Toukokuussa 1971: Suomi on mukana laajassa poliotutkimuksessa, jonka maailman terveysjärjestö on suunnitellut yhdessä lääkintöhallituksemme kanssa. Tutkimus pääsee vauhtiin ensi vuoden alussa.

Tavoitteena on selvittää esiintyykö Suomessa polioviruksia sekä millainen on väestön immuniteetti. Tutkimus on osa kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa vertaillaan tilannetta niissä maissa, joissa poliota ei esiinny ja maissa, joissa on paljon poliota.

Suomesta ei ole ollut poliota vuodesta 1964 lähtien, polio on rokotusten ansiosta vähentynyt myös monissa muissa maissa.

Lääkintöviranomaiset pelkäävät, että lisääntyvä matkailu saattaa tuoda polioviruksia uudelleen Suomeenkin ja ovat siksi varovaisia.

Polioon liittyvät pulmat olivat esillä Helsingissä kolme päivää kestäneessä poliokongressissa, johon osallistui 150 tutkijaa 23 Euroopan maasta. Paitsi poliota käsiteltiin kongressissa muita virustauteja.

Rokotuksia on syytä antaa lääkärin ohjeiden mukaan. Tänä vuonna on tarkoitus saada käyttöön miljoona annosta rokotuksia, kertoi epidemiologi Rauno Tammilehto.

Polio on tauti, joka viihtyy hyvissä oloissa. Kun imeväiskuolleisuus laskee, poliotilanne pahenee. Muutamia vuosia sitten laiminlyötiin poliorokotus Hollannissa ja Puolassa, ja seurauksena oli ankara polioepidemia.

Poliorokotuksen käyttöönotto vuonna 1954 muutti ratkaisevasti poliotilanteen maailmassa hyvään suuntaan. Sen sijaan kehitysmaissa on tilanne selvästi pahenemassa, mikä johtuu yllättävistä vaikeuksista rokotusohjelmien täytäntöönpanossa.

Välimeren maissa on edelleen todettu satoja poliotapauksia vuosittain.