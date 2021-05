Sitä havaittiin Aalto-yliopistossa kahdella värähtelevällä minirummulla. Lomittuneet kappaleet ovat yhteydessä toisiinsa kuin näkymättömällä siteellä: kun yksi värähtää, värähtää toinenkin.

Tutkijat onnistuivat ensimmäistä kertaa todistamaan suoraan, että kvanttifysiikan kummalliset ilmiöt voivat toteutua myös arkimaailmassa.

Aalto-yliopiston ja Yhdysvaltojen mittatekniikan keskuksen ryhmät käyttivät apunaan pikkuisia rumpuja, jotka ne saivat värähtelemään täsmälleen samassa tilassa. Kvanttimekaniikan termein rummut lomittuivat.

”Tiedemaailmassa on keskusteltu paljon siitä, voidaanko kvanttimaailman ilmiöitä havaita myös meidän makroskooppisessa maailmassamme. Se on asia, jota tutkimuksessamme pyritään ymmärtämään”, sanoo Aalto-yliopiston professori Mika Sillanpää.

Kvanttimekaniikka on fysiikan osa-alue, joka selittää maailmankaikkeuden pienimpien osasten eli atomien ja alkeishiukkasten toimintaa.

Näin pienessä mittakaavassa hiukkaset käyttäytyvät tavalla, joka on arkijärjen vastaista. Ne voivat olla niin sanotussa superpositiossa eli monessa tilassa samanaikaisesti, siis vaikkapa ylhäällä ja alhaalla, nopeita ja hitaita, olemassa ja olemattomissa.

Kvanttifysiikan lait eivät lähtökohtaisesti estä hiukkasmaailman ilmiöitä toteutumasta myös atomia kookkaammilla kohteilla.

Teorian mukaan kvanttimekaniikan vaikutukset olisivat esimerkiksi kissan kokoluokassa kuitenkin niin pieniä, ettei niitä pystytä käytännössä havaitsemaan.

Tutkijat ovat pohtineet, onko kyse vain aistiemme rajoista, vai toimivatko kvanttimaailma ja arkimaailma kumpikin omien fysiikan lakiensa mukaan.

Tuoreiden tutkimusten tarkastelema lomittuminen on kvanttimaailman erikoisimpia ilmiöitä.

Se tarkoittaa, että kahden erillään olevan hiukkasen välille voi syntyä haamumaista vuorovaikutusta, kuin näkymätön side. Silloin hiukkasen tila riippuu toisen hiukkasen tilasta, vaikka ne olisivat kaukana toisistaan.

Science-tiedelehdessä julkaistuissa tutkimuksissa todistettiin, että tämä haamumainen vaikutus on mahdollinen paljon atomia suuremmilla kappaleilla. Aalto-yliopiston tutkimukseen pääsee tutustumaan täältä ja yhdysvaltalaiseen tutkimukseen täältä.

Kumpikin ryhmä käytti alumiinisia pyöreitä rumpukalvoja, jotka vastasivat kooltaan noin viidesosaa hiuksen paksuudesta.

Paljaalla silmällä rumpuja on vaikea nähdä, mutta kvanttimaailman mitoissa ne ovat varsinaisia jättiläisiä: yksi rumpukalvo koostuu noin biljoonasta atomista.

Aalto-yliopiston koe toteutettiin Espoon Otaniemen kylmälaboratoriossa. Siellä rummut jäähdytettiin lähelle absoluuttista nollapistettä eli 273:a pakkasastetta.

Jäähdytys on välttämätöntä, sillä kvanttifysiikan ilmiöt ovat äärimmäisen herkkiä ympäristön häiriöille.

Jos koe toteutettaisiin huoneenlämmössä, rumpujen atomit väpättäisivät edestakaisin jatkuvasti. Silloin kvanttivärähtelyt katoaisivat niitä voimakkaamman lämpövärähtelyn alle.

”Tällaiset häiriöt ovat nimenomaan syy sille, ettei kvanttimaailman ilmiöitä havaita arkimaailmassa”, Sillanpää sanoo.

Tältä näyttää Espoon Otaniemen Kylmälaboratoriossa.

Kokeessa kaksi rumpukalvoa asetettiin pienen piisirun päälle. Tutkijat ampuivat rumpuja mikroaalloilla, jotka saivat rumpujen välissä olevat sähkömagneettiset ontelot värähtelemään. Värähtely auttoi rumpuja ikään kuin havaitsemaan toisensa.

Kvanttitilaa mitattiin kohdistamalla näytteeseen hyvin heikko mikroaaltosäde. Siitä sironnut valo kertoi, millä tavalla rummut värähtelivät.

