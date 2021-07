Järvisyyhy on ikävä mutta vaaraton vaiva, joka paranee itsestään parissa viikossa.

Kauniina kesäpäivänä lämmin vesi hellii uimareita. Yhtäkkiä ihoa alkaa kuitenkin pistellä, ja siihen nousee punaisia täpliä. Illan aikana täplät muuttuvat kutiaviksi näppylöiksi, joskus jopa pieniksi rakkuloiksi.

Järvisyyhy on uimarantojen riesa, jota esiintyy erityisesti keski- ja loppukesän lämpiminä päivinä.

Tauti on vaaraton ja paranee itsestään, mutta tuntuu siitä huolimatta inhottavalta. Kutina kestää muutamasta tunnista muutaman päivään, ja näppylät paranevat usein vasta parin viikon kuluessa.

Kutiavan vaivan syypää on mikroskooppinen imumato. Kesäisin imumatojen toukat uivat rantavesissä suurina röykkiöinä ja etsivät isäntäeläimekseen vesilintua.

”Toisinaan ne kuitenkin erehtyvät luulemaan pinnalla pulikoivaa ihmistä linnuksi, ja yrittävät tunkeutua ihon pintakerrokseen”, kertoo yliopistonlehtori Anssi Karvonen Jyväskylän yliopistosta.

Uimarannan vedessä oli järvisyyhyä. Siitä kertovat jäljet jaloissa.

Imumato on laakamatoihin kuuluva loinen, joka on koko elämänsä ajan riippuvainen isännästään.

Näillä yksinkertaisilla otuksilla ei ole erikoistunutta hengitys- ja verenkiertoelimistöä tai edes kunnollista ruuansulatusjärjestelmää. Ravintonsa ne nappaavat suoraan isäntäeläimen suolesta ja muista kudoksista.

Kokoluokaltaan imumadot ovat mikroskooppisia. Aikuisina ne kasvavat yleensä vain muutaman millimetrin mittaisiksi, joten paljaalla silmällä niitä on vaikea nähdä.

Imumatoja elää lähes kaikkialla maailmassa ja kaikenlaisissa ekosysteemeissä: makeassa vedessä, merissä ja kuivalla maalla.

Järvisyyhyä aiheuttavia imumatolajeja löytyy maailmalta noin 20, ja yhteensä eri lajeja arvioidaan olevan viidestä kymmeneen tuhanteen.

Jokainen laji on omanlaisensa niin käytökseltään kuin ulkonäöltään, mutta kaikille niille on yhteistä monivaiheinen elinkierto.

Pääisännän lisäksi imumadoilla on yksi tai useampi väli-isäntä, joiden kautta ne loikkivat kohti lopullista päämääräänsä.

Väli-isänniksi kelpaavat vaikkapa simpukat, kotilot, eläinplankton, hyönteisten toukat ja kalat. Pääisäntänä toimii lajista riippuen jokin selkärankainen laji, eli nisäkäs, kala tai lintu.

Trooppisissa ympäristöissä imumadot voivat käyttää isäntänä myös ihmistä, mutta Suomessa tällaisia lajeja ei esiinny.

Tropiikissa elävä imumadon toukka tunkeutuu ihmisen elimistöön ja voi aiheuttaa vakavia sairauksia.

Kuten monen muunkin loisen, myös imumadon elämä alkaa peräsuolesta.

Otetaan esimerkiksi vesistöissä elävä Diplostomum-imumato. Sen aikuiset yksilöt munivat pääisäntänsä lokin tai tiiran suolistossa, josta munat leviävät ulosteen mukana ympäristöön.

Munista kuoriutuu imumadon ensimmäinen toukkavaihe, mirakidia.

Heti kuoriutumisen jälkeen näillä toukilla on edessään hengenvaarallinen koettelemus: jos ne eivät löydä väli-isäntänä toimivaa kotiloa vain muutamien tuntien kuluessa kuoriutumisesta, niiden elämä päättyy alkutekijöihinsä.

Kotilon sisälle päästyään toukka alkaa lisääntyä suvuttomasti kasvattamalla nilviäiseen omaa kudostaan.

”Loinen valtaa nilviäisen lisääntymiselimet, ja infektion edetessä sen oma lisääntyminen lakkaa. Kotilo muuttuu siis loistehtaaksi, joka tuottaa toukkia ympäristöönsä hurjia määriä, jopa kymmeniä tuhansia päivässä.”

Toisen vaiheen toukka eli kerkaria elää enintään vuorokauden verran. Siinä ajassa toukan täytyy löytää väli-isännäkseen kala, jonka sisälle se tunkeutuu ihon tai kidusten lävitse.

Kalan sisällä toukka hakeutuu silmän linssiin, jossa sen ainoa tehtävä on odottaa. Kolmannen vaiheen metakerkaria-toukat voivat elää kalan silmässä jopa useita vuosia, ja niiden tavoitteena on tulla pääisäntänä toimivan vesilinnun syömäksi.

Kun lintu syö kalan, toukat siirtyvät sen suolistoon ja kasvavat aikuisiksi muutamassa päivässä. Sitten ne lisääntyvät suvullisesti ja munivat munia, jotka päätyvät ulosteen mukana veteen. Näin kierto alkaa alusta.

