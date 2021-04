Syyriasta on löytynyt saviesineitä, joihin kaiverretut kuviot saattavat edustaa vanhimpia koskaan löydettyjä kirjaimia. Tutkijoiden mukaan löydös saattaa tarkoittaa, että aakkoset on kehitetty 500 vuotta luultua aikaisemmin.

Nykytietämyksen mukaan aakkosten historia ulottuu muinaiseen Egyptiin, noin 3 800 vuoden takaiseen aikaan.

Varhaisia kirjoitusjärjestelmiä oli kehitetty jo tuhansia vuosia aikaisemmin, mutta egyptiläiset alkoivat ensimmäisinä käyttää hieroglyfejä kirjaimina.

Egyptiläistä kuvakirjoitusta näkyy kuningatar Nefertarin hautakammion seinillä. Hauta on parhaiten säilyneitä.­

Alun perin hieroglyfit olivat kuvakirjoitusta, jossa yksi kuva tarkoitti kokonaista sanaa. Linnun kuva edusti siis lintua ja talon kuva taloa.

Myöhemmin nämä kuvat alkoivat edustaa myös niitä kuvaavan sanan äännettä, joita yhdistelemällä pystyttiin kirjoittamaan uusia sanoja. Tästä siirryttiin vielä yksinkertaisempaan järjestelmään eli aakkosiin, jossa yksi hieroglyfi tarkoitti yksittäistä kirjainta.

Ennen aakkosia käytettiin muun muassa nuolenpääkirjoitusta, jollaista on tässä Babylonian rakentamisesta kertovassa savitaulussa.­

Tällainen muinainen aakkosto muodostui noin 20 hieroglyfistä. Ajan kuluessa ne muovautuivat kanaanilaisten, foinikialaisten ja kreikkalaisten kirjainten kautta nykyisiksi kirjaimiksi.

Nyt tutkijat ovat kuitenkin tehneet löydön, joka haastaa käsityksen ensimmäisten aakkosten alkuperästä.

Johns Hopkinsin yliopiston tutkijat löysivät Syyriasta Umm el-Marran arkeologisilta kaivauksilta neljä sormen kokoista ja muotoista saviesinettä, joihin oli kaiverrettu symboleita.

Löydös tehtiin jo vuonna 2004, ja sen jälkeen tutkijat ovat käyttäneet 17 vuotta kummallisten kaiverrusten tulkitsemiseen.

”Kun näin ne ensimmäistä kertaa, ajattelin niiden näyttävän kirjoitukselta. Mutta ne poikkesivat täysin aikakaudelle ja paikalle tyypillisestä nuolenpääkirjoituksesta”, kertoo tutkimusta johtanut Glenn Schwartz New Scientist -lehdessä.

Pitkällisen arvioinnin jälkeen tutkijat päätyivät siihen lopputulokseen, että symbolit olivat osa muinaista aakkostoa. Heidän mukaansa savikimpaleista löytyneet kuviot esittävät todennäköisesti kirjaimia A, L, O ja K. Vielä ei kuitenkaan ole täysin varmaa, mitä sanoja niistä oli yritetty muodostaa.

Saviesineiden iäksi arvioitiin noin 4 300 vuotta. Jos arvio pitää paikkansa, maailman ensimmäiset kirjaimet olisivat peräisin Egyptin sijaan Syyriasta, noin 500 vuotta varhaisemmalta ajalta.

Tutkimus julkaistiin Pasiphae-tiedelehdessä.

Löydös on herättänyt alan tutkijoiden parissa keskustelua. Osa on sitä mieltä, että saviesineiden ikä on saatettu arvioida jopa tuhat vuotta pieleen. Joidenkin mielestä kaiverretut kuviot eivät muistuta riittävästi kirjaimia.

Muun muassa Yalen yliopiston tutkijan John Darnellin mukaan on täysin mahdollista, että aakkosten historia täytyy kirjoittaa uudelleen.

Hänen mukaansa on olemassa todisteita siitä, että 4 300 vuotta sitten Egypti kävi kauppaa Pohjois-Syyriassa sijaitsevien muinaiskaupunkien kanssa. On siis mahdollista, että ensimmäiset aakkoset kehitettiin Egyptissä, josta ne kulkeutuivat kauppareittejä pitkin Umm el-Marraan.

Oli aakkosten alkuperä sitten mikä tahansa, viralliseksi kirjoitusjärjestelmäksi ne muuttuivat vasta noin 3 200 vuotta sitten.