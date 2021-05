Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan öljy-yhtiö siirtää vastuuta päästöistä kuluttajille. Tutkijat paljastavat kielellisiä keinoja, jotka ovat saattaneet ohjata keskustelua lämpenemisestä.

Öljy-yhtiö Exxonin jalostamo Baton Rougessa Louisianassa on suurimpia Yhdysvalloissa. Laitoksesta vuoti vuosikymmen sitten runsaasti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, mikä herätti keskustelua.

Yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä, Exxon Mobil, kopioi tupakkateollisuuden vinouttavan viestinnän keinoja ohjatakseen keskustelua ilmaston lämpenemisestä, toteaa Harvardin yliopiston tutkimus.

Yhtiö käyttää tutkijoiden mukaan ilmaston lämpenemisestä kieltä, joka hälventää sen omaa vastuuta.

Harhaanjohtava kielenkäyttö on jatkunut tutkimuksen mukaan vuosikymmeniä. Exxon Mobilin tarkoituksena on tutkijoiden mukaan estää ja häiritä ympäristön huomioivaa lainsäädäntöä, ilmastokriisin torjuntaa ja ilmastoaktivismia.

Kuten tupakkateollisuus on vuosikymmeniä tehnyt, myös Exxon Mobil on viestinnässään pyrkinyt vierittämään vastuun ilmastokriisistä omilta harteiltaan kuluttajien niskaan, tutkijat päättelevät.

Harvardin tutkijoiden Naomi Oreskesin ja Geoffrey Supranin mukaan Exxon siirtyi 2000-luvun puolivälissä suoranaisesta ilmastokriisin kieltämisestä tarkoituksellisesti harhaanjohtavaan kielenkäyttöön.

”Tämä on mahdollisesti vaarallinen tapa toimia”, Supran kertoi CNN:n haastattelussa.

”Se saa meidät näkemään itsemme pääasiallisesti kuluttajina ennemmin kuin kansalaisina tavalla, joka suojelee nykytilaa eli fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa yhteiskuntaa”, Supran sanoo.

Exxon Mobil on käyttänyt ilmaisuja kuten ilmastoriski ilman, että sitä on yhdistetty nimenomaan ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen.

Yhtiön viestintään kuuluu myös uusiutuvien energianlähteiden maalaaminen epäluotettaviksi ja väite, että öljy-yhtiöt ovat kärkipäätä ilmastojohtajina.

Tutkimuksen mukaan Exxon Mobil pyrkii myös esittämään öljyntuotantonsa olevan vain luonnollinen vastaus asiakkaiden vaatimuksiin. Tutkijat katsovat sen ohjaavan yleisen huomion pois maailman öljyvarantojen kulutuksesta.

Harvardin yliopiston tutkimus pohjautuu tietokonemallinnuksella tehtyyn analyysiin sadoista Exxonin asiakirjoista ja tutkimuksista, jotka ovat käsitelleet ilmastokriisiä.

Aineistossa on myös 76 ilmoitusta, jotka julkaistiin vuosikymmenten aikana The New York Times -sanomalehdessä. Ilmoitukset olivat journalistisen kirjoituksen muotoon puettuja.

Tutkijoiden mukaan heidän materiaalinsa kattavat kaiken julkisesti saatavan yhtiön tiedon, joka koskee ilmaston lämpenemistä.

” Tiede on samaan aikaan jo vuosikymmeniä kertonut lämpenemisen seurauksista.

Exxon Mobilin ja sen edeltäjän Mobilin ilmoitukset ovat luoneet tutkijoiden analyysin mukaan epävarmuutta ilmastokriisin todenperäisyydestä ja siitä, aiheuttaako sen ihminen vai ei.

Yhtiön ilmoituksissa on korostettu ristiriitaa siitä, mitä tutkijat tietävät ja mitä eivät. Se tutkimus katsoo luovan yleisössä epävarmuutta.

Ne ovat vaatineet myös keskustelua ilmastokriisistä. Tiede on samaan aikaan jo vuosikymmeniä kertonut lämpenemisen seurauksista ja siitä, miten tärkeää on vähentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia päästöjä.

Exxon Mobilin viestintätavoissa kyse on nimenomaan painotusten valinnasta. Monimutkaiset kysymykset ilmastokriisistä ja erityisesti Exxon Mobilin roolista pyritään esittämään yksinkertaistettuina, ja öljy-yhtiön rooli esitetään vähäisenä.

Advertoriaaleissa korostuivat tutkimuksen mukaan erityisesti kolme harhaanjohtavaa viestinnän viitekehystä. Ne ovat tieteen epävarmuus, sosioekonominen kriisi ja ilmastopelastajan rooli.

Tieteen epävarmuuden viitekehys korostaa lisätutkimuksen tarvetta ja pyrkii herättämään epävarmuutta ilmastokriisin todenperäisyydestä.

Sosioekonomisen kriisin viitekehys pyrkii esittämään sitovat ilmastotoimet turhana paniikin lietsontana, joka uhkaa yhteiskunnan vaurautta ja elintasoa. Sitovien ilmastotoimien sijaan viestintä peräänkuuluttaa vapaaehtoisia toimia.

Ilmastopelastajan viitekehys pyrkii esittämään ihmisen aiheuttaman ilmastokriisin väistämättömänä ja hyväksyttävänä riskinä, joka johtuu vain kuluttajien fossiilisten polttoaineiden kysynnästä. Ratkaisuna tarjotaan tekniikan kehitystä, joka ratkaisee tulevaisuudessa ongelman.

Nykyinen Exxon Mobil Corporation syntyi 1999 Exxonin ja Mobilin yritysfuusiossa. Suurimman osan historiastaan Exxon Mobil on ollut yksi maailman suurimmista ja tuottavimmista yrityksistä.

Exxon Mobil on väittänyt usein, että vain Mobil tuotti ennen yritysfuusiota ilmastokriisin kieltävää sisältöä. Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan sekä Exxon että Mobil syyllistyivät yhtä lailla harhaanjohtavaan ja suorastaan valheelliseen sisältöön.

Yritysfuusion jälkeen yhtiön kielenkäyttö ja viitekehys muuttuivat. Yhtiön viestinnässä ei puhuttu enää fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamasta ilmaston lämpenemistä, vaan lähes pelkästään ilmastonmuutoksesta tai ilmastoriskeistä. Samalla syy fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta vieritettiin kuluttajan niskaan.