Mutta miksi imumato vaihtaa isäntää niin monta kertaa elämänsä aikana?

Karvosen mukaan monivaiheinen elinkierto on kehittynyt loisten evoluutiossa useita kertoja, joten siitä täytyy olla hyötyä eloonjäämisen kannalta.

”Toukilla on voinut olla vaikeuksia kohdata pääisäntä suoraan, joten väli-isännäksi keksitty kala on tässä mielessä toimiva strategia. Kala kerää itseensä jopa satoja toukkia, jotka siirtyvät yhtenä pakettina pääisännän vatsaan.”

Isännästä toiseen siirtyminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, ja vain äärimmäisen pieni osa imumadoista selviää koko elinkiertonsa läpi aikuisuuteen saakka.

”Valtavaa hävikkiä kompensoidaan korkealla lisääntymispotentiaalilla. Toukkia tuotetaan valtavia määriä, jotta edes joku niistä selviäisi elinkierrossa eteenpäin.”

Selviytymistä parantaakseen imumadot ovat kehittäneet myös toisenlaisia strategioita.

Jyväskylän yliopiston ja Venäjän tiedeakatemian vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan imumato manipuloi isäntänsä käytöstä aktiivisesti.

Kun imumadon toukka tunkeutuu kalan sisuksiin, se ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt siirtyäkseen pääisäntänä toimivaan vesilintuun. Niinpä imumadon toukka auttaa kalaa pysyttelemään turvassa linnuilta.

Tutkimuksessa selvisi, että nuorten imumatojen asuttamat kalat olivat vähemmän liikkeessä ja niitä oli vaikeampi pyydystää haaviin.

Kun loiset olivat riittävän kehittyneitä, niiden asuttamat kalat alkoivat liikkua loisettomia lajitovereitaan vilkkaammin ja uida lähempänä veden pintaa. Jopa niiden pelkoreaktio yli lentävää lintua kohtaan pieneni.

”Selviytymisstrategioita on yhtä monta kuin imumatolajeja, mutta usein ne liittyvät isännän ulkonäön tai käytöksen muuttamiseen. Loinen voi esimerkiksi tummentaa kalan väritystä, jolloin siitä tulee linnuille helpommin havaittava saalis.”

Aina imumadosta ei ole isännälleen haittaa. Kaloihin saattaa ajan myötä kertyä jopa tuhansia toukkia ilman, että niiden elämä erityisemmin häiriintyy.

Pääisäntänä toimivan linnun selviytyminen on myös loisen etu, sillä lintujen mukana niiden munat leviävät laajoille alueille.

”Imumatoja on kaikkialla ja niitä on paljon. Lähes jokaisessa kalalajissa ja jokaisessa yksilössä on siis toukkia, jotka päätyvät lopulta myös vesilintujen sisuksiin. Mutta ei se lokki tai tiira ole siitä moksiskaan.”

Tällä leirintäalueella ei voinut uida järvisyyhyn ja muiden levien takia. Rannalla oleili myös joutsenia. Valokuva on vuodelta 2005 Säkylästä.

Miten imumato päätyy sitten ihmisen kimppuun?

Järvisyyhyä aiheuttavat imumadot käyttävät ensimmäisenä väli-isäntänään kotiloita, joista ne siirtyvät kesän kuluessa pintavesissä uiskenteleviin sorsalintuihin.

Erityisesti lämpiminä ja aurinkoisina kesäpäivinä toukkia vapautuu kotiloista tuhansittain, jolloin niitä voi esiintyä suurina parvina myös uimarannoilla.

Uuteen isäntäänsä toukat kulkeutuvat yleensä sattumalta, mutta ne aistivat myös veden liikkeitä ja tasalämpöisen eläimen läsnäoloa. Silloin ne voivat tehdä pienen uintipyrähdyksen parantaakseen tartunnan mahdollisuutta.

Jos toukan tielle osuu linnun sijaan ihminen, imumato erehtyy isännästä ja yrittää tunkeutua ihon pintakerroksiin. Imumato ei pääse etenemään ihmisen ihossa, mutta yrittäessään se aiheuttaa kutiavan reaktion.

Suomessa järvisyyhyä aiheuttavia imumatoja esiintyy lähes joka puolella maata aivan pohjoisimpia kolkkia lukuun ottamatta.

Parhaiten ne viihtyvät matalissa ja rehevissä rantavesissä, jotka ovat otollisia imumadon isäntinä toimiville kotiloille ja sorsalinnuille. Järvisyyhyä voikin yrittää ehkäistä keräämällä rannalta kotiloita ja raivaamalla vesikasvillisuutta.

Kokonaan järvisyyhyltä on vaikea välttyä, sillä yksikin rantaveteen jäänyt kotilo voi vapauttaa ympäristöönsä suuria määriä toukkia.

Koska toukka ei ui pitkiä matkoja, järvisyyhyä voi ehkäistä uimalla kauempana rannasta ja menemällä veteen pitkän laiturin nokasta.

”Mitään varsinaista vaaraa järvisyyhystä ei ihmiselle ole. Vaiva paranee itsestään viimeistään muutaman päivän tai viikon kuluessa.”