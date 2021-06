Ahtaissa paikoissa väkijoukon paniikki voi synnyttää katastrofaalisia tilanteita ja kuolonuhreja. Aalto-yliopistossa kaaosta mallinnettiin.

Israelin ensimmäinen koronan jälkeinen suuri yleisötilaisuus, uskonnollinen Lag BaOmer -juhla rabbi Shimon bar Yochain haudalla päättyi huhtikuussa katastrofiin.

Kun tuhannet ihmiset laskeutuivat kapeaa polkua Meronvuorelta, osa edessä liukastui ja kaatui. Tieto ei edennyt perässä tulleille, väkijoukko työntyi eteenpäin ja talloi kaatuneet jalkoihinsa. Kaaoksessa 45 ihmistä kuoli ja 150 sai vammoja.

Meronin katastrofi oli Israelin kaikkien aikojen pahin onnettomuus. Se ei kuitenkaan ollut ainoa maailmassa.

Vain runsas kuukausi aiemmin 45 ihmistä kuoli Dar es Salaamissa Tansaniassa, kun osa Uhuru-stadionin seinää romahti maan entisen presidentin John Magufulin hautajaisissa ja aiheutti paniikin.

Viime vuosien pahin väkijoukon katastrofi tapahtui Saudi-Arabian Mekassa vuonna 2015, kun kaksi suurta pyhiinvaeltajien joukkoa saapui yhtä aikaa sillalle vievään risteykseen. Kaaoksessa kuoli virallisen tiedon mukaan 717 pyhiinvaeltajaa, mutta epävirallisissa arvioissa luku oli yli 2 000.

”Pohdittaessa paniikin syntyä väkijoukossa, tarvitaan sekä fysiikkaa että sosiaalipsykologiaa. Kumpikaan ei riitä yksin selittämään tilannetta”, sanoo aiheesta kesäkuussa väitellyt Anton von Schantz Aalto-yliopistosta.

Lähestymistapa on uusi. Väkijoukkojen dynamiikan klassikko on Zürichin EHT-yliopiston professorin Dirk Helbingin numeerinen simulaatiomalli väkijoukkojen mallintamiseen.

Helbingin vuosituhannen vaihteessa julkaisemaa mallia käytetään paljon ja se kuvailee monta ilmiötä oikein. Mallissa henkilöt ovat kuitenkin samanlaisia, eikä heillä ole yksilöllistä tahtoa.

Mallissa oven läpi puristuva väkijoukko muistuttaa tiimalasin kapeaan kohtaan pakkautuvaa hiekkaa. Jokainen kiirehtii ulos kuin painovoiman vetämänä. Se lisää painetta ovensuuhun ja hidastaa poistumista. Helbingin malli yksinkertaistaa liikaa, von Schantz sanoo.

”Ihmiset eivät ole hiekanjyviä, vaan aktiivisia toimijoita. Minua kiinnosti se, miten ihmisten oma käytös vaikutti tilanteeseen.”

Toisaalta ihmisten käytöstä paniikeissa on pohdittu aikaisemminkin. Klassikossaan Joukko ja valta vuodelta 1960 Nobel-kirjailija Elias Canetti kuvasi paniikkia teatterissa, jossa syttyy tulipalo.

Järjestyneeltä vaikuttanut katsojien joukko hajoaa hetkessä kaaokseksi, jossa jokainen on kiinnostunut vain omasta selviytymisestään. Turvallisen tuntuisesta joukosta tuleekin vihollinen:

”Mitä kiivaammin ihminen taistelee henkensä edestä, sitä ilmeisemmäksi käy, että hän taistelee muita vastaan, jotka eristävät häntä joka puolelta. He ympäröivät häntä aivan kuten tuolit, kaidepuut, lukitut ovet, mutta sillä erolla että he iskevät takaisin. He pakottavat häntä edestakaisin mielensä mukaan tai oikeastaan sinne, mihin heitä itseäänkin tuupitaan...”

Canettin kuvaus paniikkiin joutuneen väkijoukon dynamiikasta on yhä osuva, arvioi Aalto-yliopiston systeemianalyysin emeritusprofessori Harri Ehtamo. Hän johti ennen eläköitymistään Crowd dynamics and evacuation research -tutkimusryhmää Teknillisessä korkeakoulussa ja Aallossa.

