Iilimadon purema jättää ihoon vuotavan haavan – Otus on hyödyksi lääketieteessä, mutta kovin uhanalainen

Moni vain luulee kohdanneensa äärimmäisen harvinaisen verijuotikkaan. Iilimadon erittämä hirudiini estää veren hyytymistä. Niitä käytetään yhä kirurgiassa edistämään toipumista sekä hevosten ja koirien hoidoissa.

Matalat lampareet ja hieman umpeen kasvaneet lutakot, sellaisten pohjalta nilkkaan voi kesällä tarttua Hirudo medicinalis eli verijuotikas – tosin harvoin.

Päivä on paahteinen ja ilmassa surisee kymmeniä paarmoja. Sää on otollinen myös pienen lammen verenimijöille, sillä kylmässä verijuotikkaat eivät juuri liiku.

Tutkija Katriina Könönen nostaa lammen pohjasta tummanruskeaa massaa, jossa on tutkijalle paljon kaikenlaista kiintoisaa.

Olemme saapuneet Suomen ympäristökeskuksen tutkija Katriina Könösen kanssa etsimään verijuotikkaita varsinaissuomalaisille hiekkakuopille.

Paikka on Könösen mukaan täydellinen. Pieni lampi on täynnä kasvillisuutta. Pohjasta nousee metaanikuplien vanoja.

Happea on silti tarpeeksi, sillä vesi on sopivan lämmintä ja kirkasta. Könönen on lähtenyt matkaan haavin, valokuvausakvaarion ja uimatossujen kanssa. Könönen ei juuri säiky verijuotikkaita.

”Usein se menee niin, että verijuotikas löytää minut, ennen kuin minä löydän verijuotikkaan. Uimatossuja tarvitaan, sillä en halua puremia varpaideni väliin. Pohkeisiin ne saavat kyllä purra.”

Toiveena on löytää nivelmatoihin kuuluva verijuotikas. Osittain umpeen kasvanut lampare on suojeltu, sillä iilimatoja tavataan enää alle kahdestakymmenestä paikasta Suomessa.

Lajin kerääminen lääketieteen tarkoituksiin ja karjatalouden vähentyminen ovat kutistaneet kantaa. Myös juotikkaan elinympäristöt ovat vaarantuneet. Ne viihtyvät usein unohdetun näköisissä lammikoissa, jotka jäävät helposti rakentamisen alle.

Lammen reunalla risteilee hirvieläinten jälkiä ja papanakasoja.

”Eläimet hakeutuvat usein juomaan ja kahlaamaan verijuotikaslammille. Juotikkaiden erittämä verenkiertoa kiihdyttävä aine helpottaa tulehduksia ja veren imeminen laskee turvotusta.”

Könönen astelee tossut jaloissaan veteen. Iilimato nauttii eniten samoista lämpötiloista kuin ihminen, 21 astetta on sopiva.

Nyt mittarissa on 26 astetta. Näin lämpimällä verijuotikkaat vilvoittelevat vesikasvillisuuden tai kivien alla, ainakin jos ne ovat saaneet hyvin syödäkseen.

Verijuotikkaat voivat imeä sammakoiden, vesiliskojen, kalojen ja lintujen verta, mutta lisääntyäkseen ne tarvitsevat nisäkkään ravitsevampaa verta.

Ne tunnistavat saaliin seuraamalla veden liikettä ja hajuja. Kun iilimadot havaitsevat lämmintä ihoa tai verta tihkuvan haavan, ne uivat pian paikalle.

”Uidessaan verijuotikas on kauneimmillaan, se liikkuu sulavasti kierrellen vedessä.”

Könönen tutkii matalien vesialueiden lajistoa ja kartoittaa nyt Varsinais-Suomen verijuotikkaita. Lampareiden eliöt ovat uhanalaisia ja vähän tutkittuja, ja moni paikka on katoamassa.

Tällä samalla vanhalla uimapaikalla on koettu säikähdyksen hetkiä iilimatokartoituksessa.

”Huuto rannalla oli kuulemma melkoinen, kun rannalla odottaneet kartoittajat näkivät rantapenkalta mustien juotikkaiden lähestyvän vedessä kahlaavaa kartoittajaa.”

Uiminen ja koirien uittaminen paikalla on nyt kielletty. Lammella vierailee vuosittain luontoharrastajia ja varmistettuja lajihavaintoja on paljon. Tänä kesänä me olemme lammen ensimmäiset viralliset vierailijat.

