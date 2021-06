”Katso, tuossa niitä nyt on”, Lorna Culverwell esittelee saalistaan toukokuisessa Jollaksessa.

Keräysastiassa on muutaman millimetrin pituisia paksupäisiä otuksia, hieman kuin nuijapäitä. Toisin kuin nuijapäät ne eivät kuitenkaan ui hännällään, vaan liikkuvat oudosti kiemurrellen ja melko satunnaisen oloisesti.

Uimarit ovat hyttysen toukkia, tarkemmin sanottuna Aedes cinereuksen tai Aedes geminuksen. Ne ovat yleisiä, hyvin lähellä toisiaan olevia lajeja, joita hyttystutkija odottikin löytävänsä.

Kyseessä on jo 36. näytteenottokerta tänä vuonna. Culverwell teki toukokuussa useita retkiä ympäri Etelä-Suomea.

Vuodesta 2014 lähtien brittitutkija on kerännyt systemaattisesti hyttysnäytteitä Ahvenanmaalta Ivaloon. Näytteenottoja on kertynyt 1 276. Yksittäisiä hyttysiä hän on kerännyt yli 74 000 kappaletta – toukkia, munia, kotiloita sekä tietenkin aikuisia hyttysiä.

Työn pohjalta Culverwell julkaisi alkuvuodesta tarkimman Suomen hyttysistä koskaan tehdyn kartoituksen. Sitä edelsi jo vuonna 2017 julkaistu tutkimus Ahvenanmaan hyttysistä. Suomessa on ainakin 41 hyttyslajia.

Lue lisää: Missä inisevät ikävimmät itikat? Suomessa elää yli 40 hyttys­lajia, ja osa niistä on erityisen veren­himoisia

Näytteiden keruu sujuu rutiinilla. Kauhasta toukat siirtyvät pipetillä keräysastiana toimivaan jugurttikippoon.

”Onneksi puolisoni syö paljon jugurttia.”

Hyttysen toukat siirtyvät pipetillä keräysastiasta jugurttipurkkiin.

Culverwell esittelee toukkien eroja. Osa on kookkaampia, toisilla on erimuotoinen pää. Arkisessa lammikossa on ainakin paria lajia. Osa on ehtinyt jo koteloitua.

Culverwell arvioi, että lentäviäkin hyttysiä olisi jo, mutta kylmänä ja tuulisena toukokuun päivänä ne pysyvät piilossa.

Keräys jatkuu paikalta toiselle. Jollaksessa kierrämme neljä näytteenottopaikkaa. Kolmelta löytyy toukkia.

Samalla kertyy roskaa, kuten muovikalvoja. Culverwell kerää roskat kohteliaasti mukaansa.

”Tässä huomaa valitettavan nopeasti, ettei Suomi ole niin puhdas kuin haluatte ajatella.”

” Aika ajoin ihmiset tulevat ihmettelemään, mitä tutkija puuhaa lätäköissä.

Miten sitten brittitutkija päätyi Jollaksen ryteikköön kauhomaan hyttysen toukkia?

”Lyhyt vastaus on se, että viime syksynä eräs Jollaksessa asuva kollegani oli huomannut pihallaan harvinaisen hyttysen, Aedimorphus vexansin toukkia. Päätin tulla etsimään sitä ja löysin toukkia. Mutta koska vexans on loppukesän laji, halusin tulla katsomaan, mitä täältä löytyy alkukesästä”, Culverwell kertoo.

Varsinainen vastaus on pidempi. Culverwell on eläintutkija, joka on tutkinut muun muassa mangusteja Etelä-Afrikassa.

Jo opiskelijana hän kiinnostui hyönteisistä, jotka saattavat levittää tauteja. Gradunsa hän teki Afrikassa ja Lähi-idässä esiintyvistä tiehytmadoista. Ne ovat loisia, joiden munat aiheuttavat etenkin lapsissa skistosomiaasia eli halkiomatotautia. Se on malarian jälkeen merkittävin trooppinen loistauti.

