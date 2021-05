Kokeissa on tarkoitus vaalentaa pilviä siten, että ne heijastavat tehokkaammin merivettä lämmittävää auringonvaloa.

Koralliriutat ovat herkkiä meriveden lämpenemiselle. Suuren koralliriutan vesien viilentämistä on jo pohdittu.

Tyynenmeren koralliriutat toimivat nyt ilmaston viilentämisen laboratoriona.

Ensimmäinen koe ilmaston muokkaamiseksi pienimuotoisesti on edennyt Broadhurstin riutalla, sadan kilometrin päässä Australian koillisrannikolta.

Pilvien vaalennusta kokeillaan Australiassa levittämällä meriveden suolahiukkasia ilmaan.

Kokeessa yritetään valkaista pilviä meren yllä siten, että ne heijastavat enemmän auringonvaloa takaisin avaruuteen. Nelivuotinen hanke alkoi viime vuoden maaliskuussa.

Käytännössä koe sujuu niin, että merivettä sumutetaan ilmaan. Kun suolavesi haihtuu, syntyy suolapölyä.

Hiukkaset toimivat tiivistysytiminä, jotka valkaisevat pilviä alle kolmen kilometrin korkeudella. Merialueen korallit saavat tvallaan aurinkovarjon.

Toinen, kolminkertaisesti laajennettu koesarja on tarkoitus tehdä tänä vuonna. Ensi vuonna tavoitteena on vielä suurempi koe.

Viimevuotinen koe osoitti, että tekniikka periaatteessa toimii. Tutkijat näkivät, että suolahiukkaset todella nousevat ilmavirran mukana kohti pilviä.

Sydneyn meritieteellisen instituutin tutkija David Mead on arvioinut, että valkaisu lisää pilvien heijastuskykyä 5–10 prosenttia.

” Päästövähennykset ja hiilidioksidin kerääminen ilmasta auttavat koralliriuttoja liian vähän.

Hanke on vedenläheinen. Tutkijat käyttävät luonnon omaa materiaalia, meriveden suolaa. Kokeissa merivettä sumutettiin italialaisen Emicontrolsin laitteella, joka muistuttaa lumitykkiä. Sillä tavallisesti sammutetaan tulipaloja tai sidotaan pölyä.

Tutkimusta ovat tehneet biologit Daniel Harrison Southern Cross -yliopistosta ja Peter Steinberg Sydneyn meritutkimuksen instituutista. Mukana on vielä kaksi muuta yliopistoa. Southern Cross -yliopiston video esittelee koetta.

Australian alkuperäiskansan yhteisön Mandubarran edustaja Usop Drahm on tukenut hanketta. Hänen mukaansa tekniikka voi auttaa koralliriuttojen säilyttämisessä. Yksi ratkaisun vahvuuksista on juuri luonnon omien prosessien hyödyntäminen.

Ilmaston lämpenemisen kiistattomat ja jo havaittavat seuraukset ajavat ilmastonmuokkauksen tutkimusta eteenpäin.

Päästövähennykset ja hiilidioksidin kerääminen ilmasta auttavat koralliriuttoja liian vähän ja liian myöhään. On haettava nopeampia keinoja.

Tutkijat muistuttavat myös siitä, että ilmastonmuokkauksella voitetaan aikaa muille ilmastotoimille eikä se suinkaan kilpaile niitä vastaan. Tutkijat korostavat edelleen, että ilmaston viilentäminen on aina vain osa ratkaisua.

Koralliriutan ennallistamisen ja sopeuttamisen tutkimukseen on valittu 160 ehdotuksesta kaikkiaan 43 teknologiaa. Ne on ryhmitelty yhdeksään alaohjelmaan, joista varjostaminen on yksi.

Ilmastonmuokkausta on tutkittu tietokonemalleilla, joita halutaan myös testata.

Yhdysvalloissa Harvardin yliopiston ryhmä on jo vuosia suunnitellut SCoPEx-koetta eli ”kontrolloitua stratosfäärin muokkausta”.

Ilmakehään kylvettäisiin ilmapallosta hiukkasia, jotka voivat olla kalsiumkarbonaattia tai muita suoloja. Koealan pituus olisi noin kilometri ja halkaisija sata metriä. Hiukkasten käytöstä seurattaisiin noin 24 tuntia, minkä mahdollistaa ilmapallon maltillinen lentonopeus.

Suunnitellussa kokeessa kerätään perustietoja hiukkasten toiminnasta yläilmakehässä. Vielä ei kokeilla varsinaista ilmastonmuokkausta heijastavilla hiukkasilla.

Hanketta vetää tekniikan tutkija ja ilmastotieteilijä Frank Keutsch. Mukana on myös fyysikko ja politiikan tutkija David Keith. Keith on noin kolmekymmentä vuotta työskennellyt ilmastonmuokkauksen ja muiden ilmastotekniikoiden parissa.

Lue lisää: Maapalloa voidaan joutua viilentämään: merten lannoitusta on jo kokeiltu – tutkijoiden hurjimmissa visioissa käytetään avaruuspeilejä ja valkaistaan pilviä

Tälle vuodelle suunniteltu koe Ruotsissa tyssäsi huhtikuussa paikalliseen vastustukseen ainakin toistaiseksi. Poronhoitajat ja ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet koetta.

Tuntureilla lämpenemisen vaikutus näkyy heikommin kuin koralliriutoilla. Sopeutumistoimien tutkimuskin koetaan Ruotsissa ilmeisesti vähemmän tarpeellisena.

