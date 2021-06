Mönkijä Zhurong luotaa kahden kuukauden aikana Marsin maaperää, sen magneettikenttää ja säätä.

MarSISSA tutkimuksiaan aloitellut Kiinan mönkijä Zhurong on lähettänyt ”perhekuvan” itsestään ja laskeutujasta vieressään. Ne laskeutuivat onnistuneesti Marsiin 14. toukokuuta.

Mönkijä tuli alas pinnalle laskeutujan ramppia pitkin 21. toukokuuta.

Herää tietysti kysymys, miten kuva on otettu kauempaa. Siellä tuskin oli kameroita odottamassa.

Kun mönkijä Zhurong oli laskeutunut, se pudotti kyydistään kameran. Se jäi pinnalle noin kymmenen metrin päässä laskeutumisalustalta.

Lennonjohto asetti mönkijän ja laskeutujan poseeraukseen laskeutumisalustan viereen. Kuvanoton jälkeen kamera mönki kiltisti takaisin.

Kamera välitti kuvan langattomasti mönkijään, joka puolestaan lähetti sen Maahan satelliitti Tianwen-1:n kautta.

Tianwen-1 on kiertänyt Marsia helmikuun alkupuolelta lähtien.

Kiina on toinen maa, joka on saanut liikkuvan ja toimivan laskeutujan Marsin pinnalle. Yhdysvallat on tehnyt saman jo viidesti.

Mönkijä Zhurong nappasi panoraaman Marsin Utopia Planitian tasangosta, kun se oli vielä laskeutujan päällä.

Kiinan avaruushallinto julkaisi viikon lopulla myös 360 asteen panoraaman paikasta, jonne laitteet laskeutuivat.

Kuvan otti mönkijä Zhurong navigointikamerallaan, kun se oli vielä laskeutumisalustan päällä.

Kiina julkaisi myös toisen kuvan laskeutumisalustasta, joka on otettu noin kuuden metrin etäisyydeltä.

Näissä kuvissa näkyy valtavan ja tasaisen Utopia Planitian maastoa, jossa erottuu tasaisin välein paljon pieniä kiviä.

Zhurong painaa 240 kiloa. Se on nimetty kiinalaisen mytologian tulen jumalan mukaan.

Tarkkojen kameroiden lisäksi mönkijään on asennettu tutka, joka luotaa syvälle Marsin pinnan alle.

Mukana on myös alkuaineiden pitoisuuksia analysoiva spektrikamera ja Marsin magneettikenttää mittava ilmaisin. Marsin säätäkin Zhurong mittaa.

Mönkijä tutkii seutua vähintään 90 päivää. Marsin kiertoradalla satelliitti Tianwen-1:n odotetaan pysyvän toiminnassa vähintään yhden Marsin vuoden. Se kestää 687 Maan päivää.

Sekä Tianwen-1 että Yhdysvaltain satelliitti Mars Reconnaissance Orbiter kuvasivat Marsin kiertoradalta laskeutujan ja mönkijän.