Madoista tutkimus siirtyi hyttysiin. Vuonna 2012 Culverwell päätyi Suomeen lomalle ja ihastui maahan.

”Mainitsin tästä esimiehelleni, joka kertoi, että Helsingissä olisi hyttystutkijalle töitä. Ja näin päädyin tänne.”

Hyttystutkijalle Suomi on kiinnostava paikka, koska itse asiassa hyttysemme on tunnettu sangen huonosti.

Edellinen laajempi kartoitus Suomen hyttysistä on vuodelta 1979, eikä sitä tehty samalla tarkkuudella kuin tuoretta tutkimusta.

Culverwell on kolunnut Suomen kolkat, useimmat moneen kertaan. Kilometrejä on kertynyt kymmeniätuhansia.

Siltikään hän ei ole aivan tyytyväinen.

”En ole onnistunut löytämään kaikkia lajeja paikoista, joista olen varma, että niitä on. On myös hyttysiä, joita olen saanut kerättyä aikuisina, mutta en toukkina, joten en tiedä, missä ne kasvavat. Se on hyvin turhauttavaa.”

Hyttysten löytäminen Suomen suvessa ei tunnu maallikosta suurelta ongelmalta, mutta hyttystutkijan näkökulma on toisenlainen.

”Osa toukista on hyvin arkoja ja pudottautuu lätäkön pohjaan heti, kun ne aistivat tunkeilijan lammessa. Sitten pitää odottaa, kunnes niiden on pakko palata pintaan hengittämään.”

Osan lajeista puolestaan erottaa toisistaan vain laboratoriossa. Se on turhauttavaa, jos toinen laji on yleinen ja toinen ei.

”Pitää sitten kerätä ja analysoida tuhansia yksilöitä yhden tavoittamiseksi.”

Kenttätyö on silti työn paras osa. Hyttystutkija liikkuu pääosin yksin, itse kasaamansa laitteiston kanssa.

Iltavirkkuna Culverwell liikkuu usein yöaikaan. Aika ajoin ihmiset tulevat ihmettelemään, mitä nainen puuhaa lätäköissä.

”Juuri Päijät-Hämeessä eräs nainen tuli kysymään, mitä ihmettä teen hänen ojassaan. Hän kuitenkin oli hyvin ystävällinen, kun kuuli perustelut.”

Yleensä Culverwell tekee keräyksensä yksin mutta kertoo mieluusti havainnoistaan.

Suomen kielestä on apua kommunikoinnissa. Culverwellin puoliso on suomalainen ja kaksivuotias lapsi kaksikielinen.

” ”Joskus mieheni kyllästyy siihen, miten intoilen hyönteisistä.”

Culverwellin oma suomi ei ole ihan täydellistä, mutta se riittää usein ajamaan asiat.

”Kerran tarvitsin ilmastointiteippiä, mutta en löytänyt sitä Tokmannilta. ’Anteeksi, missä on Jeesuksen teippi?’ kysyin. Myyjää nauratti, mutta sain teippini.”

Silti ikimuistoisimpia ovat kohtaamiset eläinten kanssa.

Kainuussa lapinpöllö patsasteli parin metrin päässä. Se lensi karkuun vasta kun Culverwell tavoitteli kameraansa.

Lapissa tielle osui uhmakas sopuli, joka tuntui haastavan tutkijan.

Culverwell itse kiinnittää jatkuvasti huomiota myös eläinkunnan pienimpiin. Jollaksessa hän ihastelee etanaa puussa ja laukun päälle pörrännyttä kuoriaista.

”Joskus mieheni kyllästyy siihen, miten intoilen hyönteisistä. Mutta en voi sille mitään. Ne ovat niin kiehtovia.”

Jopa hyttyset?

”Totta kai! Rakastan niitä. Ne ovat hirvittävän kiehtovia ja monet kauniita.”

Parven keskelle joutumisesta ei hyttystutkijakaan sentään nauti.

”Totta kai vihaan pistoksia. Mutta se kuuluu asiaan.”