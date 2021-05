Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaaloissa on ollut hoidettavina useita potilaita, jotka ovat jo saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaaloista on kuulunut hämmentäviä uutisia. Sairaaloiden koronaviruspotilaista suuri osa on sellaisia, jotka ovat jo saaneet rokotteen.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa ja sairaanhoitopiirin terveyskeskussairaaloissa on kolmisenkymmentä koronaviruspotilasta, joista ainakin puolet on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Suurin osa rokotetuista koronapotilaista on tullut saamaan hoitoa muista syistä, mutta tartunta on tullut tai tauti puhjennut vasta sairaalassa.

”Suurella osalla koronaoireet ovat hyvin lieviä ja vähäisiä. Kun useimmat kuuluvat merkittävään riskiryhmään, todennäköisesti ilman rokotetta heidän oireensa olisivat paljon vakavammat”, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSP) johtajaylilääkäri Sally Leskinen kertoo.

” Todennäköisesti ilman rokotetta heidän oireensa olisivat paljon vakavammat.

Viime viikolla myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) alueella sairaalahoidossa on ollut yhdeksän koronaviruspotilasta, jotka olivat saaneet rokotteen. Se on lähes puolet kaikista koronaviruspotilaista.

Rokotteesta huolimatta ihminen voi saada tartunnan etenkin silloin, jos rokotuksesta on kulunut vain vähän aikaa eikä immuniteettia ole ehtinyt vielä kehittyä. Mutta kummankaan sairaanhoitoalueen tapauksissa ei ole ollut kyse siitä.

Kaikkien rokotuksista oli kulunut jo pitkä aika. Ainakin yhdessä tapauksessa henkilö oli ehtinyt jo saada molemmat rokoteannokset.

Vaikka rokotteet eivät sataprosenttisesti suojaa taudilta ja välistä rokotettu voi saada tartunnan, on ajateltu, että rokotuksesta syntynyt immuniteetti kuitenkin lieventää tautia. Aina tauti ei silti jää lieväksi, kuten sairaalatapaukset osoittavat.

Päijät-Hämeessä kaikki olivat päätyneet sairaalaan juuri koronataudin takia.

”Ylipäätään, että he ovat joutuneet sairaalaan tarkoittaa sitä, että oireet ovat olleet ihan reippaita”, PHHYKY:n johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen sanoo.

Kanta-Hämeessä osalla rokotetuista potilaista on merkittäviä oireita.

”Oireiden vaihteluväli on aika iso, vaikka ne suuremmalla osalla ovatkin lievät”, Leskinen sanoo.

Sairastuneet ovat enimmäkseen iäkkäitä tai kuuluvat riskiryhmiin, mutta rokotesuojan läpäisseitä tartuntoja ovat saaneet myös sairaanhoitajat ja lääkärit.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa on hoidettu joitakin koronaviruspotilaita, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotteensa.

”Muutamien päivien sisällä on ollut tehohoidossa kaksi ja vuodeosastoilla ainakin kaksi, jotka ovat sairastuneet ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen”, kertoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Kevään aikana vuodeosastoilla hoidossa olleista koronaviruspotilaista arviolta viidestä kymmeneen prosenttia on sairastunut yhden rokoteannoksen jälkeen.

Kaiken kaikkiaan tartunnat rokotteen jälkeen ovat olleet hyvin harvinaisia Husin rekisteriseurannan perusteella.

Tähän mennessä ensimmäisen rokoteannoksen on Husin alueella saanut 627 000 henkilöä. Tiedossa on, että heistä 459 on saanut tartunnan rokotteen jälkeen. Se tekee 0,07 prosenttia.

Toisen annoksen on saanut vajaat 75 000 henkilöä, joista tartunnan on saanut 29. Osuus on noin puolet siitä, mitä se on ensimmäisen rokotteen saaneilla.

Nämä luvut kertovat siitä, että toisen annoksen jälkeen immuunisuoja vahvistuu. Läpäisytartuntoja tulee harvemmin.

”Ensimmäinen annos suojaa pääsääntöisesti vakavalta sairastumiselta. Mutta se ei estä sairastumista eikä välttämättä myöskään joutumista sairaalahoitoon, eikä se riittävästi estä levittämästä tautia”, Ruotsalainen muistuttaa.

Rokotettujen aiheuttamia tartuntoja on havaittu ainakin Espoon kaupungin tartunnanjäljityksessä. Siellä tietoon on tullut yksi todennäköinen jatkotartunta kaksi rokoteannosta saaneesta henkilöstä ja 15 todennäköistä jatkotartuntaa yhden rokoteannoksen saaneista.

Maailmalla tehtyjen tutkimusten mukaan rokotteen teho on rokotteesta riippuen ensimmäisen annoksen jälkeen 50–70 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek. Toisen annoksen jälkeen teho nousee 80–95 prosenttiin.

Etelä-Afrikan varianttia vastaan teho jää hieman heikommaksi.

Ei tiedetä, mikä koronavirusmuoto on aiheuttanut Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaaloiden tapaukset. Se selviää, kun virusten sekvensoinnit valmistuvat. Pääepäilty on brittimuunnos.

Suurin osa nyt sairaalassa olevista rokotetuista potilaista on iäkkäitä. Heillä rokote ei ehkä nosta yhtä tehokasta suojaa kuin nuoremmilla. Tapausten ikäjakaumaa voi kuitenkin selittää se, että rokotteita on suuressa mitassa ehditty antaa vain iäkkäille.

Läpäisytartunnat voivat kertoa siitä, että ihmiset ovat rokotteen saatuaan alkaneet käyttäytyä huolettomammin. Rokote ei kuitenkaan ole syy luopua varotoimista, kuten maskeista ja turvavälien pitämisestä.

”Rokotettu voi itse huokaista helpotuksesta, että on saanut hyvä suojan vakavaa tautia vastaan. Mutta täytyy edelleen ymmärtää, että voi saada lievän infektion ja harvinaisessa tapauksessa vakavankin ja olla tartuntavaarallinen toiselle ihmiselle”, Nohynek sanoo.

Husin Eeva Ruotsalainen korostaa, että varotoimia tulee jatkaa niin kauan, kunnes on saavutettu laumaimmuniteetti eli 70–80 prosenttia väestöstä on saanut molemmat rokoteannokset.

”Huolestuttavien virusvarianttien kuten Etelä-Afrikan variantin takia tarvitaan kaksi rokoteannosta kattavan suojan saamiseksi.”