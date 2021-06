”Pelon sormenjäljen” luultiin jo löytyneen aivoista, mutta sitten koehenkilö meni paniikkiin – Tällainen on kiistelty teoria tunteiden synnystä

Kiistelty teoria väittää, että luomme omat tunteemme. Laukaiseeko ahdistava tilanne pelon vai onko se vain elämänkokemuksen tuottama tulkinta kehon fyysisistä reaktioista?

Tunteiden synnystä on ristiriitaisia teorioita. Yhden teorian mukaan tunteet perustuvat kehon tuntemuksiin ja aiempiin kokemuksiin. Toisen näkemyksen mukaan vaikkapa seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyy universaalia mielihyvää.

Vaikka ihmisten välillä on suuria eroja, tunnemme kaikki vihaa, rakkautta, häpeää ja pettymystä samalla tavalla.

Vai tunnemmeko? Siitä tutkijat eivät ole täysin yhtä mieltä.

Suurin osa tunteiden tutkijoista on sitä mieltä, että tunteemme ovat evoluution tulosta, koska tunteet ovat edistäneet selviytymistä ja lisääntymistä.

Näin ollen ihmisten eri puolilla maailmaa pitäisi kokea tunteita samalla tavalla ja suurin piirtein samalla tavalla kuin edeltäjämme evoluutiossa.

Äänekäs tutkijoiden vähemmistö on päätynyt toiseen tulokseen. Tunteemme ovatkin yksilöllisiä tulkintoja kehomme reaktioista, eivätkä suinkaan kaikille samoja.

Kenties kovaäänisin näistä tutkijoista on kanadalais-yhdysvaltalainen Lisa Feldman Barrett. Kirjassaan How emotions are made (miten tunteet tehdään) hän nimittää valtavirran tutkijoiden näkemyksen klassiseksi tunteiden teoriaksi.

Barrettin oma teoria puolestaan puhuu tunteiden rakentumisesta. Hän käyttää käsitettä tunteiden konstruointi.

Barrettin mukaan ihmisten kokemat tunteet eivät ole kaikilla samanlaisia, vaan tunteet ovat kehon yksittäisten tuntemusten sarjoja. Keho reagoi ärsykkeisiin. Jokainen tulkitsee aiempien kokemustensa perusteella, miltä tunteelta kehon reaktio tuntuu.

Barrett käyttää esimerkkinä vihaa: hänen mukaansa viha vaihtelee paljon enemmän kokemuksena kuin tunteiden klassinen teoria voi selittää.

Kun ihminen on vihainen, verenpaine saattaa nousta, laskea tai pysyä samana. Kämmenet voivat hikoilla tai kuivua, kulmakarvat saattavat nousta tai laskea, ihminen voi huutaa tai olla jäätävän hiljaa.

Vihan ilmauksissa on melkoisen paljon vaihtelua, mutta kaikkien kuvaillaan liittyvän käsitteeseen viha. Tosin ihmiset myös kuvailevat hyvin eri tavalla vihaisuuden tunnetta. Toiset ovat kiukkuisia tai ärtyneitä, tai kostonhimoisia ja raivoissaan.

Usein sanotaan, että jokin asia laukaisee vaikkapa vihan, mutta Barrettin mukaan me luomme vihan itse.

Rakennetun tunteen teorian mukaan ei ole yksittäistä, universaalia vihan tunnetta tai muitakaan tunteita. Yleistä on vain tunteen käsite , josta ihmiset kertovat toisilleen.

Jokainen meistä siis tulkitsee kehonsa reaktioita, tapahtumia ympärillä, kulttuurisia oletuksia ja omia aikaisempia kokemuksia ja tulee vasta sitten tulokseen, että on vihainen.

Kuulostaako sekavalta? Kokeillaanpa ajatella asiaa toisella tavalla.

Maailma, kulttuuriset käsitteet ja aistihavainnot ovat kuin piparkakkutaikinaa. Aikaisemmat kokemuksemme ovat piparkakkumuotteja, jotka määrittävät rajamme.

