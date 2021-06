Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kärpästen kiipeilyä, sokeria ja ilmakuoppia. Entä mistä tietää, pitääkö koira todella omistajastaan?

Ahto Tuominen, 8

Aurinko on lähestulkoon pallon muotoinen tähti, jonka pinnalta lähtevä säteily jakautuu tasaisesti avaruuteen. Se, kuinka paljon mikäkin kappale vastaanottaa energiaa, riippuu sen koosta ja etäisyydestä Auringosta.

Koska Maa on pieni planeetta ja kaukana Auringosta, sille osuva energiamäärä on vain hitunen Auringon tuottamasta energiasta. Aurinko säteilee yli kaksi miljardia kertaa sen määrän mitä säteilystä osuu maapallolle.

Kaikki Maahan kohdistuvasta säteilystä ei myöskään pääse maanpinnalle asti. Suurin piirtein puolet siitä pysähtyy maapalloa ympäröivään ilmakehään tai heijastuu takaisin avaruuteen.

Maanpinnan saavuttava energiamäärä on kuitenkin tuhansia kertoja suurempi kuin ihmiskunta pystyy kuluttamaan. Aurinkoenergian talteenotto ja varastointitekniikka ovatkin kehittyneet huimasti viime vuosina.

Silja Pohjolainen

tähtitieteen dosentti ja yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

Kärpänen tarkkailee liikettä ympäristössään verkkosilmillään.

Miksi kärpäset viihtyvät ylösalaisin?

Ahti Bask, 6

Kärpäsillä on kaikissa jaloissa imukuppimaiset osat, joiden avulla ne pystyvät seisomaan ja jopa kävelemään jyrkillä pinnoilla kuten ikkunalasissa. Noiden osien turvin ne pystyvät myös helposti roikkumaan ylösalaisin esimerkiksi katossa.

Ylösalaisin olo on kärpäsille usein turvallisempaa niitä uhkaavien saalistajien suhteen.

Kun kärpäsillä on hyvin laajan näkökentän mahdollistavat suuret verkkosilmät, ne näkevät korkealla riippuessaan helposti ympäristön kaikki liikkeet. Joskus tosin esimerkiksi huonekalut voivat olla näköesteenä.

Joka tapauksessa kärpäset ovat tarvittaessa valmiina lennähtämään karkuun.

Luonnossa kärpäsiä näkee usein seisoskelevan esimerkiksi puiden rungoilla. Ne viihtyvät hyvin ylösalaisin myös lehtien alapinnoilla, koska siellä on parempi turva hyönteissyöjälintujen, kuten kirjosieppojen, saalistukselta.

Joskus kärpäsiä näkee myös makaavan tai pörisevän selällään esimerkiksi lattialla tai pöydällä. Sellaiset yksilöt ovat usein loiseliön vaivaamia tai muuten jo huonokuntoisia.

Jouni Sorvari

evoluutioekologian dosentti

Turun yliopisto

Makea mieltyy mukavaan.

Miksi kaikki sokerinen on hyvää, mutta ei-sokerinen ei ole?

Anna Alvesalo, 6

Ihminen on luultavasti pitänyt makeasta ravinnosta jo satojatuhansia vuosia. Sellaisen syöminen on ollut turvallista. Monet myrkyt ovat nimittäin karvaita. Eli makeasta tykkääminen on meillä osin perintötekijöissä.

Mutta ihminen myös oppii pitämään ja inhoamaan erilaisia ruokia ja makuja elämänsä varrella. Hyvin usein makeat ruoat liittyvät tilanteisiin, joissa on mukavaa, juhla- ja syntymäpäiviin, kutsuihin tai vaikkapa kauniiseen kevätsäähän.

Me myös muokkaamme tottumuksiamme sanoilla. Kun koko elämän ajan makeat ruoat nimetään herkuiksi, sekin kasvattaa mieltymystä niihin.

