotteista ja muusta ylimääräisestä, se voi lisätä aivojen matala-asteista tulehdusta. Ja neuroinflammaatiolla voi olla hermosoluja vahingoittava vaikutus, jos se jatkuu pitkään”, Kivimäki sanoo.

Lisäksi uniapneasta ja sitä kautta univajeesta kärsivillä aivojen hapensaanti saattaa heikentyä.

Kaikki edellä mainitut asiat ovat mahdollisia mekanismeja, joilla univaje voisi edistää dementian syntyä. Päätelmät perustuvat kuitenkin pääosin eläinkokeissa saatuihin tuloksiin, eikä niitä ole todennettu lyhyitä yöunia nukkuvilla ihmisillä.

Tärkein yksittäinen vanhuusiän dementialle altistava geneettinen tekijä on apolipoproteiini E:n geenimuoto epsilon 4. Tuoreessa tutkimuksessa se mitattiin osallistujilta.

Lisäksi tunnetuista dementian riskitekijöistä selvitettiin alkoholin käyttö, tupakointi, liikuntaan ja ruokavalioon liittyvät seikat sekä verenpaine, ylipaino ja diabetes. Läpi käytiin myös valtimotaudit, mielenterveyden häiriöt ja keskushermostoon vaikuttava lääkitys.

Vaikka kaikki edellä mainitut riskitekijät otettiin huomioon, lyhyet yöunet nousivat esiin itsenäisenä riskinä.

Osa ihmisistä voi olla luonnostaan vähäunisempia. Toiset taas saattavat olla vuosikausia niin stressaantuneita, etteivät saa nukutuksi riittävästi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan kartoitettu sitä, miksi jotkut nukkuivat vähän. Stressin vaikutuksia on tarkoitus selvittää myöhemmin.

Suomalaistenkin uniaika näyttää vähentyneen viime vuosikymmeninä. Voisivatko nykyiset keski-ikäiset mahdollisesti ehkäistä dementian puhkeamista kohentamalla omia unitottumuksiaan ajoissa?

Tuore tutkimus ei sitä kerro, Kivimäki sanoo.

”Ei voida taata, että riittävillä yöunilla vähentäisi dementiaa, mutta niistä ei liene kenellekään haittaa.”