Toukokuussa 1971: Uusia tutkimus- ja koulutusmahdollisuuksia kotimaassa merkitsee kahden tuulitunnelin valmistuminen Teknillisen korkeakoulun aerodynamiikan laboratoriossa Otaniemessä.

Tutkimustulokset palvelevat myös elinkeinoelämää. Teollisuuden ja rakennusalan edustajat ovat jo kiinnostuneet tutkimuksista.

Tuulitunneleissa tutkitaan ilmavirtausilmiöitä ja virtauksen aiheuttamia kitka- ja painevoimia. Aerodynamiikan laboratoriossa on piennopeustuulitunneli jossa virtausnopeus on äänennopeutta pienempi ja toinen tunneli, jossa virtausnopeus on 1,5–5,5 kertaa äänennopeus. Tunneleiden rakentaminen maksoi noin miljoona markkaa.

”Näidenkin yksikköjen valmistumisen jälkeen meidän tutkimusmahdollisuutemme esim. Ruotsin resursseihin verrattuna ovat vain noin 10 prosenttia. Kuitenkin tutkimustyön ja koulutuksen lisäämisen kannalta naiden tunnelien valmistuminen on erittäin merkitsevää. Tähän asti meillä on virtauskysymyksiin voitu perehtyä vain teoriassa ja kirjojen avulla”, sanoi aerodynamiikan laboratorion johtaja, profesosri Veikko Linnaluoto. – –

Tuulitunnelissa tutkitaan ääntä suurempien nopeuksien aerodynamiikkaa, lentokoneiden ja ammusten ominaisuuksia jne. Tunneli on myös tärkeä havaintoväline kaasudynamiikan opetuksessa.

Aerodynamiikan laboratorio sai perjantaina Otaniemessä pidetyssä esittelyssä ilmavoimilta vanhan Gnat-suihkukoneen teknillistä koulutusta varten. Koneen luovutti ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Eero Salmela.