Tarkka tieto auttaa muun muassa syöpien hoidoissa. Vain noin 60–70 geeniä on enää varmasti selvittämättä – ja miehen pieni kromosomi Y.

Elimistössämme vaikuttaa 19 969 geeniä, jotka tuottavat proteiineja soluun. Luku on nyt laskettu yhä tarkemmin kahden uuden tekniikan avulla

Nämä liki 20 000 geeniä vaikuttavat paljon siihen, keitä me olemme, miltä me näytämme ja erityisesti siihen, miten terveinä pysymme.

Moni saattaa kohauttaa nyt kulmiaan. Eikö ihmisen geenikartta julkaistu jo 2000-luvun alussa? Ja sitähän tarkennettiin vielä 2004?

Ensimmäisessä ihmisen geenikartassa helmikuussa 2001 oli noin 15 prosentin vajaus. Se tiedettiin vajaaksi, mutta julkistettiin kovissa paineissa. Geneetikot sanoivatkin aikoinaan ensimmäistä karttaa luonnokseksi.

Vuoden 2004 geenikartta oli jo tarkempi. Silti siihenkin jäi 341 aukkoa, geneetikot myönsivät jo tuolloin. Vajauksen kooksi on tarkentunut kahdeksan prosenttia.

Aukot jäivät, kun geneetikot asettelivat sen ajan tekniikoilla toisteisia dna-nauhan jaksoja paikoilleen. Se oli kuin hyvin, hyvin vaikean palapelin kokoamista.

Nyt kaikki nuo aukot on täytetty ja tutkittu, kertoo tiedelehti Nature. Geneetikkojen arvio on nyt, että korkeintaan 0,3 prosenttia dna-nauhan geeneistä on tulkittu virheellisesti. Se tarkoittaa siis, että vain noin 60–70 geeniä on enää varmasti selvittämättä.

Tarkan työn teki kansainvälinen geneetikkojen ryhmä T2T, Telomere to Telomere. Se perustettiin vuonna 2019, ja siinä on mukana noin 30 tutkimuslaitosta.

Uusia emäspareja laskettiin yli 200 miljoonaa lisää. Emäsparit sijaitsevat jokaisen solumme tumassa samanlaisena nauhana, paitsi verisoluissa. Niiden määrä kohoaa uudessa laskelmassa 2,92 miljardista 3,05 miljardiin.

Miehen perimässä on yhä yksi isompi aukko. Miehen Y-kromosomia ei ole vielä sekvensoitu tarkasti.

Geenit laskettiin geeninauhasta, joka oli otettu laboratoriosta syväjäädytettynä. Alun perin dna-nauha oli saatu niin sanotun rypäleraskaan naisen kohdusta, kertoo bio- ja lääketieteen verkkolehti Stat.

Tällainen raskaus syntyy joskus naisen kohtuun, kun sperma hedelmöittää munasolun, jossa syystä tai toisesta ei ole munasolun tumaa. Dna-nauha on jäänyt yksijuosteiseksi.

Nämä solut ja dna valittiin tutkimukseen, koska tuota dna-nauhaa oli helpompaa sekvensoida. Sitä voitiin esimerkiksi kopioida loputtomiin.

Näin ollen tutkittu dna ei ole otettu elävästä ihmisestä, eikä sperman lahjoittajaa tiedetä.

Ryhmät ilmoittivat täydellisestä geenikartasta toukokuun lopussa. Työtä ei ole vielä vertaisarvioitu, mutta sitä voi jo tarkastella bioRxiv-verkkopalvelussa.

”Tämä tehtiin vasta nyt ensi kertaa. Sitä ei voitu tehdä aiemmin, koska työ oli niin vaikeaa”, kommentoi geneetikko Karen Miga Kalifornian yliopistosta Santa Cruzista Nature-lehdessä. Hän oli yksi kansainvälisen ryhmän vetäjiä.

Apuna ryhmillä oli uusia tekniikoita, joilla sai selvitettyä ihmisen perimän vaikeita kohtia. Ne sijaitsevat yleensä ihmisen kromosomien solmukohdissa. Kaikki kromosomit ovat hieman X-kirjaimen muotoisia, ja haarakkeiden risteyskohdassa ja sen lähellä dna on pakkautunut tiheästi.

