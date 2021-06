Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös barbinuken hiuksia, hämähäkin seittiä ja kolikon pudottamista hyvin korkealta. Entä miksi pissa haisee sen jälkeen, kun on syönyt parsaa?

Taiga Bailey, 8

Maapallo näyttäytyy tosiaan litteältä, kun katsoo maan pinnalta. Se johtuu siitä, että isolla pallolla, kuten maapallolla, pinnan kaarevuus on pieni.

Maan muoto mietitytti paljon muinaisia ihmisiä. Jo antiikin Kreikassa yli 2 000 vuotta sitten pystyttiin kuitenkin todistamaan, että Maa on pyöreä.

Muodon voi todeta omin silmin monellakin tavalla, mutta hieman vaivaa se vaatii. Hyvin tunnettu tapa on mennä meren rannalle ja seurata laivaa, kun se purjehtii poispäin. Jos maa olisi litteä, laiva vain etääntyisi. Näin ei kuitenkaan käy, vaan etääntyessään laiva alkaa ikään kuin pudota horisontin alapuolelle. Se johtuu siitä, että maapallon kaareva pinta alkaa tulla katsojan ja laivan väliin.

Maan muodon voi havaita myös tarkkailemalla Kuun pimennyksiä. Kuu pimenee, kun Maa varjostaa Auringon. Maapallon varjo kuun pinnalla on pyöreä.

Kun puolestaan lentää matkustajalentokoneella yli 10 kilometrin korkeudessa, alkaa horisontti näkyä hieman kaarevana. Vielä korkeammalle mentäessä horisontti kaartuu aina vain enemmän. Avaruudesta käsin Maa näkyy jo pallona paljain silminkin.

Jyri Näränen

tutkimuspäällikkö

Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos

Barbin hiusten pitää kestää useat kampaukset.

Miten barbien tukka on tehty?

Eevi Taivalmäki, 6

Barbien hiukset tehdään muovikuidusta. Saran-kuitu on yleisimmin käytetty. Sitä on helppo valmistaa monissa eri väreissä.

Muovikuidun tyyppi valitaan sen mukaan, millaiset hiukset nukelle halutaan, jotta ne pysyisivät kauniina mahdollisimman pitkään. Valittu materiaali ommellaan nuken päähän. Sitten se leikataan haluttuun malliin valmistuskoneiden avulla.

Saran-kuitu ei sovellu kiharoihin hiuksiin, sillä se suoristuu vähitellen. Kiharoihin käytetään kanekalon-kuitua, jota hyödynnetään myös ihmisille tarkoitetuissa peruukeissa. Se on luonnollisemman tuntuista kuin saran-kuitu ja väri ja kiharat pysyvät sillä hyvin.

Barbien hiuksia valmistetaan jonkin verran myös nailon- ja asetaattikuiduista. Nailon on helposti muotoiltavaa ja värjättävää, muttei kovin luonnollisen tuntuista. Asetaattikuidun raaka-aine on puupohjaista, mutta siitä valmistetut hiukset tulevat helposti sähköisiksi, märkinä hauraiksi ja eivät tunnu kovin hiusmaisilta.

Essi Sarlin

materiaalitieteen apulaisprofessori

Tampereen yliopisto

Hämähäkin seitti on tahmeaa ja hyvin vahvoja ohuuteensa nähden.

Osaavatko hämähäkit kiivetä toisten hämähäkkien verkoissa vai sotkeutuvatko ne eri lajia olevien verkkoihin?

Suoma Nevalainen, 4

Hämähäkit rakentavat verkkonsa vettä hylkivistä valkuaisaineista. Verkot ovat vahvimmilta osiltaan kestävämpiä kuin ihmisten köydet tai vaijerit.

Hämähäkit tuottavat verkkoa takaruumiissa sijaitsevissa rauhasissaan. Pyyntilankoina toimiviin verkon osiin ne levittävät spidroiiniä eli liima-ainetta, jossa on valkuaisaineisiin sidottua sokeria. Aine imee itseensä vettä ja pysyy näin tahmeana.

Eri hämähäkkilajien liimoissa on jonkin verran eroja. Niiden pitää säilyttää tahmeus erilaisissa ympäristöissä.

Hämähäkit kulkevat yleensä vain sellaisten verkon rihmojen päällä, jotka eivät ole tahmeita. Näin ne eivät tartu omaan verkkoonsa. Todennäköisesti hämähäkit pystyisivät välttämään myös toisten lajien tahmeita rihmoja.

