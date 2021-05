”Kyseessä on ihmisten ja eläinten yhteinen terveys. Samassa sopassa me tässä olemme”, suomalaistutkija sanoo. Kissa- tai koirakammoon ei ole kuitenkaan aihetta.

Orangutanginaaras Karenille 26. tammikuuta oli tärkeä päivä.

Kalifornialaisen San Diegon eläintarhan 28-vuotias yleisön suosikki sai koronarokotteen maailman ensimmäisenä ihmisapinana, uutistoimisto AP raportoi.

Karen kuului sydämensä ja ikänsä takia koronaviruksen aiheuttavan Covid-19-taudin riskiryhmään, sillä sille oli tehty vajaan kahden vuoden iässä maailman ensimmäinen apinan avosydänleikkaus vuonna 1994.

Ihmisten hengitystiesairaudet ja muut virustaudit tarttuvat geeniperimältään lähisukulaisiimme kuuluviin suuriin ihmisapinoihin. San Diegon eläintarhan gorillat alkoivatkin vuodenvaihteessa yskiä ja aivastella. Ne olivat saaneet koronatartunnan apinalaakson oireettomalta eläintenhoitajalta.

Eläintarha päätyi siksi kiireesti rokotuksiin. Karenin lisäksi piikin saivat neljä orangutangia, kuusi bonoboa ja kolme gorillaa.

Nyt niille on annettu myös tehosteannos. Gorillatkin ovat toipuneet.

Apinat rokotti koeluvalla maailman suurin eläinlääkkeiden ja -rokotteiden valmistaja, yhdysvaltalainen Zoetis. Yhtiö alkoi kehittää koronarokotetta eläimille sen jälkeen, kun Hongkongissa varmistui viime vuoden helmikuussa, että kotikoira oli saanut ensimmäisenä eläimenä ihmiseltä koronatartunnan.

Venäjällä eläinlääkintävirasto ilmoitti tämän vuoden maaliskuussa jo hyväksyneensä ensimmäisenä maailmassa eläimille tarkoitetun koronavirusrokotteen yleiseen käyttöön.

Carnivak-Cov-niminen rokote on tarkoitettu kotieläimille sekä tarhattaville turkiselämille. Venäjän viranomaiset eivät silti suosittele massarokotuksia. Rokote on kehitetty ensisijaisesti siltä varalta, että koronavirus alkaisi levitä eläimistä ihmisiin aiemmin tuntemattomina virusmuunnoksina.

Tutkijat ovat puntaroineet pandemian alusta lähtien, miten Sars-Cov-2-koronavirus liikkuu ihmisten ja eläinten välillä.

Koronaviruksia on runsaasti. Esimerkiksi lehmillä, sioilla, kissoilla ja koirilla tavataan hankalia tauteja aiheuttavia koronaviruksia, jotka eivät tartu ihmisiin.

Jotkin koronavirukset taas ovat zoonoottisia eli tarttuvat eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. Niitä ovat dromedaareista ihmisiin tarttuva Mers-CoV sekä vuosien 2002–2004 laajan epidemian aiheuttanut Sars-CoV, joka siirtyi ihmisiin luultavasti sivettikissoista.

Molempiin on kuollut alle tuhat ihmistä.

Sars-CoV-2-viruksen kulkureittiä ihmiseen ei vieläkään tunneta varmasti. Vahvin epäily kohdistuu lepakoihin. Hevosenkenkäyököistä eristetty koronavirus muistuttaa pandemian alussa Kiinan Wuhanissa levinnyttä virusta.

Koska lepakoiden elinalueet sijaitsevat satojen kilometrien päässä Wuhanista, Maailman terveysjärjestö WHO ja Kiina pitävät yhteisessä tutkimuksessaan todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että ne ovat tartuttaneet viruksen johonkin välittäjäeläimeen, josta se on siirtynyt ihmisiin.

Sars-CoV-2-viruksen reitti eläimestä ihmiseen alkoi mahdollisesti hevosenkenkäyököstä.­

Eläinten ja ihmisten välisistä koronatartunnoista kertovaa tutkimustietoa on vielä vähän, ja se on laajuudeltaan ja laadultaan hyvin epätasaista.