Könönen kahmaisee lammen pohjaa haavillaan. Hän havaitsee möhnästä tottuneesti nuijapäitä, käärmeen nahkaa, sammakon kutua, sudenkorentojen toukkia sekä limakotiloita ja niiden hyytelömäisiä munapusseja.

Juotikkaan munakennot lehdellä paljastavat, että lammessa on juotikkaita – mutta mahtaako olla kuitenkaan iilimatoja?

Sitten tärppää, juotikkaan munakennoja!

Ruskeat läiskät peittävät keiholehden oksaa ja reikäiseksi syötyä lehteä. Niiden sisällä pyörii pieniä valkoisia täpliä. Nämä eivät ole verijuotikkaan, vaan toisen juotikaslajin munakennoja.

Iilimatojen munat lienevät jo rannan hiekassa. Verijuotikkaat nousevat lämpiminä päivinä munimaan kuivalle maalle pesusientä muistuttavan munakennon.

”Hiekan on oltava juuri sopivan kosteaa, mutta ei liian märkää, jotta munakenno pärjää maan alla”, Könönen sanoo.

Loppukesästä täällä ryömii kenties kymmeniä vettä etsiviä pikkuisia verijuotikkaita.

Juotikkaiden heimo on laaja. Suomessakin elää 16 lajia, mutta vain verta imevällä verijuotikkaalla on lempinimi, iilimato.

Harva kohtaa iilimatoja nykypäivänä, mutta muistoja niistä on paljon. Muistelijasta ja tämän iästä riippuu, oliko iilimato tärkeä lääke vai uintipaikan kauhistus.

Moni 50-luvun lapsi muistaa, millaista oli kiskoa juotikkaita pohkeista. Jos matoa ei irrota oikein, se venyy imukuppiensa varassa, eikä tunnu aluksi irtoavan.

Vielä viime vuosisadan alussa verijuotikkaita käytettiin yleisesti lääkintään. Verijuotikkaan tieteellinen nimi Hirudo medicinalis viittaa sen erittämään hirudiiniin. Se estää veren hyytymistä. Matojen syljessä on myös tulehduksia estäviä yhdisteitä.

Mummini isä tapasi hakea purkillisen iilimatoja Carelia-apteekista Mannerheimintien varrelta.

”Hirudiini todella auttaa ihmisenkin vammojen paranemisessa. Laboratorioissa on todettu verijuotikkaan elävän yhdellä kunnon veriaterialla jopa vuoden. Apteekkikäytössä madot täytyi siis saada oksentamaan veri ulos, jos niitä halusi käyttää uudestaan”, Könönen sanoo.

Apteekeissa iilimatoja myytiin pikku purkeissa, joissa ne eivät mahtuneet liikkumaan tai uimaan. Juotikkaan elämä lääketieteen palveluksessa oli rankkaa.

Suomessa niitä käytetään esimerkiksi Lohjalle perustetussa hevoshoitolassa. Palvelua tarjotaan myös joissain koirahoitoloissa. Kyseessä ei ole suomalainen lajike, vaan Euroopassa kasvatettu Hirudo verbana.

On arveltu, että verijuotikkaat eivät alkujaan olisi levinneet Suomessa täysin luontaisesti, vaan arvokkaita nivelmatoja olisi levitetty pohjoiseen. Nykyään verijuotikkaita voi ostaa kasvattamoista esimerkiksi Englannista ja Keski-Euroopasta.

Verijuotikkaita käytetään osana käsi- ja plastiikka- sekä rekonstruktiokirurgiassa esimerkiksi Jorvissa, Husissa ja Taysissa. Plastiikkakirurgi Andrew Lindford kertoo, että iilimadot ovat usein viimeinen keino.

”Usein kyse on tunteja kestävästä mikrokirurgiaa vaativasta korjausleikkauksesta tai sormen replantaatioleikkauksesta. Ongelma laskimon kanssa voi syntyä pitkän leikkauksen jälkeen joskus yöaikaan.”

Lindford käyttää esimerkkinä irronneen sormen kiinnittämistä. Operaatio tehdään mikroskoopin avulla, jotta pienimmätkin verisuonet saadaan yhteen.

”Jos laskimo ei ala toimia, peukalo turpoaa verestä, joka ei pääse ulos. Riiskinä on kuolio.”

Hätiin tulee verijuotikas. Nivelmato on ollut mikrokirurgien apuna 1970-luvulta lähtien, kun sen hirudiinin huomattiin edistävän mikroverenkiertoa merkittävästi.

Lindford on työskennellyt Englannissa ja Uudessa-Seelannissa, joissa verijuotikkaita on käytetty ehkäisemään kuolioita leikkauksen jälkeen.