Joskus voi käydä myös niin, että ihmisen verensokeri alentuu. Näin käy yleensä siksi, että edellisestä ateriasta on liian pitkä aika.

Sokerisen ruoan syöminen nostaa helposti verensokeria ja se voi tuoda paremman olon. Sellaiseenkin voi tottua. Kunnon aterialla saa kuitenkin tasapainoisemman vaikutuksen.

Liian suuri sokeristen ruokien syöminen ei ole hyväksi, mutta kohtuudella käytettyinä ne sopivat myös terveelliseen ruokavalioon. Ihmiselle avautuu yleensä paljon uusia makumaailmoja makean lisäksi, kun ikävuosia tulee lisää.

Mikael Fogelholm

ravitsemustieteen professori

Helsingin yliopisto

Koirien kanssa on kiva leikkiä ja liikkua.

Mistä tietää, että koira oikeasti tykkää emännästä, eikä vain hänen tarjoamista herkuista?

Selma Sipilä, 10

Samoista asioista, joista tietää, että toinen ihminen tykkää meistä.

Koira haluaa olla kanssamme, vaikkei ihania herkkuja olisi koko ajan tarjolla. Koiran kannalta tykkääminen on sitä, että se kokee olonsa turvalliseksi seurassamme ja pääsee tekemään kivoja asioita yhdessä kanssamme. Silloin se kokee iloa ja onnellisuutta.

Tiedetään, että koirilla ja ihmisillä muodostuu kehossa oksitosiinihormonia, kun koetaan iloa, onnellisuutta tai muuta mielihyvää. Koiralla on tapana osoittaa eleillään noita tuntemuksia. Eleitä voivat olla esimerkiksi hännän rento heilutus tai suupielten ja korvien pieni vetäytyminen taaksepäin.

Koirat oppivat tykkäämään ihmisestä kokemustensa perusteella. Kaikista tärkeintä on käyttäytyä koiria kohtaan aina reilusti ja niin, että niiden turvallisuuden tunne lisääntyy.

Mitä enemmän koiralle mahdollistaa kivoja asioita, sitä enemmän se myös yhdistää mukavia kokemuksia ihmiseen! Ja vaikka herkut eivät ole suora tie koiran sydämeen, niistä on kyllä suuri apu, kun koiralle opetetaan asioita.

Sofia Haapanen

eläintenkouluttaja ja Suomen eläintenkouluttajat ry:n puheenjohtaja

Mistä ilmakuopat koostuvat?

Aino Haapakoski, 7

Ilmakehässä on aina ylös ja alas sekä sivuttain puhaltavia tuulenpuuskia. Kun ne osuvat lentokoneeseen, konetta kannatteleva siipien nostovoima muuttuu. Kun nostovoima kasvaa, lentokone nousee ja kun nostovoima vähenee, lentokone laskee.

Jos tämä käy nopeasti, matkustajasta tuntuu kuin kone ajaisi kuoppaan tai töyssyyn. Tällöin on kohdattu ilmakuoppa. Eli ilmakuopat koostuvat ilmavirtauksista, jotka muuttavat koneen nostovoimaa ja liikauttelevat sitä.

Nuo lentokorkeuden muutokset eivät ole suuria, mutta ne tulevat yllättäen ja tuntuvat siksi voimakkailta. Ilmakuopat eivät yleensä ole oikeasti sen kummempia kuin huonolla autotiellä olevat töyssyt.

Ilmakuopat ovatkin lentokoneen kannalta vaarattomia, vaikka matkustajia kehotetaan istuutumaan, kiinnittämään turvavyöt ja tarjoilu lopetetaan. Näin tehdään siksi, ettei kukaan varmasti loukkaisi itseään tai juomat läikkyisi. Lentokoneet kestävät rasituksia, jotka ovat kymmeniä kertoja suurempia kuin ilmakuoppien aiheuttamat.

Jussi Aaltonen

automaatio- ja konetekniikan tutkimuspäällikkö

Tampereen yliopisto

