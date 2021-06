Luotain kulki lähempää Ganymedes-kuuta kuin yksikään avaruusalus yli 20 vuoteen.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan avaruusluotain Juno on ottanut uusia lähikuvia Jupiterin suurimmasta kuusta Ganymedeksestä, kertoo The Guardian.

Juno ohitti Ganymedeksen 1 038 kilometrin päästä. Se oli lähempää kuin yksikään luotain sitten vuoden 2000. Silloin kuuta lähestyi Nasan Galileo-luotain.

”Tämä on lähimpänä jättikuuta, kuin yksikään avaruusalus on ollut sukupolveen. Me aiomme odottaa ennen kuin teemme tieteellisiä päätelmiä, mutta siihen saakka voimme nauttia tästä taivaallisesta ihmeestä – [Ganymedes] on ainoa Merkuriusta suurempi kuu aurinkokunnassamme”, sanoi Junon päätutkija Scott Bolton Texasin San Antonion Southwest-tutkimusinstituutista..

Nasa julkaisi Junon ottamia lähikuvia jäisestä kuusta tiistaina.

Juno otti kuvia myös Ganymedeksen pimeältä puolelta.

Juno-luotain laukaistiin kymmenen vuotta sitten, ja se on kiertänyt Jupiteria jo vuodesta 2016 saakka. Luotain on pysynyt hyvässä kunnossa, joten näillä näkymin se jatkaa Jupiterin kiertämistä vuoteen 2025 asti.

Kaasuplaneetta Jupiterilla on jopa 79 tunnettua kuuta, joista Ganymedes on tunnettu pisimpään. Galileo Galilei havaitsi Jupiterin, Ganymedeksen ja planeetan kolme seuraavaksi suurinta kuuta jo vuonna 1610.

Seuraava Jupiteria kohti suuntaava avaruusohjelma on Euroopan avaruusjärjestö Esan Icy Moons Explorer. Sen laukaisu on alustavasti suunniteltu ensi vuodelle.