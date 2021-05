Yli 600 ihmistä on jo ostanut lipun avaruusmatkalle.

Yhdysvaltalainen avaruuslentoyhtiö Virgin Galactic teki lauantaina 22. toukokuuta onnistuneen miehitetyn avaruuslennon.

VSS Unity -alus vieraili avaruuden rajalla noin 90 kilometrin korkeudessa kyydissään kaksi ohjaajaa. Kyseessä oli kolmas onnistunut koelento aluksella.

Kyseessä oli yhtiön ensimmäinen koelento yli kahteen vuoteen.

Kaupallisten lentojen avaruuden rajalle on määrä alkaa ensi vuonna, yhtiö lupaa. Matkan hinta on noin 200 000 euroa ja yli 600 ihmistä on jo ostanut lipun avaruusmatkaa varten. Joukossa on myös suomalaisia.

Noin 90 minuutin vierailusta ylhäällä Maan ilmakehässä maksaneet turistit istahtavat tuoleille, joissa on otettu huomioon kunkin matkustajan yksilölliset mitat. Istuimia on yhdessä matkustamossa yhteensä kuusi, ja ne voi kääntää makuuasentoon.