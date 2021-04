Happea tuotettiin ensi kertaa toisella planeetalla, tosin vain viisi grammaa. Hiilidioksidista eroteltua happea hengittävät joskus astronautit. Se sopii myös rakettien polttoaineeksi.

Marsissa voisi nyt hengittää. Ainakin hetken.

Mars-mönkijä Perseverancen pieni koekammio tuotti tiistaina viisi grammaa puhdasta happea. Raaka-aineena oli Marsin kaasukehästä napattu hiilidioksidi, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa tiedotteessaan.

Astronautti eläisi tuolla tuotetulla hapella noin kymmenen minuuttia, jos hän kuluttaisi happea normaalisti askareissaan.

Happea tuotti kokeeksi pienen määrän laite nimeltä Moxie. Se on koekammio, joka on noin tavallisen auton akun kokoa. Moxie sijaitsee Perseverancen rungossa etuoikealla.

Tarkoitus oli nyt vasta kokeilla, toimiiko Moxie pitkän matkan jälkeen. Perseverance tömähti Marsin pintaan 18. helmikuuta.

Moxien sisällä on viritelmä, joka hajottaa hiilidioksidin molekyylejä ja tuottaa niistä happea sähkövirran ja kemian avulla. Hiilidioksidi eli kemiallisesti CO₂ koostuu hiiliatomista ja kahdesta happiatomista, niin kuin koulukirjoista muistamme.

Kärjistettynä Moxie tuottaa happea kuin tavallinen puu. Nehän hengittävät maapallolla hiilidioksidia ja päästävät ulos ilmaan happea.

Marsin kaasukehä koostuu enimmäkseen hiilidioksidista. Sen osuus on 96 prosenttia. Happea on kaasukehässä vain 0,13 prosenttia, kun sen osuus maapallon ilmakehässä on 21 prosenttia.

Koe tuotti sivutuotteena myös hiilimonoksidia eli häkää. Se laskettiin kammiosta takaisin Marsin kaasukehään.

Happea tuotettiin kemiallisesti niin sanotulla Sabtier-reaktiolla. Siinä tarvitaan korkeaa lämpötilaa ja nikkeliä katalyytiksi.

Moxie suunniteltiin osaksi mönkijän laitteita MIT-yliopistossa Bostonin lähellä. Se rakennettiin materiaaleista, jotka kestävät hyvin kuumuutta. Laite sietää yli 800 celsiusasteen lämpötiloja.

Yksi tonnin painoinen Moxien tapainen laite voisi lopulta tuottaa 25 tonnia happea, arvioi MIT:n insinööri Michael Hecht uutistoimisto AFP:lle. Se määrä vähintään tarvitaan rakettiin, joka toisi ihmisiä pois Marsista.

Jos astronautti oleskelee vuoden Marsissa, hän tarvitsee elämiseen noin tonnin verran happea, arvioi Nasa.

Moxie tuottaa happea koelaatikossa Mönkijän etuosassa (keltaisella). Kultainen pinnoite varmistaa, ettei se säteile liikaa lämpöä ulospäin ja vahingoita mönkijän muita laitteita.­

Hapen tuotannon idea Marsissa on siinä, että se voi tasoittaa tietä tulevaisuuden siirtokunnille. Hapen vienti Maasta Marsiin olisi ehkä liian kallista.

Happea saisi eroteltua myös Marsin kalottien napajäätiköistä. Se olla kuitenkin kalliimpaa kuin erotella sitä kaasuista.

Alkuaine happi sopii nestemäisenä myös rakettien polttoaineeksi joko lennettäessä aurinkokunnassa tai silloin, kun astronautit palaavat Maahan.

Tämä on ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, kun lähes kaikelle elämälle välttämätöntä happea on tuotettu toisella planeetalla.

Tieteiskirjojen taruista tuli näin nyt totta, kertoi Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa tiedotteessaan. Nasa viittasi tällä lukuisiin eri tulevaisuuden kuvailuihin, joissa rakettien polttoainetta valmistetaan vieraan taivaankappaleen raaka-aineista.

Moxie on suunniteltu tuottamaan kymmenen grammaa happea tunnissa. Seuraavissa kokeissa pyritään siihen. Moxie tuottaa happea lähikuukausina vielä ainakin yhdeksän eri kertaa samalla, kun se matkaa Perseverancen kyydissä

Perverance on kahden kuukauden aikana aloittanut jo joukon kokeita, vaikka se ei ole vielä edes päässyt matkaan. Sen kuusi pyörää ovat liikahtaneet Marsin pinnalla vain kymmeniä metrejä.

Mönkijä laskeutui punaiselle planeetalle 18. helmikuuta. Sen päätehtävä on etsiä Jezeron kraatterin alueella merkkejä alkeellisesta elämästä. Seutu on kuivunutta joensuistoa ja muinaista järvialuetta, jossa on paljon Marsin maa-aineksen kerrostumia.

Nasa ehti jo lennättää pientä kopteria laskeutumispaikan lähellä. Kopteri Ingenuityn neitsytlento maanantaina 19. huhtikuuta oli menestys. Se oli ensimmäinen hallittu ilma-aluksen moottorilento toisella planeetalla.

Jäljellä on vielä neljä lentoa, yksi aina vajaan viikon välein. Joka kerta kopteri viedään hiekan etäämmäs ja hieman korkeammalle.

Perseverancen sää-asema Meda on myös jo aloittanut mittaukset. Siinä on mukana suomalaisia antureita. Mönkijä on myös tallentanut Marsin tuulten ääniä ja omien laitteiden kolinaa ja surinaa.

Mönkimään Perseverance lähtee vasta lähtee vasta, kun toukokuu on jo pitkällä. Se etenee arviolta satakunta metriä päivässä, ja pysähtelee välillä, jos ja kun eteen tulee kiinnostavia kohteita.