Vastustuksesta huolimatta paine tehdä ilmastonmuokkauksen kokeita kasvaa.

Yhdysvaltojen tiedeakatemiat julkaisivat juuri toisen raportin ilmastonmuokkauksesta auringonvaloa heijastamalla. Ensimmäinen raportti tehtiin aika äskettäin, vuonna 2015.

Nyt tutkijaryhmä ehdottaa ilmastonmuokkauksen koetta enintään noin 200 miljoonan dollarin panoksella. Kun rajataan kustannuksia, vältetään kilpailu päästöjen vähentämisten kanssa.

Tuore raportti on omistettu Paul J. Crutzenille (1933–2021) ja Steve Raynerille (1953–2020). Crutzen oli hollantilainen ilmakehäkemisti, otsonikerroksen tutkija ja antroposeenin käsitteen kehittäjä.

Vuonna 2006 Crutzen ehdotti tutkittavaksi, voisiko yläilmakehään lisätä auringonvaloa heijastavia sulfaattihiukkasia. Perustelu oli se, että toimet päästöjen vähentämiseksi olivat riittämättömiä.

Saman perustelun voi toistaa edelleen. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut tasaisesti. Maapallon keskilämpötila on noussut samassa tahdissa. Muutosta voi lähitulevaisuudessa jarruttaa, muttei vielä pysäyttää. Maailman ilmatieteen järjestön arvio ilmaston tilasta vuonna löytyy tästä.

Rayner oli muotoilemassa niin sanottuja Oxfordin periaatteita varmistamaan, että ilmastonmuokkaus on eettisesti kestävää. Sen pitää olla demokraattista, osallistavaa, julkista, riippumattomasti arvioitua ja etukäteen valmisteltua.

Akatemiat ehdottavat kolmen ilmastonmuokkauksen vaihtoehdon tutkimista.

Yksi on australialaisten tapaan pilvien valkaiseminen. Toinen on heijastavien hiukkasten kylväminen ylemmäksi ilmakehään stratosfääriin, mitä Harvardin yliopisto siis aikoo kokeilla.

Kolmas ja toistaiseksi vähiten tutkittu idea on cirruspilvien ohentaminen. Cirruspilvet noin 6–13 kilometrin korkeudella koostuvat pienistä jääkiteistä, jotka estävät lämpösäteilyn pääsyä avaruuteen.

Kylvämällä pilviin tiivistysytimiä, kuten rikki- tai typpihappoa, kasvatettaisiin jääkiteiden kokoa. Suuret kiteet tulisivat nopeasti sateena alas. Teorian mukaan pilvet silloin ohenisivat ja maapallo jäähtyisi.

” ”Jokainen tutkija toivoisi, että ilmastonmuokkauksen menetelmiä ei ikinä tarvittaisi.”

Suomessa muokkauksen vaikutuksia on selvittänyt Ilmatieteen laitoksen tutkija Anton Laakso. Hän tutkii auringonvalon heijastamiseen perustuvaa ilmastonmuokkausta. Hän mallintaa sitä tietokoneella, kuten alan tutkimus yleensäkin pitkälti.

”Pariisin sopimus asetti ilmaston lämpenemiselle selvät, mutta kunnianhimoiset tavoiteltavat rajat. Oma huoleni on, että jos tavoitteisiin ei päästä päästöjä vähentämällä, voi se tehdä ilmastonmuokkauksen menetelmistä aiempaa houkuttelevamman kuuloisia”, Laakso sanoo.

”Tämänhetkisen tietämyksen perusteella menetelmien käyttöön liittyisi kuitenkin valtavasti epävarmuuksia ja riskejä.”

Laakson mukaan ilmastonmuokkaukseen liittyy ensinnäkin useita luonnontieteellisiä riskejä.

”Emme tiedä lähellekään riittävän hyvin, miten menetelmien vaikutukset lämpötilaan ja sateisuuteen jakautuisivat alueellisesti, miten ilmastonmuokkaus vaikuttaisi ääri-ilmiöihin tai edes, että miten tehokkaita menetelmät todellisuudessa olisivat.”

Lisäksi ilmastonmuokkaukseen liittyy Laakson mukaan myös hallinnollisia, eettisiä, taloudellisia ja poliittisia ongelmia.

Pahinta olisi Laakson mukaan se, että käyttäisimme hätiköidysti tekniikoita, joiden vaikutuksia emme tiedä riittävän hyvin.

”Jokainen tutkija toivoisi, että ilmastonmuokkauksen menetelmiä ei ikinä tarvittaisi, mutta samalla päästöjen hillitsemisen hitaus huolestuttaa.”

Perustelun ilmastonmuokkauksen tutkimuksen puolesta on esittänyt Harvardin yliopiston ympäristökeskuksen johtaja Dan Schrag. Hän on puhunut ilmastonmuutoksen ”likaisesta salaisuudesta”.

Ei pidä unohtaa, että hiilidioksidi säilyy ilmakehässä kauan. Vielä tuhannen vuoden kuluttua enemmän kuin puolet hiilidioksidipäästöistä on yhä ilmakehässä, Harvardin yliopiston verkkosivu muistuttaa.

Ilmastonmuokkaus voi Schragin mukaan olla yksi tekniikoista, joiden avulla ihmiskunta pystyy elämään muuttuneessa ilmastossa.