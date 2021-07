Missä hirvi, siellä hirvikärpänen – lajin suomalainen kanta on ärhäkkä, kun sitä vertaa ruotsalaiseen

Hirvikärpäset kiusaavat marjastajia ja sienestäjiä elokuusta lokakuuhun. Lämmin kesä saa kiusankappaleet liikkeelle tavanomaista aiemmin.

Suomalaiset ovat sitkeitä ja aggressiivisia, ruotsalaiset rauhallisia ja älykkäitä. Ja nyt puhutaan siis hirvikärpäsistä.

Kymmenen vuotta sitten Oulun yliopistossa vertailtiin kahta hirvikärpäskantaa, joista toisen kotelot oli poimittu vierailulle ruotsalaisesta metsästä ja toisen koto-Suomesta.

Yliopiston luentosalissa kulki mustaan lakanaan sonnustautunut opiskelija, ja hirvikärpäset päästettiin lentämään vapaasti. Suomalaiset kärpäset hyökkäsivät hahmon kimppuun hanakasti, mutta ruotsalaiset pysyivät useimmiten paikoillaan.

”Ruotsissa hirvikärpäset häiritsevät ihmisiä vain harvoin. Suomalaiset lajitoverit sen sijaan hyökkäävät ärhäkästi lähes kaikkeen, mikä liikkuu”, kertoo professori Arja Kaitala Oulun yliopistosta.

”Emme osaa varmasti sanoa, mistä erot johtuvat. Voi olla, että ruotsalainen kanta on kehittyneempi ja osaa sen vuoksi erottaa isäntänsä muista eläimistä. Tai sitten ne ovat muuten vain vähemmän äkäisiä.”

” ”Siellä, missä on paljon hirviä, on myös hirvikärpäsiä.”

Hirvikärpänen (Lipoptena cervi) on ulkoloinen, joka käyttää isäntänään hirvieläimiä. Suomessa ja Venäjällä esiintyvän kärpäskannan pääisäntä on hirvi, Ruotsissa ja Keski-Euroopassa metsäkauris.

Laji levisi Suomeen itärajan takaa 1960-luvulla. Vuosisadan alussa hirvet olivat kadonneet metsistämme lähes kokonaan. Kun laji elpyi, hirvikärpäset seurasivat perässä.

”Lajin levinneisyyteen vaikuttaa ainoastaan yksi asia, ja se on hirvitiheys. Siellä missä on paljon hirviä, on myös hirvikärpäsiä.”

Nykyisin hirvikärpäsiä riittää riesaksi asti lähes koko maassa. Laji on levittäytynyt Lapin läänin eteläosaan asti, ja sen levinneisyys on pysynyt suhteellisen samana jo parikymmentä vuotta.

”Pahin skenaario olisi, että suomalainen kanta leviäisi Ruotsiin ja ruotsalainen Suomeen. Silloin hirvikärpäset voisivat levitä sekä hirven että metsäkauriin kyydissä.”

Ilmaston puolesta hirvikärpänen voisi selviytyä vaikka Utsjoella, mutta Kaitalan mukaan esteenä on pohjoisen porokanta. Poroja on Lapissa kymmenkertaisesti hirviin verrattuna, joten oikean isännän löytäminen on hirvikärpäselle vaikeaa.

Hirvikärpänen on täysin riippuvainen isäntäeläimestään, jonka karvojen seassa se viettää puolet elämästään.

Toukka syntyy hirven turkissa ja koteloituu heti maailmaan putkahdettuaan. Koteloita tipahtelee hirven talvehtimisalueille pitkin syksyä ja talvea, aina seuraavaan kevääseen saakka.

Hirvikärpäsen isäntäeläin on hirvi, josta kärpänen on täysin riippuvainen.

Toukat talvehtivat lepotilassa suojaisan lumipeitteen alla. Kehitys aikuiseksi alkaa keväällä, kun vuorokauden keskilämpötila kohoaa yli viiden asteen. Toukka kuoriutuu loppukesän tai alkusyksyn aikana ja alkaa etsiä itselleen isäntää.

Kun isäntä löytyy, hirvikärpänen pudottaa siipensä ja asettuu turkin sekaan asumaan.

Yleensä aikuinen kärpänen elää isännässään noin yhdeksän kuukautta. Se ruokailee verellä päivittäin lävistämällä ihon imukärsän avulla.