Dna:ta sekvensoivat laitteet, kuten Illumina, käsittelevät pieniä dna-nauhan osasia. Laite koodaa niistä perimän emäkset (A, C, G ja T) ja niiden järjestyksen dna-nauhassa, ja kokoavat näin geenien ja perimän palapeliä.

Tässä oli aiemmin ongelma. Vanha laite ja sen menetelmät eivät sovi perimän kohtiin, joissa geenin koodi onkin hyvin pitkä, ja vielä toisteinen.

Juuri nämä kromosomien tiheään pakatut X:n risteyskohdat jäivät aiemmissa kartoituksissa koodaamatta. Noihin solmukohtiin eivät aikansa laitteet ja tekniikat pystyneet.

”Olin mukana jo alkuperäisessä ihmisen genomihankkeessa vuonna 2001. Työssäni keskityin erityisesti noihin vaikeisiin alueisiin. On todella tyydyttävää lopulta nähdä, että työ on nyt valmis, vaikka se kesti 20 vuotta”, kertoo uudessakin ryhmässä geenejä avannut Evan Eichler New Scientist -lehdessä. Hän työskentelee Washingtonin yliopistossa Seattlessa.

Selvitystyön yksi veturi Miga ei kuitenkaan vielä juhlista täydellistä geenikarttaa. Hän haluaa, että työ vertaisarvioidaan ensin arvostetussa lääketieteen julkaisussa.

Uudessa kartoituksessa toinen avainhenkilö oli Adam Philippy ihmisen perimän tutkimusinstituutista Marylandista Yhdysvalloista.

”Miga otti aikoinaan yhteyttä minuun ja kertoi, että haluaisi viimeistellä ihmisen perimän. Vastasin, että niin minäkin”, Philippy sanoo.

Molemmat geneetikot olivat perustamassa 2010-luvun lopulla T2T-ryhmää, joka sekvensoi suuria yli sadan tuhannen emäksen pituisia genomin pätkiä.

Niiden avulla tutkijat pystyivät täydentämään geenikartan puuttuvat osat. Elokuussa 2020 ryhmä julkaisi välityönä X-kromosomin täydellisen geenikartan.

Kuvassa naisen kromosomisto. Ihmisen kromosomien keskellä, risteyskohdissa, esiintyy usein mutaatioita.

Lopullinen geenikartta syntyi kahden yrityksen avulla ja yhteistyönä. Toinen on Pacific Biosciences, joka sijaitsee Menlo Parkissa Kaliforniassa. Toinen on Oxford Nanopore, joka sijaitsee Oxfordin tiedepuistossa Britanniassa.

”Molemmilla tekniikat perustuvat siihen, että dna-säikeitä ei pilkota lyhyiksi, kuten yleensä”, sanoo geneetikko Juha Kere. Hän on professori Tukholman Karoliinisessa instituutissa.

”Lyhyiden dna-pätkien palapelin kokoamista haittaa se, että ihmisen dna:ssa on paljon täysin samanlaisena toistuvia kohtia.”

”Kohtien erottaminen toisistaan on mahdotonta. Juuri siksi tarkkaa sekvenssiä ei aiemmin ole saatu”, kertoo Kere edistysaskelista.

PacBio käytti geenien selvittämiseen tarkkoja lasereita. Oxford Nanopore puolestaan juoksuttaa dna:ta pienten kolojen kautta. Tekniikoiden avulla geneetikot pystyivät sekvensoimaan hyvin pitkiä, jopa yli miljoonan emäksen dna-jaksoja.

”Nyt geenin voi määritellä dna-nauhassa päästä päähän”, kuvailee Ewan Birney, joka on johtaja Euroopan molekyylibiologian laboratoriossa (Embl).

” Yhdenkään selkärankaisen koko perimää ei ole aiemmin täysin sekvensoitu.

Geenien oikoluvun yksi pioneeri on yhdysvaltalainen George Church Harvardin yliopistosta. Hän sanoo biolääketieteen Stat-verkkolehdessä, että nyt valmistunut kartoitus on genetiikalle hyvin tärkeä.

Church huomauttaa, että yhdenkään selkärankaisen koko perimää ei ole aiemmin täysin sekvensoitu, siis oikoluettu kokonaan.

Selkärankaisia elää maapallolla arviolta 65 000 lajia. Niistä meitä nisäkkäitä on noin 5,5 tuhatta lajia. Lopuista suuri osa on kalalajeja ja matelijoita.