Se tiedetään, että koronavirus on tarttunut ihmisistä moniin eläimiin. Tartuntoja ovat saaneet ainakin kissat, koirat, eläintarhojen ihmisapinat ja suuret kissapedot, fretit sekä tarhatut minkit ja supikoirat.

Laboratoriokokeissa virus on tartutettu esimerkiksi valkohäntäpeuroihin, metsämyyriin, jäniksiin, hamstereihin ja marsuihin. Eräässä kanadalaiskokeessa se tarttui myös sikoihin, mutta hyvin heikosti.

Koti- ja lemmikkieläimistä herkimmin tartunnan ovat saaneet kissat ja fretit. Ihmisten tavoin ne saavat sen pisaratartuntana aivastuksista ja yskimisestä, hengitysilman aerosoleista sekä kosketustartuntana.

Ihmisistä tarttunut virus näyttää yleensä aiheuttavan eläimissä lievän tai oireettoman taudin. Vaikean taudin vaara on suurin vanhimmilla ja sairaimmilla.

”Riski taudin leviämisestä on sitä pienempi, mitä paremmassa kunnossa eläimet ovat. Hyvinvoiva eläin torjuu tartuntoja paremmin kuin huonokuntoinen”, tiivistää uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.

Esimerkiksi Britannian eläinlääkäriyhdistys neuvoo koronatartunnan saaneita ihmisiä suhtautumaan kotieläimiinsä kuin perheenjäseniinsä: käyttämään maskia, välttämään kosketusta, pitämään turvavälin ja pesemään kätensä.

Kissa- tai koirakammoon ei ole aihetta. Sekä WHO että eläintauteja seuraava Kansainvälinen eläinten tartuntatautien toimisto OIE korostavat, että kissojen tai koirien ei tiedetä tartuttaneen kertaakaan koronavirusta ihmisiin. Koirat eivät näytä tartuttavan virusta eteenpäin lainkaan.

Eläimet ovat muutenkin tartuttaneet virusta vain omaan lajiinsa. Ainoa tunnettu poikkeus on minkki, josta virus on siirtynyt ihmisiin.

Suomessa ei tunneta ainuttakaan tartuntaa ihmisistä kissaan, koiraan tai muuhun lemmikkieläimeen, Sironen sanoo.

Tutkijoiden ja eläinlääkärien yleinen arvio onkin, että eläinten osuus koronan levittäjinä ihmisiin ei ole tällä hetkellä merkittävä. Pikemminkin ihminen on uhka eläimille.

Viruksen bumerangiliike ihmisestä eläimeen ja takaisin ei silti koskaan tiedä hyvää. Jos nykyinen ihmisissä jylläävä virus löytää eläinkannan, jossa se saa levitä vapaasti, voi syntyä uusia virusmuunnoksia. Jos ne pääsevät eläimistä ihmisiin, rokotteet saattavat tehota niihin huonommin, OIE varoittaa.

Miten tärkeää eläinrokotteen kehitys sitten on?

”Kyllä se on tärkeää. Sars-Cov-2 virus on aivan ainutlaatuinen virus. Uhka on todellinen ja varianttien myötä kasvanut. Virus on myös levinnyt kaikkialle maailmaan, joten tartuntoja tapahtuu paljon, eikä siitä varmaankaan enää päästä kokonaan eroon”, Sironen sanoo.

”Kyseessä on ihmisten ja eläinten yhteinen terveys. Samassa sopassa me tässä olemme.”

Sironen tutkii rokotteen tehoa ja turvallisuutta hankkeessa, jossa Helsingin yliopisto kehittää yhteistyössä Turkiseläinten kasvattajain liiton kanssa koronarokotetta erityisesti minkkejä ja supikoiria varten.

”Sama rokoteaihio sinänsä käy mille tahansa eläinlajille, virushan on sama oli kyseessä ihminen tai eläin. Pitää kuitenkin tutkia, mikä määrä on tehokas ja turvallinen juuri kyseiselle eläinlajille sekä tarvitaanko esimerkiksi rokoteannoksia yksi tai kaksi ja millä aikataululla.”

Myös Zoetis on siirtänyt eläinrokotteensa kehittämisen painopisteen kotieläimistä minkkeihin.