Jotta kärpäsen suku jatkuisi, sen pitää löytää itselleen parittelukumppani. Hirvikärpäset eivät parittele vapaana maastossa, vaan naaraat ja koiraat etsivät kumppania hirven karvojen seasta.

”Yhdessä hirvessä voi elää pahimmillaan jopa kymmeniä tuhansia hirvikärpäsiä.”

Toisin kuin usein kuvitellaan, hirvikärpänen ei lisäänny munimalla. Kaitala kertoo saaneensa yhteydenottoja, joissa ihmiset ovat huolissaan hirvikärpäsen munista niskassaan. Sellainen ei ole mahdollista.

”Naaras synnyttää vain yhden toukan kerrallaan. Muna ja toukka kehittyvät naaraan sisällä, ja toukka koteloituu heti syntymänsä jälkeen.”

Syksyn ja talven aikana naaras ehtii synnyttää 30–40 toukkaa. Moniin muihin hyönteisiin verrattuna määrä on pieni. Esimerkiksi hyttyset ja paarmat munivat kerralla satoja munia.

Kaitalan mukaan kyse on kahdesta erilaisesta selviytymiskeinosta.

”Suurin osa hyönteisistä tuottaa valtavan määrän jälkeläisiä, mutta yksilön mahdollisuus selviytyä on hyvin pieni. Hirvikärpäset tuottavat vain vähän mutta kestävämpiä jälkeläisiä.”

” ”Jos hirvikärpänen on nälkäinen ja epätoivoinen, se tarraa varmasti jokaiseen ohikulkijaan.”

Isäntälajinsa suhteen hirvikärpänen on äärimmäisen nirso. Se pystyy käyttämään ravintonaan vain hirvieläimen verta.

Hädän tullen suomalainen yksilö selviytyy myös porossa tai metsäkauriissa, mutta väärässä isännässä lisääntyminen on heikkoa.

Voisi kuvitella, että loinen olisi oppinut tunnistamaan isäntänsä muista metsän kävijöistä, mutta hirvikärpänen ei kuitenkaan ole.

Laji on kehittynyt ympäristössä, jossa suurin osa sen ympärillä käyskentelevistä isoista eläimistä oli hirviä. Niinpä kärpänen suunnistaa usein ensimmäiseen liikkuvaan kohteeseen, jonka se havaitsee.

”Karhu, poro, ihminen tai koira – lähes mikä vain kelpaa. Etenkin silloin, jos hirvikärpänen on nälkäinen ja epätoivoinen, se tarraa varmasti jokaiseen ohikulkijaan.”

Hirvikärpänen etsii isäntää vain näköhavainnoilla. Se yrittää erottaa ympäristöstään erityisesti suuria, tummia ja liikkuvia kohteita.

Toisinaan on huhuttu, että laji osaisi suunnistaa uloshengityksen hiilidioksidin perusteella, mutta se ei Kaitalan mukaan pidä paikkaansa.

”Kokeilimme tutkimuksessa kaikkia mahdollisia hajuja ja kaasuja, eikä hirvikärpänen reagoinut niistä mihinkään.”

Lentäjänä hirvikärpänen on varsin kehno. Se ei pörräile ympäriinsä hirviä etsimässä, vaan odottaa isännän kulkevan ohitse ja pyrähtää sitten kyytiin. Kärpänen tarraa ihoon jalkojen kynsillä ja hakeutuu lämpimään karvaiseen paikkaan.

Kun hirvikärpänen on löytänyt isännän, tai luullut löytäneensä, se pudottaa heti siipensä. Tämä koituu usein hirvikärpäsen kohtaloksi.

”Hirvikärpänen huomaa eksyneensä väärään isäntään aivan liian myöhään. Ilman siipiä se ei pysty lentämään pois, ja ilman ravintoa se menehtyy.”

” Hirvikärpäsiä voi houkutella irrotettavaan tekokarvaan.

Ihmiseen tarrautuessaan hirvikärpänen hakeutuu usein hiusrajaan tai vaatteiden laskoksiin. Kärpäsiltä suojautuessa tärkeintä onkin tiivis vaatetus, eikä iholle levitetyistä kemiallisista myrkyistä ole juuri apua.

Paljas iho ja hiukset kannattaa peittää vaatteilla ja hatulla. Hihansuut, lahkeet ja kaula-aukko tulee sulkea tiiviisti.