Verkot on myös rakennettu lentävien hyönteisten nappaamiseen. Hämähäkit eivät verkkoihin tuppaa päätymään, koska ne on sijoitettu sen verran korkealle.

Ainoat hämähäkit jotka saalistavat toisia hämähäkkejä eivät kudo verkkoja vaan hyppäävät saaliinsa päälle.

Vesa Paajanen

eläinfysiologian yliopistolehtori

Itä-Suomen yliopisto

Korkealta pudotetun kolikon nopeus vaihtelisi putoamisen aikana sen asennosta riippuen.

Mitä yhden euron kolikolle tapahtuu, jos se tiputetaan 30 000 metrin korkeudelta?

Eemil Törmälä, 10

Kun euro pudotetaan, alkaa Maan vetovoima kiihdyttää sitä. Ilmakehän kitka kuitenkin jarruttaa vauhtia. Kitkavoima on sitä suurempi mitä suurempi kolikon nopeus on. Kun euro on pudonnut riittävän kauan, kitka on yhtä suuri kuin Maan vetovoima. Silloin kolikko on saavuttanut suurimman vauhdin eli niin sanotun terminaalinopeuden.

Terminaalinopeus riippuu lopulta kolikon massasta ja paksuuden ja halkaisijan muodostamasta poikkipinta-alasta. Eurokolikon massa on 7,5 grammaa, halkaisija 23,25 millimetriä ja paksuus 2,33 millimetriä.

Nopeus riippuu myös ilmakehän tiheydestä ja putoavan kappaleen muodosta ja asennosta riippuvasta kitkakertoimesta. Jos kolikko putoaisi pystyasennossa, kitkakertoimen suuruus olisi 0,75.

Tällöin terminaalinopeus olisi noin 210 kilometriä tunnissa. Matka maanpinnalle kestäisi suurin piirtein 6 minuuttia. Nopeimmillaan kolikko kiitäisi noin 670 kilometriä tunnissa 26 kilometrin korkeudella.

Todellisuudessa euron vauhti olisi kuitenkin tätä pienempi, sillä se ei välttämättä putoaisi koko ajan pystyasennossa. Vähäinenkin kääntyily kasvattaisi merkittävästi kolikon poikkipinta-alaa ja osin myös kitkakerrointa.

Jos kolikko osuisi lopulta johonkin kovaan alustaan kuten asfalttiin, betoniin tai kivilaatoitukseen, se todennäköisesti naarmuuntuisi. Mikäli kolikko osuisi päähän, se tekisi todella kipeää, mutta ei aiheuttaisi välttämättä vakavia vammoja.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

Parsan syöminen ei aiheuta samaa virstan hajua kaikilla, tutkijat ovat huomanneet.

Miksi parsan syönnin jälkeen virtsa haisee pahalta?

Vilho Koski Järvinen, 11

Parsa sisältää monia ravintoaineita, kuten rautaa, kuituja, sinkkiä, folaattia ja A-, E- ja C-vitamiinia. Parsassa on myös rikkiä ja parsahappoa eli aspargiinihappoa. Parsahappo voi aiheuttaa virtsaan voimakasta hajua.

Tuo happo ei itsessään haise. Syömisen jälkeen entsyymit eli kehomme reaktioita nopeuttavat aineet kuitenkin hajottavat parsahapon muun muassa rikkiä sisältäviksi aineiksi, jotka antavat virtsalle hajua.

Tutkimusten mukaan osa ihmisistä ei kuitenkaan tuota lainkaan virtsaan parsapissan hajua tuottavia aineita. Kaikki eivät myöskään haista parsavirtsaa läheskään samalla tavalla.

Laaja eurooppalais-amerikkalainen tutkimus osoitti, että 40 prosenttia ihmisistä kokee virtsan erityisen epämiellyttävän hajuiseksi parsan syömisen jälkeen, kun taas 60 prosenttia ei.

Tuon tutkimuksen mukaan perinnöllisyys vaikuttaa vahvasti yksilön kykyyn haistaa parsapissa. Taipumus tuottaa parsapissaa ja kyky haistaa sellainen virtsa eivät vaikuttaisi olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa.

Kari Tikkinen

urologian professori

Helsingin yliopisto, Eksote ja HUS

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.