Niin sanotussa klassisessa teoriassa kaikilla tunteilla on selkeä oma yhteinen vihan muotti, mutta Barrettin mukaan meillä kaikilla on omanlaisensa. Hän päätyi tähän ajatukseen etsittyään vuosia tunteiden niin sanottuja sormenjälkiä aivoista ja kehoista.

Barrett halusi löytää tarkat kohdat, joissa kukin tunne syntyy tai tarkkojen alueiden yhdistelmän. Ne olisivat niin sanottuja tunteen sormenjälkiä.

Yleismaailmallisten tunteiden puolesta puhuu se, että ihmisten tyypilliset tunteisiin liittyvät ilmeet ovat ainakin näennäisesti varsin samanlaisia ympäri maailmaa. Eri kulttuureista tulevat ihmiset myös tulkitsevat tunteita valokuvista samoilla tavoilla.

Mutta asia muuttuu, kun havainnoitsija oletuksineen poistetaan tulkitsemasta ilmeitä ja tunteita yritetään mitata tunteettomalla laitteella.

Kiinnittämällä kasvoihin elektrodeja voi yrittää tulkita tunteita ilmeistä eli kasvojen lihasten liikkeistä. Ilmeistä ei ole kuitenkaan voitu päätellä tunteita luotettavasti useista tutkimuksista huolimatta.

Parhaimmillaan on voitu jotakuinkin erottaa miellyttävät ja epämiellyttävät tuntemukset toisistaan. Yksittäisten tunteiden selvää sormenjälkeä ei kasvolihaksista ole Barrettin mukaan löydetty.

Pitkään ajateltiin myös, että tunteet löytyvät tietyistä aivojen kohdista. Ajateltiin muun muassa, että pelko sijaitsee jotakuinkin mantelitumakkeessa. Sitä voi sanoa aivojen tunnekeskukseksi.

Aivoja tutkitaan usein sellaisten ihmisten avulla, joiden aivot ovat vaurioituneet tai poikkeavat jollain tavalla.

Otetaan esimerkiksi ihminen, jonka aivot ovat vaurioituneet tietystä kohdasta. Jos hän ei kykene tuntemaan jotakin tiettyä tunnetta, se osoittaisi, että kyseinen tunne yleensä syntyy juuri vaurioituneessa aivojen kohdassa.

Pelon kytkeytyminen mantelitumakkeeseen havaittiin aluksi koehenkilöillä, joilla oli Urbach-Wiethen tauti. Tauti tuhoaa mantelitumakkeen teini-ikään mennessä.

Nimellä SM tunnettu koehenkilö ei reagoinut muiden pelottavina pitämiin asioihin, kuten kauhuelokuviin, käärmeisiin tai kummitustaloihin, eikä hän tunnistanut pelkoa ihmisten kasvoista. Hänelle ei myöskään onnistuttu opettamaan pelon tunnetta.

Siinä on pelon sormenjälki, ajateltiin. Mantelitumakkeessa siis syntyy universaali pelon kokemus.

Mutta sitten pelon tunteen syntyä tutkittiin lisää. Selvisi, että SM saattoi tulkita muiden ihmisten pelon heidän asennoistaan ja äänistään.

Tutkijat saivat SM:n jopa kokemaan pelkoa, laittamalla hänet hengittämään hiilidioksidia runsaasti sisältävää ilmaa. Vähäinen hapen määrä sai hänet paniikinomaiseen tilaan.

Kun muita samankaltaisia koehenkilöitä tutkittiin ja vastaavia reaktioita havaittiin, linkki pelon ja mantelitumakkeen välillä katosi.

Barrettin teorioiden puolesta puhuu se, ettei aivoista ole löytynyt selkeitä alueita, joissa tunteet syntyvät.

Barrett vertasi sanomalehti Guardianin haastattelussa aivoja vankiin kallon sisällä. Kallon ulkopuolella olevia asioita voi tulkita aistihavaintojen avulla, mutta kyse on arvailusta, joka perustuu aikaisempiin kokemuksiin.

Samoin aivot tulkitsevat pääosin alitajuisesti esimerkiksi hormonitoimintaa, sykettä, hengitystä ja muita kehon toimintoja. Näistä muodostuvat miellyttävät ja epämiellyttävät tuntemukset, joista rakennamme Barrettin mukaan omat tunteemme kulttuurisen painolastin ja aikaisempien kokemusten perusteella.