Minkit ovat nousseet rokotekehittelyn keskiöön, koska koronavirus tarttuu ihmisistä niihin ja muihin näätäeläimiin vielä herkemmin kuin apinoihin ja kissaeläimiin – sekä tarttuu minkeistä takaisin ihmisiin. Covid-19 myös kehittyy minkeissä muita eläimiä useammin vaikeaan muotoon.

Tanskan kaikki 17 miljoonaa tarhaminkkiä teurastettiin viime marraskuussa, kun koronavirus oli levinnyt tarhoilla nopeasti.­

Minkkitartuntoja on tapahtunut ainakin kymmenen valtion turkistarhoilla. Tarhattavilla supikoirilla on myös todettu tartuntoja, ketuilla ei.

Joillakin epidemiatarhoilla minkkejä ei ole menehtynyt lainkaan, mutta toisilla kuolleisuus on yltänyt jopa 40 prosenttiin.

Suomen noin kahdeltasadalta minkkitarhalta tartuntoja ei ole löytynyt. Ruokavirasto on viime joulukuusta asti testannut kaikkia minkkitarhoja kolmen viikon välein.

Tanskassa ihmisistä saadut tartunnat levisivät viime marraskuussa varotoimista huolimatta pikavauhtia yli neljäsosaan maan noin tuhannesta minkkitarhasta. Minkit puolestaan tartuttivat koronaviruksen yli 200 tanskalaiseen. 7–79-vuotiaiden sairastuneiden taudinkuva oli pitkälti samanlainen kuin ihmisten kesken leviävässä Covid-19-taudissa.

Minkkitarhoissa virus muuntui nopeasti. Tanskalaistutkijoita huoletti erityisesti Cluster-5-muuntovirus, joka tarttui 12 ihmiseen. Huoli johti Tanskan kaikkien 17 miljoonan tarhaminkin joukkoteurastukseen ja käytännössä koko elinkeinon alasajoon.

Minkeistä ihmisiin tarttuneista koronavirustaudista on raportoitu Tanskan lisäksi Hollannissa, Puolassa ja Yhdysvalloissa.

Suomalaisrokotteen on tarkoitus ehkäistä tartunnat eikä vain suojata tarhaeläimiä taudin aiheuttamilta oireilta, Sironen korostaa. Tämä on tärkeää, ettei tarhoihin jäisi kytemään piileviä viruskantoja.

Minkkitarhojen ihmistartunnat antavat viitteitä, ettei tauti ole kehittynyt eläimissä tapahtuneiden mutaatioiden seurauksena vaarallisemmaksi.

”Kun virus siirtyy ihmisestä minkkiin tai ylipäänsä eläinlajista toiseen, se yleensä sovittaa itseään paremmin uuteen isäntäänsä. Seurauksena se tarttuu huonommin takaisin ihmiseen”, Sironen sanoo.

”Virus ei tartu eläimistä ihmisiin yhtä herkästi kuin ihmisestä toiseen. Turkistilojen ihmistartuntoja selittää se, että niillä on niin paljon eläimiä. Jos tartunta leviää niiden kesken, pienellä alueella on valtavasti virusta ja infektiopaine on suuri.”

Tarhoista karanneet minkit saattavat siirtää taudin villieläimiin.

Tanskan minkkitarhoilta karkaa tuhansia minkkejä vuodessa, sanoo Tanskan elintarvikeviraston eläinlääketieteellinen tutkimusjohtaja Sten Martensen The Guardian -lehdelle. Siten viime vuonna jopa sadat karkulaisminkit ovat saattaneet kantaa koronavirusta.

Infektio minkeillä on kuitenkin ohimenevä, Sironen sanoo.

”Tartuttava aika on noin viikon, ja ne ovat luonnossa yksinäisiä eläimiä.”

Ihmisistä saatu koronatartunta tietäisi vaaraa myös uhanalaisille villieläinkannoille. Matkailijaryhmät tutustuvat lähietäisyydeltä esimerkiksi Keski-Afrikan sademetsien vuorigorilloihin. Polulle pudonnut eväsleipä voisi pahimmillaan aiheuttaa niille tuhoisan epidemian.