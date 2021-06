Wide ContentPlaceholder

Strontiumkello on hyvin tarkka, koska se perustuu atomin värähtelyyn ja sen mittaamiseen. Strontiumatomi värähtelee lähes 430 biljoonaa kertaa sekunnissa.

Tiede | Ajanmittaus

Ihminen jahtaa yhä tarkempaa aikaa

Ihmiskunta on mitannut kellonaikaa vuosituhansia. Kellojen kehitys on kuitenkin osoittanut, että absoluuttinen ajan mittaaminen on mahdotonta edes atomikelloilla. Aika on suhteellista eikä sama kaikille.

Maailman tarkin kello saa käydä yli 30 miljardia vuotta, ennen kuin se jätättää tai edistää yhtäkään sekuntia. Se on yli kaksi kertaa kauemmin kuin universumilla on ikää. Näin tarkka ajanmittaus voi tuntua liioitellulta, mutta nykypäivänä ihmiskunta etenee miljardeja kertoja sekunnissa tikittävien atomikellojen tahdissa.