Hirvikärpäset ovat sitkeitä otuksia, jotka voivat selvitä ilman isäntää ja veriateriaa yli kuukauden. Niinpä näitä kiusankappaleita saattaa löytyä takkeihin ja villapaitoihin tarrautuneena vielä pitkään metsäretken jälkeen.

Jos haluaa estää hirvikärpäsiä ryömimästä vaatekerran sekaan, niille voi yrittää virittää erilaisia ansoja. Kärpäsiä voi napata kaula-aukkoon ja niskaan asetetuilla teipeillä tai houkutella irrotettavaan tekokarvaan.

”Metsässä oleilun jälkeen karva-ansa kannattaa sulkea muovipussiin ja laittaa vartin ajaksi 60-asteiseen saunaan. Kylmyyteen hirvikärpäsiä on turha yrittää tappaa.”

Hirvikärpänen takertuu isäntäeläimeen vahvojen jalkojensa kynsillä.

” ”Olen itse pieni, joten tykkään ottaa metsäretkille seuralaiseksi isokokoisen miehen.”

Moni metsäretkeilijä on huomannut, että hirvikärpäset hakeutuvat hanakasti joidenkin ihmisten seuraan ja jättävät toiset kokonaan rauhaan.

Vaalea, kiiltäväpintainen ja liukas vaatetus saattaa pitää kärpäset loitolla, mutta syynä voi olla Kaitalan mukaan myös ihmisen koko.

”Hirvikärpänen kiinnostuu eniten joukon suurimmasta kohteesta. Olen itse pieni ihminen, joten tykkään ottaa metsäretkille seuralaiseksi isokokoisen miehen.”

Jos hirvikärpänen eksyy iholle, se kokeilee Kaitalan mukaan imeä verta ihmisestä riippumatta. Siipien pudottamisen jälkeen veren imeminen on ainoa keino yrittää pysyä hengissä.

”Kyllä se kaikkia ihmisiä pistää ihan yhtä lailla. Toisille pistoista ei kuitenkaan aiheudu minkäänlaista vaivaa, siinä missä osa voi saada pahojakin oireita.”

Fakta Näin suojaudut hirvikärpäseltä Pysyttele aukeilla, tuulisilla paikoilla. Mene metsään varhain aamulla, kun on viileämpää: hirvikärpänen ei pysty lentämään alle viiden asteen lämpötiloissa.

Peitä iho vaatteilla ja suojaa hiukset hatulla. Sulje hihansuut, lahkeet ja kaula-aukko tiiviisti. Suosi vaaleita ja liukkaita materiaaleja.

Houkuttele hirvikärpäsiä ansaan kärpästeipeillä ja irrotettavalla tekokarvalla.

Pudistele vaatteet metsäretken jälkeen ja kampaa hiukset. Ihosta hirvikärpänen irtoaa pinseteillä.

Hirvikärpänen kuolee yli 60 asteen kuumuudessa noin vartissa. Kylmään sitä ei ole helppoa tappaa.

Jos hirvikärpänen pistää, seurauksena voi olla kutiseva, punoittava paukama. Älä raavi pistoskohtaa, ettei iho rikkoudu ja tulehdu.

Säännöllinen altistuminen pistoksille voi vuosien saatossa herkistää allergiselle ihottumalle. Voimakkaasti kutiava ihottuma voi piinata jopa kuukausien ajan.

Pistosjälkiä tulee hoitaa niin kuin mitä tahansa muuta allergista ihottumaa, kortisonivoiteella ja allergialääkkeillä. Lähde: Terveyskirjasto, Ötökkäakatemia

Tänä kesänä kannattaa Kaitalan mukaan varautua siihen, että hirvikärpäsiä on tavanomaista varhaisemmin liikkeellä.

Lämmin kesä nopeuttaa kärpäsen aikuistumista, joten ensimmäiset hirvikärpäset saattavat aloittaa lentonsa jo heinäkuussa.

Kärpästen runsauteen kesäsää ei kuitenkaan vaikuta. Niiden määrä on riippuvainen lähinnä hirvien tiheyksistä ja alueelle pudonneiden kotiloiden määrästä. Vain pitkät kuivuusjaksot voivat tappaa koteloita.

Edeltävä talvi ei juuri vaikuta kärpästen runsauteen, sillä kotelot selviävät kylmistäkin keleistä suojaisan lumipeitteen alla.

Toukat kelpaavat ravinnoksi esimerkiksi tiaisille ja myyrille, joten ne saattavat jonkin verran harventaa hirvikärpäskantaa.