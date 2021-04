Huhtikuussa 1971: Fluori ehkäisee hammasmätää. Sitä on paikoitellen vedessä riittävästi, mutta suurissa osissa Suomea riittämättömän vähän. Näillä seuduilla onkin esitetty juomaveden fluoraamista.

Asenteet eivät aina kuitenkaan hyväksy tätä. Vain Kuopiossa fluoraus on tehty ja ensimmäiset koko elämänsä fluorivettä juoneet ovat nyt kouluiässä.

Keksijä Usko Valve esittää suolaan lisättäväksi fluoria ja muutakin elimistölle tarpeellisia hivenaineita jodia, kaliumia, kalsiumia, magnesiumia – –

Varmimmin ihminen saisi tarvitsemansa fluorin juomavedestä. Fluoria ei kuitenkaan ole maa­perässä kaikkialla. Siksi lääkintähallitus antoi vuonna 1969 yleiskirjeessä ohjeet fluorin lisäämisestä vesijohtoveteen. Sitä tarvitaan 1–1,5 mmg litraan.

Kymenlaaksossa, Turun tienoilla ja Ahvenanmaalla on ­alueita, jossa fluoria on luonnonvedessä kaksikin milligrammaa litrassa. Näillä seuduilla ei fluoria tarvita lisää eikä hammaslääkärillä ole paljon töitä. Ainoa paikkakunta Suomessa, missä fluoria lisätään juomaveteen, on toistaiseksi Kuopio. – –

Hammaslääkäri Eeva Kuikka sanoo, että paljon on tehtävä työtä ennen kuin fluorin merkitys hampaitten terveydelle ymmärretään. Kuopiossa on jo nyt selvästi nähtävissä kouluun tulleen ikäluokan fluoriveden juonnin hyvät vaikutukset. – –

Suomessa ei tiettävästi ole vielä yhtään fluorille allergista ihmistä. Ruotsissa nousi fluorin ”pakkojuotosta” meteli yhden ainoan allergiatapauksen vuoksi.