Makroskooppisten kohteiden lomittumisesta on tehty epäsuoria havaintoja jo aikaisemmissa tutkimuksissa.

Muun muassa Sillanpään ryhmä löysi vihjeitä rumpujen lomittumisesta jo vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessaan.

”Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun lomittunut tila pystyttiin havaitsemaan suoraan.”

Yhdysvaltalainen ryhmä teki omat havaintonsa samaan aikaan kuin Aalto-yliopiston ryhmä, mutta Sillanpään mukaan suomalaiskoe oli askeleen verran kehittyneempi.

Siinä missä yhdysvaltalaisryhmä sai rumpunsa lomittumaan mikrosekunneiksi kerrallaan, Aalto-yliopiston kokeessa rumpuja pystyttiin pitämään lomittuneessa tilassa loputtomasti.

” ”Emme siis varsinaisesti rikkoneet luonnonlakia, ainoastaan kiersimme sen.”

Lomittumisen avulla Sillanpään ryhmä pääsi koettelemaan myös toista kvanttimekaniikan ilmiötä. Rumpujen värähtelyä mittaamalla he onnistuivat kiertämään yhden kvanttifysiikan perusperiaatteista, Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen.

Fyysikko Werner Heisenberg teki sata vuotta sitten havainnon, jonka mukaan kvanttimaailman hiukkasille ei voida samanaikaisesti määrittää sekä tarkkaa paikkaa että nopeutta.

Tämä johtuu siitä, että alkeishiukkanen käyttäytyy aaltoliikkeen tavoin, jolloin esimerkiksi nopeuden mittaaminen aiheuttaa häiriöitä hiukkasen paikalle.

”Arkimaailmassa tilanne on täysin erilainen, sillä esimerkiksi pomppivan pallon paikkaa ja pomppimisnopeutta voisi mitata lähes loputtoman tarkasti.”

Epätarkkuusperiaate pätee vain yhdellä hiukkasella. Kokeessa tutkijat mittasivat kahta erillistä rumpua, jotka lomittuneen tilansa vuoksi käyttäytyivät yhden kappaleen tavoin. Näin he pystyivät mittaamaan tarkasti sekä värähtelyn paikan että nopeuden.

”Emme siis varsinaisesti rikkoneet luonnonlakia, ainoastaan kiersimme sen.”

Kvanttirummut laitettiin kokeessa laimennusjäähdyttimeen, jonka lämpötila oli asteen sadasosan päässä absoluuttisesta nollapisteestä.

Hiukkasta suurempien esineiden lomittuminen on iso askel niin fysiikan perustutkimukselle kuin sen sovelluskohteille.

Sillanpään mukaan lomittuminen on edellytys kvanttiteknologian läpimurrolle, esimerkiksi kvanttitietokoneille.

” ”Lomittuminen on siis kvanttitietokoneen perusedellytys.”

Kvanttitietokone on kehitteillä oleva laite, joka laskee tavallisten bittien sijaan kvanttibiteillä eli kubiteilla.

Toteutuessaan kvanttitietokoneen laskentateho ohittaisi kaikki mahdolliset supertietokoneet, sillä kubitit voivat laskea lukuisia laskuja rinnakkain.

”Jotta kvanttilaskentaa pystyttäisiin tekemään, kubitit pitää saada lomittuneeseen tilaan. Lomittuminen on siis kvanttitietokoneen perusedellytys.”

Lomittumiskoe auttaa myös ratkaisemaan ongelmaa, joka on vaivannut fyysikoita jo vuosisadan ajan: fysiikan kahta perusteoriaa, kvanttimekaniikkaa ja yleistä suhteellisuusteoriaa, ei ole saatu yhdistettyä.

Siinä missä kvanttimekaniikka selittää pikkuisten hiukkasten toimintaa, yleinen suhteellisuusteoria kuvaa aika-avaruutta, painovoimaa ja maailmankaikkeuden suuria linjoja.

Lue lisää: Tutkijat mittasivat painovoimaa vaa’alla, joka havaitsi kahden kilometrin päässä kulkevan juoksijan askeleetkin – Tavoite yhdistää painovoima kvanttiteoriaan

Ongelmana on painovoima, jota ei ole pystytty todistamaan kvanttimaailmassa. Painovoima on pienten kappaleiden välillä niin heikkoa, että sen havaitseminen on kokeellisesti hyvin vaikeaa.

Sillanpää ryhmineen aikoo kuitenkin yrittää.

”Pyrimme ensimmäistä kertaa saamaan kokeellisia vihjeitä näiden kahden teorian yhdistämisestä. Siihen tarvitaan lomittuneita värähtelijöitä, jotka vuorovaikuttavat keskenään painovoiman välityksellä.”