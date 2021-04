Jokin venyttää jättiläis­tähteä soikeaksi Yksisarvisen tähdistössä – tutkijoiden mukaan kyseessä on erikoinen, pieni musta aukko

Punaisen jättiläistähden kumppani on kenties luhistunut mustaksi aukoksi.

Tutkijat ovat löytäneet poikkeuksellisen pienen mustan aukon verrattain läheltä maata.

Avaruudessa kaikki on toki suhteellista: musta aukko on kolmen Auringon massainen ja sijaitsee 1 500 valovuoden päässä meistä.

Silti kohde on mustaksi aukoksi pieni, ja se on tällä hetkellä meitä lähin tunnettu musta aukko. Näin pieniä mustia aukkoja on hyvin vaikea löytää, eikä niitä tunneta montaakaan.

Tämä erittäin tiiviiksi puristunut pimeyden ydin sijaitsee Yksisarvisen tähdistössä. Tähdistö löytyy yötaivaalta suurpiirteisesti katsottuna kirkkaan Orionin vyön ja Siriuksen kupeesta. Musta aukko lymyää siellä punaisen jättiläistähti V723 Monocerotiksen kupeessa.

Paljaalla silmällä sinne on turha tiirailla, eivätkä tutkijatkaan kykene havaitsemaan mustaa aukkoa suoraan, sillä se ei säteile.

Kansainvälinen tutkijaryhmä pääsi jyvälle erikoisesta kohteesta, kun he perkasivat kahden teleskoopin ja Nasan TESS-satelliitin tuottamaa havaintoaineistoa.

Punaisen jättiläistähden valossa havaittiin outoja, säännöllisiä poikkeamia, jotka viittasivat siihen, että jokin massiivinen ja hyvin tiivis kohde vetää tähteä puoleensa.

Tutkijoiden laskelmien mukaan kyseessä olisi musta aukko. Se vääristää punaisen jättiläisen muotoa ja kiskaisee tähden kupeeseen eräänlaisen jenkkakahvan, hieman samalla tavalla kuin Kuun aiheuttama vuorovesi-ilmiö keikuttaa maapallon meriä, mutta paljon suuremmassa mittakaavassa.

Ihmiselämän näkökulmasta runoillen kyseessä on kaksi vanhaa kumppanusta, joista toinen on jo kuollut ja toinenkin vaeltaa elämänsä iltahämärissä.

Kaksi suurta tähteä siis on kiertänyt toisiaan miljardeja vuosia, kunnes toinen niistä on luhistunut mustaksi aukoksi ja toinen paisunut punaiseksi jättiläiseksi. Painovoima kieputtaa niitä yhä loputtomassa tanssissa.

Pimeä kumppani on valtavan raskas ja tiivis, onhan siihen puristunut kolmen Auringon massa. Silti se on mustaksi aukoksi pieni, yksi pienimmistä, joita tunnetaan.

Tällaisten mustien aukkojen havaitseminen on äärimmäisen vaikeaa työtä, johon liittyy paljon epävarmuutta. Jos musta aukko ei ime itseensä ainetta eli ei siis säteile, pitää sen olemassaoloa päätellä sitä kiertävän tähden valosta, kuten tässäkin tapauksessa.

Vuorovaikutusten laskeminen ei ole lainkaan yksinkertaista, varsinkin jos kyseessä on monta toisiaan kiertävää kohdetta.

Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa toinen ryhmä arvioi löytäneensä niin ikään pienen mustan aukon vieläkin lähempää Maata, noin tuhannen valovuoden päästä.

Tuossa tapauksessa esitettiin, että kolmen tähden järjestelmässä kaksi tähteä kiertäisi mustaa aukkoa. Voi kuitenkin olla, että kyse on sittenkin kaksoistähtijärjestelmästä, jonka vuorovaikutusten selittämiseen ei tarvita mustaa aukkoa.

Nytkään ei voida vielä varmuudella sanoa, että tuoreessa tutkimuksessa kyse on todella mustasta aukosta.

Jokin kohde silti näyttää vääristävän punaista jättiläistä muodoltaan soikeaksi, ikään kuin amerikkalaiseksi jalkapalloksi, vertaa astrofyysikko Todd Thompson tutkimustiedotteessa.

”Yksinkertaisin selitys on, että siellä on musta aukko, ja tässä tapauksessa yksinkertaisin selitys on todennäköisesti oikea”, Thompson sanoo.

Viimeinen sana aiheesta on kuitenkin tiedeyhteisöllä, kunhan useampi tutkimusryhmä ehtii tarkastella tätä erikoista kohdetta.

Tutkimuksen julkaisi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ja sen voi lukea Arxiv-verkkopalvelusta.