Uuden-Seelannin älykäs ja röyhkeä kea asui aiemmin kaikkialla maassa, tutkimuksessa saatiin selville.

Kea on älykäs, röyhkeä ja utelias lintulaji.

Kea-linnut ovat suunnanneet vuorille, koska haluavat välttää ihmisiä. Tutkijat sanovat, että niiden sopeutumiskyky voi auttaa niitä selviytymään ilmastokriisistä.

Asiasta kertoi brittilehti The Guardian.

Keaa pidetään maailman ainoana papukaijalajina, joka elää vuoristossa. Tutkijat analysoivat lajin geeniperimää ja fossiileja ja saivat selville, että kea asutti aiemmin kaikkia Uuden-Seelannin osia.

Uutinen kolhii kean ainutlaatuista ”vuoristopapukaijan” asemaa. Mutta se saattaa antaa myös lisäaikaa uhanalaiselle lajille, joka onkin kykeneväisempi selviämään eri ympäristöissä ja kilpailemaan.

Vuoristolajien elintila pienenee, kun ilmastokriisi etenee. Lämpimissä oloissa eläneet lajit nousevat yhä korkeammalle vuoristoon. Italian Alpeilla tehdyn tutkimuksen perusteella yli viidesosa vuoristojäätiköllä elävistä lajeista katoaisi, kun jäätiköt ovat sulaneet.

Uusiseelantilaisen Otagon yliopiston tutkijat vertasivat kean koko geeniperimää sen sisarlajiin kaka-lintuun, joka on sopeutunut metsään. Yllätykseksi he eivät löytäneet mitään suurempia eroja, ja totesivat, että kea voi selvitä kaikissa ympäristöissä.

"Mikään ei estä keaa selviytymästä matalammalla. Se selviytyy merenpinnan tasolta vuoristoon”, sanoi yksi tutkimuksen professoreista Michael Knapp.

Knappin mukaan ihmisten välttäminen on vielä spekulointia, koska vielä ei ole tarpeeksi tietoa ajasta, jolloin laji muutti vuoristoalueelle, kertoo The Guardian.

”Mitä eroa on vuoristolla ja alavilla alueilla? Alaviin alueisiin vaikuttaa voimakkaasti ihmisten toiminta, maanviljely, ja niin edelleen”, sanoi Knapp.

Kealla on ollut aiemmin yhteenottoja ihmisten kanssa.

Laji on älykäs, röyhkeä ja utelias, ja se tunnetaan hyökkäyksistä tuulilasinpyyhkijöitä vastaan, passien viemisestä ja jopa lampaan tappamisesta.

Hyökkäyksiä lammasfarmeilla oli niin paljon, että maan hallitus asetti tappopalkkion, joka oli voimassa noin 100 vuoden ajan, vuoteen 1970 asti. Yhteensä noin 100 000 keaa tapettiin tuona aikana. Nykyään kea on erittäin uhanalainen laji ja niitä on jäljellä enää vain noin 5 000, kertoo The Guardian.

Knappin mukaan kannanvähennys loi painetta kealle.

”Onko tämä syy sille, miksi kea muutti täysin pois alavammalta seudulta, koska ne olisi ammuttu missä tahansa ihmisten lähellä?” Knapp pohti.

”Se on mahdollista, mutta asiaa on tutkittava lisää.”

Tutkijat pohdiskelivat, että kean luonne on saattanut helpottaa sen sopeutumista vuoristoympäristöön, kertoo The Guardian. Elinpiirin muutos on saattanut edistää kean ainutlaatuisten käyttäytymismallien kehittymistä – uteliaisuutta, oppimista ja ongelmanratkaisukykyä.

Jos ilmaston lämpeneminen vähentää vuoriston elinympäristöä voimakkaasti, kea saattaa palata metsiin.

Uusi-Seelanti on ollut huolissaan lajien vähentymisestä ja luonnon monimuotoisuudesta, mukaan lukien maan kotoperäisestä lajistosta. Maa ei kuitenkaan näillä näkymin ole saavuttamassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteitaan, eikä myöskään omaa tavoitettaan – päästöttömyyttä vuoteen 2050 mennessä.