”Olen nähnyt, kuinka iilimato asetetaan huonosti kiinnittyneelle otsakielekkeelle nenäleikkauksen jälkeen ja veren tummuttamalle nännille rintojen pienennyksen jälkeen. Mielestäni iilimatoja käytetään nykyään vähemmän kuin ennen, mutta niitä voisi hyödyntää enemmän vaativissa leikkaustilanteissa.”

Husiin verijuotikkaita tuotiin viimeksi taksilla Tampereelta kasvattamosta. Verta imevien juotikkaiden tuominen osastolle vaatii aina valmistautumista ja potilaan suostumuksen.

Potilas saa varalta antibioottia tulehduksia vastaan. Hoitajat asettavat ja irrottavat verijuotikkaat mahdollisimman sulavasti.

”On ihmeellistä, kuinka iilimadon koko voi jopa nelinkertaistua sen täyttyessä verellä. Valitettavasti en usko, että niitä säästetään viimeisen veriateriansa jälkeen”, Lindford pahoittelee.

Könönen törmäsi iilimatoon viimeksi Kemiönsaaressa. Pitkä kävely oli hangannut sandaalien remmin alle verestävän ruhjeen. Suolla rämpiessä jalassa tuntui pieni nipistys ja Könönen huomasi, että haavan päälle oli liimautunut paksu musta mato.

Pullealla mustalla juotikkaalla on etuimukuppinsa alla kolme riviä teräviä kalkkihampaita. Ne jättävät ihoon Mersun merkkiä muistuttavan puremajäljen.

”Verta imevän verijuotikkaan irrottaminen ihosta on hyvin helppoa, kun sen tekee rauhallisesti”, Könönen kertoo.

Verijuotikkaalla on molemmissa päissään imukupit, joilla se liikkuu kuin mittarimato. Kun etuimukuppia työntää kynnenkärjellä, juotikas irrottaa otteensa. Vaikeuksia voi aiheuttaa hirudiinin aiheuttama verenvuoto:

”Toiset sanovat vuodon loppuneen puolessa tunnissa, joillakin vuoto on jatkunut useita tunteja. Vuotava verimäärä ei tosin ole koskaan suuri.”

Nykyään hevosjuotikkaitakin on alettu sanoa iilimadoiksi, mikä aiheuttaa sekaannuksia.

Moni väittää tulleensa verijuotikkaan imemäksi, vaikka ihossa lienee roikkunut tumma hevosjuotikas tai toisen juotikaslajin edustaja. Niillä on pieniä hampaita, jotka eivät pysty ihoon.

”Kyseessä ei siis ole ollut verenhimoinen saalistaja, vaan kauhistunut juotikas.”

Tavallinen juotikas tutkija kädessä. Lajilla ei ole suomalaista nimeä.

Sellainen nousee nyt Könösen haavista. Poikkiraitaisella kymmensenttisellä juotikkaalla on kahdeksan silmää. Se yrittää kiemurrella pakoon.

”Se ei tunnu lainkaan limaiselta, vaan sileältä.”

Laji on Suomessa yleinen Erpobdella octoculata, mutta sillä ei ole suomalaista nimeä.

Verijuotikkaalla on selässä kultaisen oransseja ja oliivinvihreitä pitkittäisiä raitoja, muilla madoilla on tummia poikkiraitoja tai ne ovat melko yksivärisiä.

”Kauneimmat värit ovat verijuotikkaalla. Se on Suomen juotikkaista suurikokoisin, ne voivat kasvaa jopa yli 15-senttisiksi.”

Iltapäivä on pitkällä, mutta verijuotikkaita ei näy. Ovatko ne kadonneet tästäkin lammesta?

Könösen mukaan lammen hiljaisuus voi kertoa paljon. Pienissä vesiympäristöissä on hätä, elintilaa on liian vähän.

”Verijuotikkaiden lisäksi myös moni kovakuoriais-, korento- ja matelijalaji kärsivät, kun elinympäristöt vähenevät.”

Seuraavalla viikolla Könönen lähettää videon pulleasta verijuotikkaasta, joka liikkuu kuvausakvaariossa imukupeilla edestakaisin.

”Pulasin rannassa puolisen tuntia haavin kanssa. Kun lopuksi katselin veteen, paikalle oli ilmaantunut kiinnostunut verijuotikas. Otin sen hetkeksi kuvattavaksi ja kun olin kädet vedessä päästämässä sitä pois, oli jo toinen saman tien kiinni kädessäni.”