Väkijoukkojen tutkimusta on 2000-luvun aikana edistetty niin Suomessa kuin maailmalla. Ehtamon ryhmäläisiä on päätynyt esimerkiksi tutkimaan ihmisten liikkumista hisseissä ja tulevaisuuden rakennuksissa. Ehtamo on ohjannut aiheesta viisi väitöskirjaa, joista von Schantzin väitös on tuorein.

Schantz yhdisti Canettin kuvaaman käytöksen ja Helbingin kuvaaman fyysisen todellisuuden yksinkertaisella evoluutiopeliteoreettisella mallilla.

”Otimme lähtökohdaksi, että jokainen yksilö voi jokaisena hetkenä käyttäytyä kahdella tavalla: joko kärsivällisesti tai kärsimättömästi. Tämä käytös vaihtelee rationaalisesti sen mukaan, miten yksilöä lähellä olevat toimivat ja kumman yksilö arvelee helpottavan omaa poistumistaan.”

Kukaan ei mallissa käyttäydy järjettömästi vaan päinvastoin maksimoi etuaan. Samalla väkijoukkoa ohjaavat ympäristön reunaehdot, kuten tilan muoto ja kulkua rajoittavat seinät.

Näin malli simuloi Canettin kuvaamaa tilannetta, jossa jokaisen toimijan reaktiot riippuvat muista. Sen tulokset on myös vahvistettu empiirisillä kokeilla, joissa koehenkilöt pannaan ahtaisiin tilanteisiin.

Mallissa paniikki johti ahtaassa tilassa katastrofiin, kun takariviin joutuneet pyrkivät kohti ovea heidän edessään olevia innokkaammin.

”Takarivissä oleville ihmisille syntyy tarve työntää massaa eteenpäin. Silloin edempänä joukossa syntyy holvirakenteita, joissa ihmisiä puristetaan yhteen niin, etteivät he pääse etenemään, vaan puristuvat”, von Schantz kuvaa.

”Vaikka jokainen yksilö toimii rationaalisesti, lopputulos on huono kaikkien kannalta. Väkijoukossa syntyy paniikki.”

Ihan tarkka malli sekään ei silti ole.

”Oletamme, että jokainen yksilö olisi samanlainen. Todellisuudessa joukossa voisi olla vaikka lapsi, jota vanhempi pyrkisi suojelemaan. Tämä sitten muuttaisi taas dynamiikkaa, ” von Schantz sanoo.

Mten väkijoukon paniikkeja voi välttää? Ilmeinen neuvo on suunnitella joukkojen käyttämät tilat hyvin. Jos poistumisteitä on tarpeeksi, pullonkauloja syntyy vähemmän.

Joukkoja ohjaavien järjestysmiesten määrää voi lisätä. Iso osa väentungoksen ongelmasta johtuu puutteellisesta informaatiosta. Jos oppaita on riittävästi, yksilöiden ja väkijoukon liikkeiden arvaamattomuuden vaikutus häviää.

”Olemme kokeissa huomanneet, että ihmiset seuraavat mieluusti henkilöä, jonka he uskovat tietävän reitin. Oppaiden avulla saadaan hyödynnettyä poistumisteitä, jotka muuten jäisivät vähemmälle käytölle.”

Tutkimuksessa empiirinen havainto sai tukea mallinnuksesta, jossa von Schantz laski erilaisia poistumistilanteita Finlandia-talon toisen kerroksen pohjakaavassa.

”Jouduin tosin poistamaan muutaman oven tehtävän vaikeuttamiseksi. Oikeasti Finlandia-talon poistumistiet on suunniteltu aika hyvin.”

Malli oli raskas. Yhden poistumistilanteen vei supertietokoneeltakin useamman vuorokauden.

Kokeissa oppaat ohjasivat väkijoukot hyvin ohi tukittujen ovien. Heihin liittyy kuitenkin kompromissi.

”Jos oppaita on rajoitettu määrä, joudutaan miettimään, onko tärkeintä saada väkijoukko poistumaan keskimäärin mahdollisimman nopeasti vai huolehtia siitä, että koko joukko viimeistä myöten poistuu mahdollisimman nopeasti. Kumpikin tavoite vaatii hieman erilaista opastusta.”