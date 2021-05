Toukokuussa 1971: Nerokas ruotsalainen keksintö uhkaa viedä työn suurilta joukoilta teollisuustyöläisiä. Kysymyksessä on teollisuusrobotti, jonka on keksinyt stuvstalainen insinööri Roland Kaufeldt ja jolle hän on hankkinut maailmanpatentin.

Keksijä on nyt ilmoittanut Ruotsin teollisuusministerille Krister Wickmanille haluavansa keskustella mahdollisista yhteiskunnallisista ongelmista, joita robotin laajamittainen valmistus aiheuttaisi.

Insinööri Kaufeldt arvioi, että noin 10 000 teollisuustyöläistä menettää kahden lähivuoden aikana työnsä hänen keksintönsä vuoksi. Tämä huolestuttaa häntä ja hän haluaa tästä syystä saattaa keksintönsä valtion tietoon uhkaavan joukkotyöttömyyden estämiseksi.

Robotti on itse asiassa manipulaattori, joka pystyy tekemään 264 eri liikettä.

Jos useita robotteja asennetaan peräkkäin, kokonaisia valmistuslinjoja pystytään hoitamaan täysin automaattisesti, lähinnä konepaja- ja muoviteollisuudessa.

Robotti toimii paineilmalla ja sähköreleiden avulla.

Tätä manipulaattoria kutsutaan robotiksi, koska se on siirrettävä ja koska sitä voidaan vähäisillä muutoksilla käyttää eri tyyppisten koneiden ohjaamiseen.