Maallikko kysyy nyt, kuinka tärkeätä oli löytää ja paikantaa nyt täydennetyt geenit.

Geneetikot sanovat, että tarkassa laskennassa geenien määrä lisääntyi vain 0,4 prosenttia, lukemasta 19 890 lukemaan 19 969.

Perimän nauhan emäsparien määrä kohosi 2,92 miljardista 3,05 miljardiin. Se puolestaan on 4,5 prosentin lisäys vanhoihin geenikarttoihin. Tarkassa laskennassa löytyi siis paljon geenejä, joissa on paljon emäspareja.

Geenikartoissa kaikki ei ole vielä läheskään selvää. Luonto ei selvästikään avaa salaisuuksiaan helpolla.

Kannamme näet myös 63 494:ää sellaista geeniä, joissa geeni ei koodaakaan yhtä proteiinia. Aiemmin näitä ei-koodaavia geenejä oli laskettu soluista 60 090.

”Suuri yllätys oli aikanaan, kun suomalaiset tutkijat professori Albert de la Chapellen johdolla selvittivät harvinaisen ja Suomessa rikastuneen perinnöllisen kasvuhäiriön, rusto-hius-hypoplasian geenin. Tämä geeni ei kyennyt ollenkaan tuottamaan proteiinia”, kertoo Kere ajattelutavan muutoksesta.

Nyt tiedämme, että tämän kasvuhäiriön ei-koodaava geeni säätelee solujen jakautumisen nopeutta. Suomeen syntyy joka vuosi 1–3 lasta, joiden raajojen kasvu häiriintyy.

”Emme vielä tiedä tarkalleen, miten geeni ohjaa raajojen kasvun nopeutta. Sama pätee moneen muuhun ei-koodaavaan geeniin. Suuren osan vaikutuskohdetta elimistössä ei vieläkään tunneta.”

”Jokaisella solulla on lisäksi sille ominainen tapa lukea koko perimän geenejä. Lihassolu tarvitsee ja käyttää aivan eri geenejä kuin aivosolu. Suuri osa geeneistä hiljennetään soluissa niiden erilaistumisen myötä pysyvästi jo sikiönkehityksen aikana”, sanoo Kere.

Lisäksi tilke-dna:ksi tai toistojaksoiksi kutsutut dna-jaksot ovat vaikuttaneet ihmisen kehitykseen.

Tilke-dna on dna-nauhan sellaisia osuuksia, joissa täsmälleen sama dna-sekvenssi löytyy jopa tuhansista eri kohdista koko perimää. Aiemmin sitä pidettiin tarpeettomana, ja sanottiin jopa roska-dna:ksi.

Niilläkin on roolinsa ihmisen evoluutiossa, sanoo Eichler. Uudet geenit ovat saattaneet syntyä juuri noihin paikkoihin, joissa on toistoja ja vapaus kokeilla eri vaihtoehtoja.

Uusia geenejä kehittyi ihmiseen lisää kymmeniä tuhansia vuosia sitten, kun aivomme alkoivat kasvoivat isommiksi. Aloimme erottua muista ihmisapinoiden lajeista. Uudet geenit siis vaikuttivat muun muassa ihmisaivojen kasvuun.

” Syövän tutkimisessa on jo alettu siirtyä potilaan geenien analyyseihin.

Geenikartta on nyt siis lähes täydellinen. Sen avulla on helpompi tutkia geenejä, koska geenien listaa voi nyt kopioida lähes täydellisenä.

Suuri osa jakautumisen häiriöistä syntyy juuri kromosomien keskustoissa eli sentromeereissä. Ne ovat tärkeitä solujen jakautumisessa. Kun se häiriintyy, voi seuraus olla syöpä.

Syövän tutkimisessa on jo alettu siirtyä potilaan geenien analyyseihin. Arviolta noin 300 geeniä vaikuttaa syövissä erityisen paljon.

Syöpäkasvaimesta löydetään yhä helpommin geenien mutaatioita. Tieto niistä auttaa täsmähoidoissa.

Jatkossa geenejä tutkitaan satoja ihmisten eri perimiä vertailemalla. Näin geeneistä löytyy lisää kohtia, jotka vaikuttavat ihmisen kehityksen häiriöihin.