Suurin osa tutkijoista on Barrettin tunteiden rakentamisen teorian kanssa eri mieltä, kuten lääketieteellisen kuvantamisen professori Lauri Nummenmaa, joka tutkii ryhmineen tunteita ja mielenterveyden häiriöitä.

Hän on ryhmineen tutkinut kyselyillä sitä, miten kehon tuntemukset välittyvät aivoihin ja luovat tietyn tunteen.

Nummenmaa on sitä mieltä, että kehosta löytyy tunteiden kartta, joka on suurin piirtein samanlainen ympäri maailman.

”Kyllähän esimerkiksi kaikki nisäkkäät aistivat kipua ja kokevat vaikka pelkoa samalla tavalla sekä muita puolustusreaktioita, kuten vaikka inhoa ajatuksesta syödä ulosteita”, Nummenmaa selittää.

Hän nostaa muina suhteellisen yleismaailmallisina tunteina mielihyvän, jota esimerkiksi seksuaalinen kanssakäyminen tai syöminen aiheuttaa.

”On toki ihmisiä jotka eivät näistä nauti, mutta samalla tavalla on esimerkiksi ihmisiä jotka eivät näe, mutta näkeminen on silti yleismaailmallinen kokemus.”

Tunteet ovat Nummenmaan mukaan juurikin evoluution muokkaamia toimintaohjelmia, samalla tavalla kuin näkökyky on syntynyt palvelemaan tiedonhankintaa.

”Tunnejärjestelmä on osa evoluution kehittämää kavalkaadia esimerkiksi uhilta puolustautumista vastaan tai motivoimaan meitä lisääntymään kun syntyy tunne haluta olla ihastuksen lähellä ja harrastaa seksiä”, Nummenmaa toteaa.

Nummenmaa ei kiistä, etteivätkö tunteet muokkautuisi tilanteen ja kokemuksen mukaan. Ne voivat kytkeytyä vaikkapa ruokavalioon. Joissain kulttuureissa suositaan tulisia ruokia ja toisissa makeita, mutta ruoasta nautitaan silti samalla tavalla.

”Ruoan aiheuttama nautinto ei niinkään kuitenkaan muutu”, Nummenmaa sanoo.

Sama pätee seksuaaliseen haluun. Ihmisten halun kohteet ovat hyvin erilaisia. Silti reaktio ihmisten aivoissa on varsin samanlainen, kun he näkevät halunsa kohteen.

Nummenmaa jakaa tunteet tavallaan kahteen puoleen: mitä fysiologisesti kehossa tapahtuu ja miten ihmiset tulkitsevat tuntemuksia.

”Loppujen lopuksi sekä tietoinen kokemus tunteista että aistihavainnot, jotka ohjaavat tunteiden syntymistä, kehittyvät aivoissa”, Nummenmaa toteaa.

Nummenmaa puhuu yksinkertaisista ja yleismaailmallisista kokemuksista, kuten mielihyvästä, samoin kuin Barrett. Itse asiassa tutkijoiden selitykset kehon toiminnoista ja tunteiden tulkitsemisesta kuulostavat hyvin samanlaisilta. Teoriat eivät siis eroa täysin toisistaan.

Barrettin teoriassa tunteet ovat kuitenkin vain pisteitä kiihtymisen ja miellyttävyyden jatkumoilla. Nämä affekteiksi sanotut laajat tuntemukset ovat ihmisen kokemuksen perustekijöitä, eivätkä niinkään tunteet.

Voimakkaan kiihtymisen ja miellyttävyyden voi Barrettista tulkita riemuna, kun taas vähäisen kiihtymisen ja voimakkaan miellyttävyyden tyytyväisyytenä. Tuntemusta kuvaava käsite kuitenkin vaihtelee kulttuurin ja henkilöhistorian mukaisesti.

Kumpi teorioista on lopulta oikeassa? Mitä enemmän kumpaankin näkemykseen tai useisiin eri näkemyksiin tutustuu, sitä enemmän ne kuulostavat maallikosta lopulta hyvin samanlaisilta. Ehkä kyse on lopulta vain siitä, miltä juuri nyt tuntuu.